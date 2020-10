MLB - American League Division Series: Yankees und Astros gewinnen Auftaktspiele mit Homerun-Shows

Die American League Division Series startete mit offensiven Schlagabtauschs in beiden Serien. Die Houston Astros drehten ihr Spiel gegen die Oakland A's nach zähem Start, während die New York Yankees lange bis zur endgültigen Entscheidung gegen die Tampa Bay Rays warten mussten.

American League Division Series

Den kompletten Playoff-Spielplan 2020 samt Modus findet Ihr hier!

Oakland Athletics - Houston Astros, Spiel 1

Die Houston Astros haben sich durch eine beeindruckende Offensivleistung den ersten Sieg in der Best-of-5-Serie gegen Oakland im Dodger Stadium von Los Angeles/Kalifornien gesichert.

Herausragend waren dabei Shortstop Carlos Correa und Outfielder George Springer. Correa schlug 2 Homeruns (4 RBI), Springer war 4-5 (RBI, R). Den Astros gelangen zwei größere Rallys: Im vierten Inning erzielten sie 3 Runs, im sechsten sogar 4.

Springer hat mit seinem RBI-Double im sechsten Inning seinen 25. Postseason-Extra-Basehits geschafft. Er überholt damit Hall-of-Famer Derek Jeter (24) für die meisten in der Geschichte der MLB.

Alex Bregmans Homerun im Homerun im vierten Inning war sein vierter Homerun am 5. Oktober in Serie. Von 2017 bis 2020 schlug er jedes Jahr einen Homerun an diesem Datum.

Sean Murphy wurde mit seinem Homerun im dritten Inning zum ersten A's-Catcher seit 1974 (Ray Fosse), dem mehrere Homeruns in einer Postseason gelangen.

Tampa Bay Rays - New York Yankees, Spiel 1