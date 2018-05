WM-Kader für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland: Bekanntgabe und Infos

DBU Pokalen Silkeborg -

Die Weltmeisterschaft in Russland steht vor der Tür und die Kader der einzelnen Nationen müssen bald benannt werden. Erfahrt hier, wann die Kader berufen werden und welche Nationen ihre Spieler bereits nominiert haben.

Viel Nationaltrainer nominieren zunächst einen erweiterten WM-Kader. Diese dürfen 30 bis 35 Spieler umfassen und müssen spätestens bis zum Dienstag, 15. Mai, nominiert werden. Bei vorigen Turnier durften diese Vorauswahlen stets nur 30 Akteure umfassen.

Am Montag, 4. Juni, müssen dann alle Nationen ihren endgültigen 23-Mann-Kader bei der FIFA eingereicht haben. Falls sich ein Spieler verletzen sollte, kann bis 24 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel des Teams ein anderer Akteur nachnominiert werden.

Deutscher WM-Kader

Joachim Löw wird die Fristen jeweils voll ausreizen und seinen vorläufigen WM-Kader am Dienstag, 15. Mai, berufen. Die Bekanntgabe erfolgt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die endgültige Auswahl wird am 4. Juni feststehen.

Nach beiden Nominierungsfristen sieht der Zeitplan des DFB-Teams je ein Testspiel vor, zunächst gegen Österreich, dann gegen Saudi-Arabien.

WM-Kader von Brasilien: Die Startelf steht schon

Nationaltrainer Tite wird den finalen Kader für den Rekordweltmeister am 14. Mai in der Zentrale des brasilianischen Fußballverband in Rio benennen. Er hat sich allerdings schon auf eine Startelf für das erste Spiel gegen die Schweiz festgelegt. Folgende Spieler werden beginnen:

Alisson Becker (AS Rom) - Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter Mailand), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Marcelo (Real Madrid) - Renato Augusto (Beijing Guoan), Paulinho (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid) - Coutinho (FC Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City)

Frankreichs WM-Kader

Frankreichs endgültiger Kader wird von Nationalcoach Didier Deschamps bereits am 15. Mai nominiert. Nicht dabei sein werden auf jeden Fall Laurent Koscielny wegen einem Achillessehnenriss und Karim Benzema, der nach wie vor suspendiert ist.

Englands WM-Aufgebot

Der englische Nationaltrainer Gareth Soutgate hat seinen Kader zwar noch nicht öffentlich verkündet, aber nach Informationen der Daily Mail wird er das deutlich vor der Frist am 4. Juni tun.

Spaniens Kader für die WM

Der spanische WM-Kader wurde noch nicht bekannt gegeben, wird aber von je einer starken Real- und Barca-Fraktion angeführt. Sergio Ramos, Isco, Marco Asensio und Co. treffen dann auf Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba und Kollegen.

Australien: Vorläufiger Kader mit Robbie Kruse und Matthew Leckie

Als erste Nation hat Australien bereits den den vorläufigen WM-Kader veröffentlicht. Bert van Marwijk nominierte zunächst 32 Mann, die finalen 23 Spieler folgen am 3. Juni.