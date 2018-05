Ägyptens vorläufiger WM-Kader mit Mohamed Salah und Mohamed Elneny

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Eredivisie Vitesse -

Ägypten hat seinen vorläufigen WM-Kader für die WM 2018 in Russland bekannt gegeben. SPOX zeigt euch, wer es neben Torjäger Mohamed Salah und Mittelfeldantreiber Mohamed Elneny sonst noch ins Aufgebot geschafft hat.

Zum ersten Mal seit 1990 und zum dritten Mal insgesamt glückte der ägyptischen Auswahl der Sprung zur Weltmeisterschaft.

In der Gruppe A trifft das Team um Mohamed Salah dabei auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay.

Ägyptens vorläufiger Kader: Die 29 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Essam El Hadary Al Taawoun Torhüter Mohamed El-Shennawy Al Ahly Torhüter Sherif Ekramy Al Ahly Torhüter Mohamed Awad Ismaily Torhüter Ahmed Fathi Al Ahly Abwehr Saad Samir Al Ahly Abwehr Ayman Ashraf Al Ahly Abwehr Mahmoud Hamdy Zamalek Abwehr Mohamed Abdel-Shafy Al Fateh Abwehr Ahmed Hegazi West Brom Abwehr Ali Gabr West Brom Abwehr Ahmed Elmohamady Aston Villa Abwehr Karim Hafez RC Lens Abwehr Omar Gaber Los Angeles FC Abwehr Amro Tarek Orlando City Abwehr Tarek Hamed Zamalek Mittelfeld Mahmoud Abdel Aziz Zamalek Mittelfeld Shikabala Al Raed Mittelfeld Abdallah Said Kuopion PS Mittelfeld Sam Morsy Wigan Athletic Mittelfeld Mohamed Elneny FC Arsenal Mittelfeld Kahraba Al Ittihad Mittelfeld Ramadan Sobhi Stoke City Mittelfeld Trezeguet Kasimpasa Mittelfeld Arm Warda Atromitos Mittelfeld Marwan Mohsen Al Ahly Sturm Ahmed Gomaa Al Masry Sturm Kouka Kouka Sturm Mohamed Salah Mohamed Salah Sturm

Weltenbummler Hector Cuper führt Ägypten zur WM

Seit mittlerweile über drei Jahren zeichnet der Argentinier Hector Cuper für die Geschicke der ägyptischen Auswahl verantwortlich.

© getty

Zuvor war der 62-Jährige als Weltenbummler unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Spanien und Italien aktiv. Auch als Nationaltrainer sammelte er auf der georgischen Trainerbank bereits Erfahrung.

Auswahl über Cupers Vereinsstationen

Verein Amtszeit Spiele Punkteschnitt Georgien 2008 - 2009 16 0,44 Aris Saloniki 2009 - 2011 61 1,49 Racing Santander Juli - November 2011 13 0,69 Orduspor 2011 - 2013 50 1,20 Ägypten seit 2015 32 2,0

Ägyptens Schlüsselspieler: Salah und Elneny überstrahlen alle

Wohl bei kaum einem WM-Teilnehmer dürfte solch ein eklatantes Leistungsgefälle im Kader herrschen wie bei Ägypten. Während sich Mohamed Salah in Liverpool zum umjubelten Weltstar schoss und einen neuen Torrekord in der Premier League aufstellte und Mohamed Elneny bei Arsenal zumindest in der Europa League antrat, kennen die anderen 27 Akteure internationalen Spitzenfußball nur vom Hörensagen.

© getty

Ein Großteil der Profis verdient sein Geld in der heimischen Liga oder in Saudi-Arabien und dürfte Probleme haben sich an das höhere Niveau einer Weltmeisterschaft anzupassen.

Zumindest aufgrund seines Alters ragt Torhüter Essam El-Hadary heraus. Im Alter von 45 Jahren qualifizierte sich der Schlussmann zum ersten Mal für eine WM und könnte mit einem Einsatz Faryd Mondragon als ältesten Spieler der WM-Geschichte ablösen.

Ägyptens Vorrundengegner in der Gruppe A