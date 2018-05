Japans vorläufiger Kader für die WM 2018: Angeführt von Hasebe und Kagawa

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

Japan tritt zum sechsten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft an. Wie schneiden die Samurai blue 2018 in Russland ab? SPOX gibt euch alle Informationen zum Kader, zu den wichtigsten Spielern und zum Nationaltrainer.

Japan gilt seit Jahren als hoffnungsvollstes Team Asiens, bisher sind die Japaner bei einer WM allerdings noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. In Russland scheint auf jeden Fall die Gruppenphase machbar. Vor vier Jahren in Brasilien schied das Team in der Vorrunde als Gruppenletzter aus.

Japans WM-Kader im Überblick

Aktuell stehen noch 27 Mann im Aufgebot Japans. Am 31. Mai reduziert Trainer Akira Nishino den Kader auf 23 Spieler.

Spieler Verein Position Eiji Kawashima FC Metz Torhüter Masaaki Higashiguchi Gamba Osaka Torhüter Kosuke Nakamura Kashiwa Reysol Torhüter Yuto Nagatomo Galatasaray Abwehr Tomoaki Makino Urawa Red Diamonds Abwehr Maya Yoshida FC Southampton Abwehr Hiroki Sakai Olympique Marseille Abwehr Gotoku Sakai Hamburger SV Abwehr Gen Shoji Kashima Antlers Abwehr Wataru Endo Urawa Red Diamonds Abwehr Naomichi Ueda Kashima Antlers Abwehr Makoto Hasebe Eintracht Frankfurt Mittelfeld Toshihiro Aoyama Sanfrecce Hiroshima Mittelfeld Keisuke Honda CF Pachuca Mittelfeld Takashi Inui SD Eibar Mittelfeld Shinji Kagawa Borussia Dortmund Mittelfeld Hotaru Yamaguchi Cerezo Osaka Mittelfeld Genki Haraguchi Fortuna Düsseldorf Mittelfeld Takashi Usami Fortuna Düsseldorf Mittelfeld Gaku Shibasaki FC Getafe Mittelfeld Ryota Ohshima Kawasaki Frontale Mittelfeld Kento Misao Kashima Antlers Mittelfeld Yosuke Ideguchi Cultural Leonesa Mittelfeld Shinji Okazaki Leicester City Angriff Yuya Osako 1. FC Köln/Werder Bremen (ab 1. Juli) Angriff Yoshinori Muto 1. FSV Mainz 05 Angriff Takuma Asano VfB Stuttgart Angriff

Akira Nishino: Der Kurzzeit-Trainer für die WM

Erst Anfang April trennte sich Japan von Vahid Halihodzic, der das Team durch die Qualifikation geführt hatte. Dem Bosnier fiel sein autoritärer Führungsstil auf die Füße. "Nach den Spielen gegen Mali und die Ukraine hat die Kommunikation mit den Spielern und das gegenseitige Vertrauen abgenommen", sagte Japans Verbandspräsident Präsident Kozo Tashima nach der Trennung.

Außerdem scheiterte Halihodzic am Versuch eines Umbruchs, bei dem er auf Größen wie Keisuke Honda und Shinji Kagawa verzichtete. Kagawa gehört nun erstmals seit Oktober 2017 wieder zum Team.

Mit Akira Nishino hat der bisherige Technische Direktor des japanisches Fußballverbandes (JFA) den Trainerposten übernommen. Nach der WM wird wohl der bisherige U21-Coach Akinobu Yokouchi befördert.

Maya Yoshida: Die ungewöhnliche Kante Japans

Körperlich sind die Japaner ihren Gegnern oft unterlegen, was ihnen bei den letzten Weltmeisterschaften durchaus Probleme bereitete. Mit Yoshida haben aber auch die Japaner eine Kante im Abwehrzentrum. Der Innenverteidiger vom FC Southampton ist 1,89 Meter groß, kopfballstark und sehr robust. Nicht umsonst hat er sich in der Premier League durchgesetzt.

Japans WM-Kader unter deutschem Einfluss

Japanische Spieler haben sich in Deutschland längst etabliert, kein Wunder also, dass sich auch eine ganze Reihe von Bundesliga-Legionären bei den blauen Samurai wiederfinden. Sicherlich sticht Shinji Kagawa von Borussia Dortmund heraus, zum Kapitän hat es aber Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt geschafft. Vor allem in der Offensive vertraut Trainer Nishino den "Deutschen", dazu kommt der ehemalige Bundesligastürmer Shinji Okazaki

