WM 2018, die Stadien: Alle Infos zu den Spielstätten in Russland

Im Sommer 2018 findet in Russland die WM statt. SPOX wirft einen Blick auf alle Spielstätten und klärt die Frage, in welchen Stadien Deutschland in der Gruppenphase spielt.

In Russland wurden insgesamt sieben Stadien nur für die WM 2018 gebaut. In den anderen fünf Spielstätten wurde bereits im Ligabetrieb und bei europäischen Wettbewerben gespielt.

Insgesamt wurden für die Stadien knapp vier Milliarden Euro bereitgestellt, doch aufgrund von ausländischen Sanktionen wurde das Budget mehrfach gekürzt. Bis auf Jekaterinenburg befinden sich alle Austragungsorte im europäischen Teil Russlands.

Moskau, Sotschi und Co.: Die Stadien der WM 2018 in Russland © getty 1/13 Am 14. Juni ist es endlich soweit: Die WM 2018 in Russland beginnt. SPOX stellt euch die zwölf Stadien der Weltmeisterschaft vor. © getty 2/13 Die Kaliningrad-Arena wird mit einer Kapazität von 35.212 Plätzen das kleinste Stadion bei der WM 2018 sein. Hier muss von der Zukunft gesprochen werden, da das Stadion immer noch nicht fertiggestellt wurde. © getty 3/13 In Jekaterinenburg sind die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Insgesamt 35.696 Plätze fasst das Zentralstadion. © getty 4/13 Das wohl bekannteste Stadion der WM steht in Sotschi. Bei den Olympischen Winterspielen 2012 fanden dort die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie Medaillenzeremonien statt. Im Olympiastadion ist Platz für rund 44.000 Zuschauer. © getty 5/13 Da das Original auf sich warten lässt, müssen wir uns mit dem Modell der Mordowia-Arena in Saransk zufrieden geben. 44.442 Zuschauer sollen dort Platz haben. Die Farbe und Form der Arena sollen übrigens die rote Sonne der Flagge Mordiwiniens darstellen. © getty 6/13 In der wissenschaftlich und kulturell bedeutenden Metropole Nischni Nowgorod steht eine weitere Spielstätte der WM. Die Kapazität des Stadions soll bei 44.899 Plätzen liegen. Im Jargon wird es auch Bayern-Stadion genannt. © getty 7/13 Von der geplanten Glaskuppel auf dem Dach der Kosmos-Arena ist bislang noch relativ wenig zu erkennen. In der Arena in der Nähe der Stadt Samara ist Platz für 44.918 Fans. © getty 8/13 Die Kasan-Arena ist nicht nur das Stadion von Rubin Kasan, sondern auch eine Spielstätte der WM 2018. Insgesamt 45.105 Plätze gibt es im weiten Rund, das vor allem durch seine LED-Fassade auffällt. © getty 9/13 Bevor sich der FK Rostow über ein neues Stadion freuen kann, dient die Arena als Spielort für die WM 2018. Im Neubau ist genug Platz, um 45.145 Zuschauer unterzubringen. Damit die Arena am Flussufer stehen kann, wurden 11.000 Pfähle im Boden verankert. © getty 10/13 Beim Confed-Cup wurde bereits im Stadion von Spartak Moskau gespielt. Die Kapazität des Stadions beträgt 45.360 Plätze. Das Muster der Arena orientiert sich an den Vereinsfarben von Spartak. © getty 11/13 Beim Stadion in Wolgograd hat die deutsche Architekten-Vereinigung Gerkan, Mark und Partner ihre Finger im Spiel. Die 45.568-Plätze-Arena wurde von den Architekten designet. Nach der WM freut sich der örtliche Zweitligist über die High-Class-Arena. © getty 12/13 An das Stadion von Zenit Sankt Petersburg hat der DFB gute Erinnerungen: Im letzten Jahr gewann die Nationalmannschaft dort gegen Chile den Confed-Cup. Mit einem Fassungsvermögen von 68.134 Plätzen ist es das zweitgrößte Stadion hinter... © getty 13/13 ... dem Olympiastadion Luschniki in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Arena ist mit Abstand die größte des Landes (81.000 Zuschauer) und dementsprechend Austragungsort des Auftakt- und Finalspiels.

Alle Stadion im Überblick

Name Kapazität Spiele Kaliningrad-Arena 35.000 4 Olympiastadion Luzhniki 81.000 8 Zentralstadion Jekaterinenburg 35.696 4 Kasan-Arena 45.105 6 Spartak-Stadion 45.360 5 Rostow-Arena 45.151 6 Stadion Nishni Nowgorod 44.899 6 Mordowia-Arena 44.442 4 Kosmos-Arena 44.918 6 Wolgograd-Arena 45.568 4 Sankt-Pertersburg-Stadion 68.134 7 Olympiastadion Sotschi 44.000 6

Alle genauen Informationen zu den Spielorten, den Kosten und in welchen Stadien die deutsche Nationalmannschaft spielen wird, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Einleitung und Übersicht

Seite 2: Kaliningrad, Luzhniki und Jekaterinenburg

Seite 3: Kasan, Spartak und Rostow

Seite 4: Nischni Nowgorod, Mordowia und Kosmos

Seite 5: Wolgograd, Sankt Petersburg und Sotschi