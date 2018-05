Englands WM-Kader mit Dele Alli und Harry Kane, aber ohne Joe Hart und Jadon Sancho

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

England hat seinen 23 Mann starken Kader für die WM 2018 in Russland bekannt gegeben. Jadon Sancho, einziger englischer Bundesligaprofi, hat vergeblich auf eine Berufung gehofft. SPOX zeigt euch, wen Gareth Southagte mit nach Russland nimmt.

Trotz eines mit zahlreichen internationalen Top-Spielern gespickten Kaders musste die englische Elf zuletzt bei der EM 2016 (Achtelfinal-Aus gegen Island) und der WM 2014 (Aus in der Gruppenphase) blamable Ergebnisse hinnehmen.

In Russland will Gareth Southgate mit seiner Mannschaft zumindest wieder in die Runde der letzten acht Teams einziehen.

Englands Kader: Die 23 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Jack Butland Stoke City Torhüter Jordan Pickford FC Everton Torhüter Nick Pope FC Burnley Torhüter Trent Alexander-Arnold FC Liverpool Abwehr Gary Cahill FC Chelsea Abwehr Phil Jones Manchester United Abwehr Harry Maguire Leicester City Abwehr Danny Rose Tottenham Hotspur Abwehr John Stones Manchester City Abwehr Kieran Trippier Tottenham Hotspur Abwehr Kyle Walker Manchester City Abwehr Ashley Young Manchester United Abwehr Dele Alli Tottenham Hotspur Mittelfeld Fabian Delph Manchester City Mittelfeld Eric Dier Tottenham Hotspur Mittelfeld Jordan Henderson FC Liverpool Mittelfeld Jesse Lingard Manchester United Mittelfeld Ruben Loftus-Cheek Crystal Palace Mittelfeld Raheem Sterling Manchester City Mittelfeld Harry Kane Tottenham Hotspur Sturm Marcus Rashford Manchester United Sturm Jamie Vardy Leicester City Sturm Danny Welbeck FC Arsenal Sturm

Englands Trainer: Southgate mit langjähriger Verbandserfahrung

Nachdem sich lange Zeit mit jahrzehntelanger Erfahrung ausgestattete nationale und internationale Trainergrößen wie Fabio Capello, Sven-Göran Eriksson und Roy Hodgson auf der Trainerbank versuchen durften, bekam nach der missratenen EM und den Irrungen mit Sam Allardye der bisherige U21-Trainer Gareth Southgate seine Chance.

Southgate, der in verschiedenen Funktionen seit 2011 im englischen Verband tätig ist, erzeugte in kurzer Zeit wieder Aufbruchsstimmung in der englischen Elf, führte diese souverän durch die Qualifikation und musste in 16 Partien nur zwei Niederlagen hinnehmen.

© getty

Southgates Stationen im Überblick

Station Amstzeit Spiele Punkteschnitt FC Middlesbrough 2006 - 2009 150 1,21 Nachwuchskoordinator England 2011 - 2012 - - England U21 2013 - 2016 33 2,55 England seit 2016 16 1,92

Englands Schlüsselspieler: Starke Tottenham-Achse um Alli und Kane

Den Großteil des Kaders stellen die vier Spitzenklubs Manchester City, Manchester United, FC Liverpool und Tottenham Hotspur.

Die Akteure der Spurs wie Eric Dier, Danny Rose, Dele Alli und Harry Kane bilden dabei ein zentrales, wichtiges Gerüst der Three Lions und sind absolut gesetzt in der Mannschaft von Southgate.

© getty

Mit Liverpools Trent-Alexander Arnold hat es auch ein Länderspielneuling ins Aufgebot geschafft. Vergeblich haben derweil Dortmunds Jadon Sancho und der langjährige Stammtorwart Joe Hart auf einen Kaderplatz gehofft.

Das Fehlen Harts belegt die neue Qualität auf der Torhüterposition, wo sich Butland und Pickford vor dem international unerfahrenen Pope ein Duell auf hohem Niveau liefern.

Englands Gegner in der Gruppe G