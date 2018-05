WM 2018: Der vorläufige Kader vom Iran für die Weltmeisterschaft.

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Ligue 1 Live AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien

Wer darf aus dem Iran mit nach Russland, wer muss doch noch zu Hause bleiben? Wer sind die großen Stars in Irans WM-Aufgebot und wie stehen die Chancen auf ein Weiterkommen? Hier erfahrt ihr alles über den vorläufigen Kader des Iran.

Der Iran hat sich zuletzt 2006 für die Weltmeisterschaft in Deutschland qualifiziert, schied aber in der Vorrunde als Tabbellenletzter mit nur einem Punkt aus. Dieses Jahr warten in Gruppe B Portugal, Spanien und Marokko auf sie.

Der vorläufige Kader vom Iran

Name Verein Position Alireza Beiranvand Persepolis Torhüter Seyed Hossein Hosseini Esteghlal Torhüter Rashid Mazaheri Zob Ahan Torhüter Amir Abedzadeh Maritimo Torhüter Ramin Rezaeian Ostende Verteidiger Voria Ghafouri Esteghlal Verteidiger Steven Beitashour Los Angeles FC Verteidiger Seyed Jalal Hosseini Persepolis Verteidiger Mohammad Reza Khanzadeh Padideh Verteidiger Morteza Pouraliganji Alsaad Verteidiger Mohammad Ansari Persepolis Verteidiger Pejman Montazeri Esteghlal Verteidiger Seyed Majid Hosseini Esteghlal Verteidiger Milad Mohammadi Akhmat Grozny Verteidiger Omid Norafkan Esteghlal Verteidiger Saeid AGhaei Sepahan Verteidiger Roozbeh Cheshmi Esteghlal Verteidiger Saeid Ezatolahi Amkar Perm Mittelfeld Masoud Shojaei AEK Athens Mittelfeld Ahmad Abdolahzadeh Foolad Mittelfeld Saman Ghoddos Ostersunds Mittelfeld Mahdi Torabi Saipa Mittelfeld Ashkan Dejagah Notthingham Forest Mittelfeld Omid Ebrahimi Esteghlal Mittelfeld Ehsan Hajsafi Olympiacos Mittelfeld Ali Karimi Sepahan Mittelfeld Soroush Rafiei Al Khor Mittelfeld Ali Gholizadeh Saipa Mittelfeld Vahid Amiri Persepolis Mittelfeld Alireza Jahanbakhsh AZ Alkmaar Angriff Karim Ansarifard Olympiacos Angriff Mahdi Taremi Al Gharafa Angriff Sardar Azmoun Rubin Kazan Angriff Reza Ghoochannejhad Heerenveen Angriff Kaveh Rezaei Charleroi Angriff

Irans Kader bei der WM-2018 - Das ist der Nationaltrainer

Seit 2011 ist Carlos Queiroz der Nationaltrainer vom iranischen Team. Vorher hat er das portugiesische Nationalteam trainiert. Sein letzter Erfolg war 2003, als er mit Real Madrid Supercupsieger wurde.

© getty

Carlos Queiroz - Die bisherigen Trainerstationen

Verein Amtseintritt Amtsaustritt Funktion Spiele Portugal 11.07.2008 09.09.2010 Trainer 28 Manchester United 01.07.2004 10.07.2008 Co-Trainer - Real Madrid 01.07.2003 24.05.2004 Trainer 59 Manchester United 01.07.2002 30.06.2003 Co-Trainer -

Iran bei der WM 2018: Team fast ohne Stars

Der Iran brachte in der Vergangenheit einige namhaften Spieler hervor, die besonders den Weg in die Bundesliga suchten und fanden. Doch die Zeiten, in denen Ali Karimi, Mehdi Mahdavikia oder Ali Daei für den Iran aufliefen, sind längst vergangen. Aktuell ist die Mannschaft ein Team fast ohne Stars. Drei Angreifer und ein ehemaliger Bundeslioga-Veteran stechen allerdings hervor.

Sardar Azmoun (Stürmer/ Rubin Kazan): Kommt in der russischen Premier Liga regelmäßig für Rubin Kazan zum Einsatz. Dort bereitete er in 26 Spielen fünf Tore vor und traf fünfmal ins Schwarze.

(Stürmer/ Rubin Kazan): Kommt in der russischen Premier Liga regelmäßig für Rubin Kazan zum Einsatz. Dort bereitete er in 26 Spielen fünf Tore vor und traf fünfmal ins Schwarze. Reza Ghoochannejhad (Stürmer/SC Heerenveen): Traf in 33 Eredivisie-Spielen für Heerenveen acht Mal und bereitete dazu drei Treffer vor.

(Stürmer/SC Heerenveen): Traf in 33 Eredivisie-Spielen für Heerenveen acht Mal und bereitete dazu drei Treffer vor. Alireza Jahanbakhsh : (Rechtsaußen/AZ Alkmaar): Die Entdeckung dieser Saison in der Eredivisie. 21 Tore und zwölf Assists sprechen für sich. Jahanbakhsh ist der Star in Irans WM-Kader.

: (Rechtsaußen/AZ Alkmaar): Die Entdeckung dieser Saison in der Eredivisie. 21 Tore und zwölf Assists sprechen für sich. Jahanbakhsh ist der Star in Irans WM-Kader. Ashkan Dejagah (Rechtsaußen/Nottingham Forrest): Spielte in der Bundesliga für Hertha BSC und den VfL Wolfsburg, sowie für sämtliche deutsche U-Nationalmannschaften. Aktuell ohne Spielpraxis, aufgrund einer Knie-Op, aber dennoch im vorläufigen WM-Kader.

© getty

WM 2018, Gruppe B: Iran nur krasser Außenseiter

Der Iran ist in einer Gruppe mit Spanien, Europameister Portugal und Marokko krasser Außenseiter. Seinen Turnierauftakt begeht der Iran am 15.6. gegen den vermeintlich schwächsten Gegner Marokko.