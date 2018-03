Wo kann ich die WM 2018 live sehen? TV-Übertragung, Streams, Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Rostow -

Zenit Primera División Live Espanyol -

Real Sociedad Serie A Live Florenz -

Benevento Premiership Live Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet

Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet in Russland die 21. Weltmeisterschaft statt. SPOX gibt euch alle Infos, wie ihr die Spiele am besten im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Mission Titelverteidigung beginnt für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2018 am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Die beiden weiteren Gruppenspiele der deutschen Elf finden am 23. Juni in Sotschi gegen Schweden und am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea statt.

Die WM 2018 im Free-TV auf ARD und ZDF

Alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft 2018 werden im Free-TV übertragen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das Turnier. Das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien zeigt die ARD, das Endspiel wird im ZDF übertragen.

Beim ZDF leitet mit Oliver Welke und Oliver Kahn ein eingespieltes Duo durch die Weltmeisterschaft. Noch ist jedoch unklar, wer bei der ARD nach dem Abgang von Experte Mehmet Scholl die Expertenrolle übernimmt.

Beide Sender sind dieses Mal aus Einsparungsgründen nicht live vor Ort, sondern senden von Baden-Baden aus.

Die deutschen Vorrundenspiele bei der WM 2018

Begegnung Datum Uhrzeit Sender Deutschland - Mexiko 17.06.2018 17 Uhr ZDF Deutschland - Schweden 23.06.2018 20 Uhr ARD Deutschland - Südkorea 27.06.2018 16 Uhr ZDF

Bei einem Weiterkommen der deutschen Mannschaft überträgt die ARD das Achtel- und das Halbfinale. Das ZDF würde das Viertelfinale zeigen.

Das sind Löws Kandidaten für die WM 2018

23 aus 60: Jogis Qual der Wahl © getty 1/61 37 Spieler kamen in der Quali zum Einsatz, 42 zählten zu den diversen Kadern, 23 werden das finale WM-Aufgebot bilden. Um Löw die Auswahl zu "erleichtern", schlagen wir ihm 60 Kandidaten vor © getty 2/61 TORHÜTER: Manuel Neuer (FC Bayern) - 74 Länderspiele/0 Tore - Erklärung: Für jeden Mannschaftsteil haben wir die Spieler gerankt: Zuerst kommen die Favoriten auf einen Kaderplatz, dann die heißesten Alternativen, schließlich Geheimtipps und Außenseiter © getty 3/61 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) - 17/0 © getty 4/61 Bernd Leno (Bayer Leverkusen) - 6/0 © getty 5/61 Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) - 1/0 © getty 6/61 Timo Horn (1. FC Köln) - 0 Länderspiele © getty 7/61 Ralf Fährmann (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 8/61 ABWEHR: Mats Hummels (FC Bayern) - 60/5 © getty 9/61 Jerome Boateng (FC Bayern) - 68/1 © getty 10/61 Joshua Kimmich (FC Bayern) - 23/3 © getty 11/61 Jonas Hector (1. FC Köln) - 35/3 © getty 12/61 Benedikt Höwedes (Juventus Turin) - 44/2 © getty 13/61 Antonio Rüdiger (FC Chelsea) - 20/0 © getty 14/61 Niklas Süle (FC Bayern) - 7/0 © getty 15/61 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) - 16/0 © getty 16/61 Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) - 4/0 © getty 17/61 Shkodran Mustafi (FC Arsenal) - 20/2 © getty 18/61 Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 19/61 Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) - 3/0 © getty 20/61 Willi Orban (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 21/61 Mitchell Weiser (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 22/61 Jeremy Toljan (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 23/61 Thilo Kehrer (FC Schalke 04) - 0 Länderspiele © getty 24/61 Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 25/61 Lukas Klostermann (RB Leipzig) - 0 Länderspiele © getty 26/61 Toni Kroos (Real Madrid) - 79/12 © getty 27/61 Thomas Müller (FC Bayern) - 89/37 © getty 28/61 Mesut Özil (FC Arsenal) - 86/22 © getty 29/61 Sami Khedira (Juventus Turin) - 71/7 © getty 30/61 Leon Goretzka (FC Schalke 04) - 12/6 © getty 31/61 Sebastian Rudy (FC Bayern) - 22/1 © getty 32/61 Julian Draxler (Paris Saint-Germain) - 38/6 © getty 33/61 Emre Can (FC Liverpool) - 18/1 © getty 34/61 Leroy Sane (Manchester City) - 8/0 © getty 35/61 Ilkay Gündogan (Manchester City) - 20/4 © getty 36/61 Mario Götze (Borussia Dortmund) - 62/17 © getty 37/61 Marco Reus (Borussia Dortmund) - 29/9 © getty 38/61 Julian Weigl (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 39/61 Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) - 9/3 © getty 40/61 Julian Brandt (Bayer Leverkusen) - 12/1 © getty 41/61 Diego Demme (RB Leipzig) - 1/0 © getty 42/61 Lars Bender (Bayer Leverkusen) - 19/4 © getty 43/61 Kerem Demirbay (1899 Hoffenheim) - 2/1 © getty 44/61 Max Meyer (FC Schalke 04) - 4/1 © getty 45/61 Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) - 0 Länderspiele © getty 46/61 Amin Younes (Ajax Amsterdam) - 4/2 © getty 47/61 Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) - 11/1 © getty 48/61 Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) - 2/3 © getty 49/61 Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) - 12/0 © getty 50/61 Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) - 1/0 © getty 51/61 Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim) - 0 Länderspiele © getty 52/61 Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) - 5/0 © getty 53/61 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) - 0 Länderspiele © getty 54/61 Timo Werner (RB Leipzig) - 8/6 © getty 55/61 Sandro Wagner (1899 Hoffenheim) - 5/5 © getty 56/61 Mario Gomez (VfL Wolfsburg) - 71/31 © getty 57/61 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) - 0 Länderspiele © getty 58/61 Andre Schürrle (Borussia Dortmund) - 57/22 © getty 59/61 Kevin Volland (Bayer Leverkusen) - 10/1 © getty 60/61 Davie Selke (Hertha BSC) - 0 Länderspiele © getty 61/61 Max Kruse (Werder Bremen) - 14/4

Weitere Infos zum DFB-Kader für die WM 2018 gibt es hier.

Wo kann ich die WM 2018 im Livestream sehen?

ARD und ZDF bieten wie bei der vergangenen EM wieder Livestreams zu sämtlichen Begegnungen der WM an. Auf den Websites der beiden Sender werden alle 64 Spiele in voller Länge gezeigt. Die Spiele sind auch im Nachhinein in der Mediathek abrufbar.

Der Spielplan zur WM 2018 in der Übersicht

Datum Runde 14.06.2018 Eröffnungsspiel 14. - 19.06.2018 Gruppenphase, 1. Spieltag 19. - 24.06.2018 Gruppenphase, 2. Spieltag 25. - 28.06.2018 Gruppenphase, 3. Spieltag 30.06. - 03.07. 2018 Achtelfinals 06. - 07.07.2018 Viertelfinals 10. - 11.07.2018 Halbfinals 14.07.2018 Spiel um Platz 3 15.07.2018 Finale

Die WM 2018 im Liveticker auf SPOX

Natürlich könnt ihr die Spiele der WM 2018 live auf SPOX miterleben. Wie bieten zu jedem Spiel der Weltmeisterschaft einen Liveticker an, damit ihr immer auf dem Laufenden seid.

Wie kann ich an Tickets für die WM 2018 kommen?

Allein in der Verkaufsphase vom 5. Dezember bis zum 31. Januar wurden knapp 5 Millionen Karten für die WM in Russland bestellt. Die nächste Chance, sich Tickets zu ergattern, beginnt am 13. März. Auf der FIFA-Website werden die Karten in Echtzeit vergeben.

Die Spielorte der WM 2018

Moskau, Sotschi und Co.: Die Stadien der WM 2018 in Russland © getty 1/13 Am 14. Juni ist es endlich soweit: Die WM 2018 in Russland beginnt. SPOX stellt euch die zwölf Stadien der Weltmeisterschaft vor. © getty 2/13 Die Kaliningrad-Arena wird mit einer Kapazität von 35.212 Plätzen das kleinste Stadion bei der WM 2018 sein. Hier muss von der Zukunft gesprochen werden, da das Stadion immer noch nicht fertiggestellt wurde. © getty 3/13 In Jekaterinenburg sind die Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Insgesamt 35.696 Plätze fasst das Zentralstadion. © getty 4/13 Das wohl bekannteste Stadion der WM steht in Sotschi. Bei den Olympischen Winterspielen 2012 fanden dort die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie Medaillenzeremonien statt. Im Olympiastadion ist Platz für rund 44.000 Zuschauer. © getty 5/13 Da das Original auf sich warten lässt, müssen wir uns mit dem Modell der Mordowia-Arena in Saransk zufrieden geben. 44.442 Zuschauer sollen dort Platz haben. Die Farbe und Form der Arena sollen übrigens die rote Sonne der Flagge Mordiwiniens darstellen. © getty 6/13 In der wissenschaftlich und kulturell bedeutenden Metropole Nischni Nowgorod steht eine weitere Spielstätte der WM. Die Kapazität des Stadions soll bei 44.899 Plätzen liegen. Im Jargon wird es auch Bayern-Stadion genannt. © getty 7/13 Von der geplanten Glaskuppel auf dem Dach der Kosmos-Arena ist bislang noch relativ wenig zu erkennen. In der Arena in der Nähe der Stadt Samara ist Platz für 44.918 Fans. © getty 8/13 Die Kasan-Arena ist nicht nur das Stadion von Rubin Kasan, sondern auch eine Spielstätte der WM 2018. Insgesamt 45.105 Plätze gibt es im weiten Rund, das vor allem durch seine LED-Fassade auffällt. © getty 9/13 Bevor sich der FK Rostow über ein neues Stadion freuen kann, dient die Arena als Spielort für die WM 2018. Im Neubau ist genug Platz, um 45.145 Zuschauer unterzubringen. Damit die Arena am Flussufer stehen kann, wurden 11.000 Pfähle im Boden verankert. © getty 10/13 Beim Confed-Cup wurde bereits im Stadion von Spartak Moskau gespielt. Die Kapazität des Stadions beträgt 45.360 Plätze. Das Muster der Arena orientiert sich an den Vereinsfarben von Spartak. © getty 11/13 Beim Stadion in Wolgograd hat die deutsche Architekten-Vereinigung Gerkan, Mark und Partner ihre Finger im Spiel. Die 45.568-Plätze-Arena wurde von den Architekten designet. Nach der WM freut sich der örtliche Zweitligist über die High-Class-Arena. © getty 12/13 An das Stadion von Zenit Sankt Petersburg hat der DFB gute Erinnerungen: Im letzten Jahr gewann die Nationalmannschaft dort gegen Chile den Confed-Cup. Mit einem Fassungsvermögen von 68.134 Plätzen ist es das zweitgrößte Stadion hinter... © getty 13/13 ... dem Olympiastadion Luschniki in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Arena ist mit Abstand die größte des Landes (81.000 Zuschauer) und dementsprechend Austragungsort des Auftakt- und Finalspiels.

Seite 1: Die WM 2018 im TV, Stream und Liveticker

Seite 2: WM 2018: Spielplan und Übertragungen im Detail