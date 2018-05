Nigerias vorläufiger Kader für die WM 2018 - ein Bundesligaspieler in der Auswahl

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

Nigeria hat den vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bekannt gegeben. Mit Leon Balogun ist ein Spieler aus der Bundesliga mit dabei. Hier gibt es den Überblick über den Kader.

Die Super Eagles nahmen 1994 zum ersten Mal an der Fußball-Weltmeisterschaft teil und scheiterten im Achtelfinale gegen Italien. Seitdem schafften sie es noch zwei Mal über die Vorrunde hinaus.

Nigerias vorläufiger Kader für die WM-2018

Spieler Verein Position Ikechukwu Ezenwa Enyimba Aba Torwart Daniel Akpeyi Chippa United Torwart Francis Uzoho Deportivo de la Coruna B Torwart Dele Ajiboye Warri Wolves FC Torwart William Troost-Ekong Bursaspor Verteidigung Leon Balogun 1. FSV Mainz 05 Verteidigung Olaoluwa Aina Hull City Verteidigung Kenneth Omeruo Kasimpasa Verteidigung Bryan Idowu Amkar Perm Verteidigung Chidozie Awaziem FC Nantes Verteidigung Elderson Echiejile Cercle Brügge Verteidiger Tyronne Ebuehi ADO den Haag Verteidiger Stephen Eze Lokomotiv Plovdiv Verteidiger Abdullahi Shehu Bursaspor Mittelfeld John Mikel Obi Tianjin Teda Mittelfeld Ogenyi Onazi Trabzonspor Mittelfeld John Ogu Hapoel Beer Sheva Mittelfeld Wilfred Ndidi Leicester City Mittelfeld Uche Agbo Standart Lüttich Mittelfeld Oghenekaro Etebo UD Las Palmas Mittelfeld Joel Obi FC Turin Mittelfeld Mikel Agu Bursaspor Mittelfeld Victor Moses FC Chelsea Mittelfeld Odion Ighalo Changchun Yatai Angriff Ahmed Musa ZSKA Moskau Angriff Alex Iwobi FC Arsenal Angriff Kalechi Iheanacho Leicester City Angriff Moses Simon KAA Gent Angriff Junior Lokosa Kano Pillars Angriff Simeon Nwankwo FC Crotone Angriff

Nigerias Kader bei der WM-2018 - Das ist der Nationaltrainer

Seit 2016 ist Salisu Yusuf der Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft. Seine bisher größten Erfolg waren der Titelgewinn 2008 mit den Kano Pillars in der Nigeria Premier League und 2013 der Sieg mit Enyimba im Federation Cup.

Leon Balogun - Nigerias Legionär aus der Bundesliga

In Nigerias vorläufigem Kader befindet sich mit Leon Balogun vom 1. FSV Mainz 05 ein Bundesligaspieler. In der Saison 2017/18 kam der Innenverteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, bei Mainz zu 14 Bundesligaeinsätzen. Huddersfield Town ist wohl an dem Verteidiger interessiert.

Neben Balogun sind die England-Legionäre Alex Iwobi (Arsenal), Victor Moses (Chelsea) und Kalechi Ilheanacho (Leicester City) die wohl bekanntesten Spieler im Kader.

Nigerias Gruppe D bei der Weltmeisterschaft 2018