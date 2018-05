WM-Kader von Saudi-Arabien - Das ist der vorläufige Kader

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Saudi-Arabien hat den vorläufigen Kader für die WM in Russland bekannt gegeben. Drei Spanien-Legionäre sind mit dabei. SPOX gibt einen Überblick über das Team.

Schon vor dem Turnier können sich die deutschen Anhänger ein Bild von der Mannschaft machen: Am 08.06 trifft Saudi-Arabien bei der WM-Generalprobe in Leverkusen auf das DFB-Team. Sechs Tage später spielt Saudi-Arabien im Eröffnungsspiel der WM gegen Russland

WM 2018: Saudi-Arabiens Kader für Russland

Nachdem sich Saudi-Arabien weder 2010 noch 2014 für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, ist das Team in Russland wieder dabei. Die Qualifikation lief denkbar knapp: Erst am letzten Spieltag konnte sich die Mannschaft durch einen Sieg gegen das schon qualifizierte Japan die Teilnahme in Russland sichern. Das Team bereitet sich in der Schweiz auf die WM vor.

Spieler Verein Position Assaf Al-Qarny Al-Ittihad Torwart Mohammed Al-Owais Al Ahli Torwart Yasser Al-Musailem Al Alhi Torwart Abdullah Al-Mayuf Al Hilal Torwart Mansoor Al-Harbi Al Ahli Abwehr Yasser Al-Shahrani Al Hilal Abwehr Mohammed Al-Breik Al Hilal Abwehr Saeed Al-Mowalad Al Ahli Abwehr Motaz Hawsawi Al Ahli Abwehr Osama Hawsaw Al Hilal Abwehr Omar Hawsawi Al Nassr Abwehr Mohammed Jahfali Al Hilal Abwehr Ali Al-Bulaihi Al Hilal Abwehr Abdullah Al-Khaibari Al Shabab Mittelfeld Abdulmalek Al-Khaibri Al Hilal Mittelfeld Abdullah Otayf Al Hilal Mittelfeld Taiseer Al-Jassim Al Ahli Mittelfeld Houssain Al-Mogahwi Al Ahli Mittelfeld Salman Al-Faraj Al Hilal Mittelfeld Nawaf Al-Abed Al Hilal Mittelfeld Mohamed Kanno Al Hilal Mittelfeld Hattan Bahebri Al Shabab Mittelfeld Mohammed Al-Kwikbi Al Ettifaq Mittelfeld Salem Al-Dawsari Villarreal Mittelfeld Yehya Al-Shehri Leganes Mittelfeld Fahad Al-Muwallad Levante Angriff Mohammad Al-Sahlawi Al Nassr Angriff Muhannad Assiri Al Ahli Angriff

Saudi-Arabien bei der WM 2018: Der Trainer

Im Vorfeld des Turniers gab es bei Saudi-Arabien ein großes Trainer-Chaos. Obwohl Bert van Marwijk die WM-Qualifikation glückte, wurde der Niederländer entlassen. Sein Nachfolger Edgardo Bauza trat nach einem Monat Amtszeit selbst zurück. Trainer bei der WM wird Juan Antonio Pizzi sein, der zuvor mit Chile die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland verpasst hatte.

© getty

WM 2018: Saudi-Arabiens Schlüsselspieler

Mohammed Al-Sahlawi ist wohl der wichtigste Mann für das Team. Der Stürmer spielt in seinem Heimatland für den Klub Al-Nassr und erzielte in der Qualifikation 16 Tore für die Saudis. Flügelspieler Fahad Al-Muwallad ist der zweite Star des Teams. Als kleines Kind soll der 23-Jährige ein Angebot des FC Barcelona ausgeschlagen haben. Anfang des Jahres lieh ihn UD Levante aus, doch er kam nur zu 26 Spielminuten in der Primera Division.

Gruppe A: Saudi-Arabiens Gegner bei der WM 2018