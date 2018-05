Panamas vorläufiger Kader für die WM 2018: Unbekannte Helden

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Serie B Bari -

Panama ist der wohl größte Außenseiter bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Gelingt den Mittelamerikanern auch in Russland eine Überraschung? SPOX gibt euch alle Informationen zum Kader, zu den wichtigsten Spielern und zum Nationaltrainer.

Sensationell qualifizierte sich Panama als Dritter in der CONCACAF-Gruppe direkt für die WM 2018 und ließ dabei u.a. die USA hinter sich.

Panamas WM-Kader im Überblick

35 Spieler stehen in Panamas vorläufigem XXL-Kader, zwölf davon werden noch gestrichen, ehe am 4. Juni das endgültige Aufgebot für die WM 2018 in Russland verkündet wird.

Spieler Verein Position Jose Calderon Chorillo FC Torhüter Jaime Penedo Dinamo Bukarest Torhüter Alex Rodriguez San Francisco FC Torhüter Azmahar Ariano Patriotas FC Abwehr Felipe Baloy CSD Municipal Abwehr Harold Cummings San Jose Earthquakes Abwehr Eric Davis DAC Dunajska Streda Abwehr Fidel Escobar New York Red Bulls Abwehr Adolfo Machado Houston Dynamo Abwehr Michael Murillo New York Red Bulls Abwehr Luis Ovalle CD Olimpia Abwehr Francisco Palacios San Francisco FC Abwehr Richard Peralta Alianza Abwehr Roman Torres Seattle Sounders SC Abwehr Ricardo Ávila KAA Gent Mittelfeld Edgar Barcenas Cafetaleros de Tapachula Mittelfeld Ricardo Buitrago CSD Municipal Mittelfeld Miguel Camargo Universidad San Martin de Porres Mittelfeld Adalberto Carrasquilla Tauro FC Mittelfeld Armando Cooper Club Universidad de Chile Mittelfeld Anibal Godoy San Jose Earthquakes Mittelfeld Gabriel Gomez Bucaramanga Mittelfeld Jose Gonzalez Unión Comercio Mittelfeld Cristian Martinez Columbus Crew Mittelfeld Valentin Pimentel Plaza Amador Mittelfeld Alberto Quintero Universitario de Lima Mittelfeld Jose Luis Rodriguez KAA Gent Mittelfeld Abdiel Arroyo LD Alajuelense Angriff Rolando Blackburn Chorrillo FC Angriff Ismael Diaz Deportivo La Coruna Angriff Jose Fajardo CA Independiente Angriff Roberto Nurse Mineros Zacatecas Angriff Blas Perez CSD Municipal Angriff Luis Tejada Sports Boys Angriff Gabriel Torres CD Huachipato Angriff

Hernan Dario Gomez: Schlagstock mit WM-Erfahrung

Seit 2014 coacht Gomez die Nationalmannschaft Panamas. In diesen vier Jahren hat er den größten Erfolg des Landes entwickelt: die Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Gomez mag zwar in Europa ein Unbekannter sein, besitzt in Süd- und Mittelamerika aber eine ausgezeichneten Ruf. 1996 wurde "El Bolillo" (Der Schlagstock) zu Südamerikas Trainer des Jahres gekürt, 2015 wurde er als CONCACAF Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Anders als Panama hat Gomez große WM-Erfahrung. Der 52-jährige Kolumbianer nimmt bereits zum fünften Mal an einer Endrunde teil. 1990 und 1994 war er als Assistenztrainer Kolumbiens dabei, 1998 als Chefcoach. 2002 betreute er Ecuador bei der WM in Südkorea und Japan. Jetzt verhalf er Panama zur WM-Teilnahme.

© getty

Roman Torres: Die Legende

Ein Aushängeschild und ein Gesicht des panamaischen Fußballs war Roman Torres zuvor schon. Seit seinem Siegtreffer im entscheidenden Qualispiel gegen Costa Rica im Oktober 2017 ist er endgültig eine Legende. "Es hat sich eine Menge verändert, jeder will plötzlich ein Foto mit mir machen", sagt Torres. "Es ist so, als ob ich ein berühmter Schauspieler wäre."

Der 32-Jährige versetzte ein ganzes Land in Ekstase, der 11. Oktober wurde kurzum zum Nationalfeiertag ausgerufen. Dass dem entscheidenden Siegtreffer von Torres ein Phantomtor vorausging, bei dem der Ball die Linie gar nicht überquert hatte? Geschenkt.

Für Torres und seine Kollegen wartet in Russland eine historische Aufgabe. Ob der Verteidiger selbst daran teilnehmen kann, ist noch fraglich, er plagte sich zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung herum. Ein Platz im Kader scheint ihm aber schon aus Dankbarkeit sicher.

© getty

Panamas WM-Spielplan in der Gruppe G