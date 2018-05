Peru: Das ist der Kader für die WM 2018 in Russland

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

Erstmals seit 1982 hat sich Peru wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Welche 23 Spieler reisen mit nach Russland? SPOX liefert alle wichtigen Informationen zum Kader. Einen Überblick zu den Aufgeboten aller Nationen gibt es hier.

Peru beendete die südamerikanische Qualifikationsrunde auf Platz fünf und musste deshalb an den transkontinentalen Playoffs antreten, wo es gegen Neuseeland ging. Nach einem 0:0 auswärts gewann Peru das Rückspiel in Lima mit 2:0.

WM 2018: Perus vorläufiger Kader für Russland

Aktuell umfasst das Aufgebot von Trainer Ricardo Gareca 24 Spieler. Bis Montag, 4. Juni, muss er noch einen streichen und den endgültigen Kader benennen.

Position Spieler Verein Tor Carlos Caceda CD Veracruz Tor Jose Carvallo UT de Cajamarca Tor Pedro Gallese CD Veracruz Verteidigung Luis Abram CA Velez Sarsfield Verteidigung Luis Advincula Lobos de la BUAP Verteidigung Miguel Araujo Alianza Lima Verteidigung Aldo Corzo Universitario de Deportes Verteidigung Nilson Loyola FBC Melgar Verteidigung Christian Ramos CD Veracruz Verteidigung Alberto Rodriguez Atletico Junior

Verteidigung Anderson Santamaria Puebla FC Verteidigung Miguel Trauco Flamengo Rio de Janeiro Mittelfeld Pedro Aquino Lobos de la BUAP Mittelfeld Wilder Cartagena CD Veracruz Mittelfeld Christian Cueva FC Sao Paulo Mittelfeld Edison Flores Aalborg BK Mittelfeld Paolo Hurtado Vitoria Guimaraes Mittelfeld Sergio Pena FC Granada Mittelfeld Andy Polo Portland Timbers Mittelfeld Renato Tapia Feyenoord Rotterdam Mittelfeld Yoshimar Yotun Orlando City Angriff Andre Carrillo FC Watford Angriff Raul Ruidiaz Monarcas Morelia Angriff Jefferson Farfan Lokomotive Moskau

Perus Nationaltrainer bei der WM 2018: Ricardo Gareca

Der Argentinier beendete 1994 seine Spielerkarriere bei Independiente und wechselte drei Jahre später in den Trainerjob. Nach einigen Engagements bei Vereinen in seinem Heimatland war er von 2005 bis 2007 in Kolumbien tätig.

Im Februar 2015 übernahm er die peruanische Nationalmannschaft und führte sie im darauffolgenden Sommer bei der Copa America auf Platz drei. Beim Turnier im Jahr 2016 war bereits im Viertelfinale Schluss, dafür wurde wenig später die WM-Qualifikation bejubelt.

Bundesliga-Legionäre im Kader von Peru

Aktuell steht kein Spieler des Aufgebots bei einem deutschen Verein unter Vertrag. Zwei haben aber eine Vergangenheit in der Bundesliga.

Jefferson Farfan spielte von 2008 bis 2015 beim FC Schalke 04. Luis Advincula stand von Januar 2013 bis August 2015 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. In der Bundesliga spielte er aber nur 74 Minuten für Hoffenheim. Zwischenzeitlich war er an Ponte Preta, Sporting Cristal und Vitoria Setubal verliehen.

Fixer Bestandteil des Kaders ist eigentlich auch Paolo Guerrero, der einst beim FC Bayer München und dem Hamburger SV spielte. Er verpasst die WM aber wegen einer Dopingsperre.

Peru: Das ist der Schlüsselspieler bei der WM 2018

Der prominenteste und wohl auch wichtigste Spieler ist der Ex-Schalker Farfan. Im Playoff-Rückspiel gegen Neuseeland erzielte er beispielsweise das so wichtige 1:0 und brachte sein Land somit auf WM-Kurs. Mit 81 Einsätzen ist er der aktive Rekordspieler und mit 24 Treffern auch der Rekordtorschütze.

Im WM-Gastgeberland Russland kennt sich Farfan bestens aus. Seit Januar 2017 spielt er bei Lokomotive Moskau und avancierte dort zu einem prägenden Spieler. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 22 Spielen 20 Tore, bereitete sechs weitere vor und gewann mit Lokomotive den russischen Meistertitel.

