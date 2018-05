Uruguays vorläufiger WM-Kader mit Luis Suarez, Edinson Cavani und Diego Godin

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

Uruguay hat seinen vorläufigen, 26 Mann starken Kader für die WM bekanntgegeben. SPOX zeigt euch, wer dabei ist und welcher Trainer die Mannschaft betreut.

Der erste Fußball-Weltmeister hat bei der letzten WM 2014 eine Enttäuschung erlebt: in Brasilien schied das Team durch eine 2:0 Niederlage gegen Kolumbien im Achtelfinale aus.

2010 erreichte das Team mit dem vierten Platz in Südafrika die beste Platzierung seit 1970.

WM-Kader von Uruguay: Die 26 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Fernando Muslera Galatasaray Istanbul Torhüter Martin Campana Club Atletico Independiente Torhüter Martin Silva Vasco da Gama Rio de Janeiro Torhüter Jose Gimenez Atletico Madrid Abwehr Diego Godin Atletico Madrid Abwehr Sebastian Coates Sporting Lissabon Abwehr Gaston Silva Club Atletico Independiente Abwehr Martin Caceres Lazio Rom Abwehr Guillermo Varela CA Penarol Abwehr Maxi Pereira FC Porto Abwehr Lucas Torreira Sampdoria Genua Mittelfeld Matias Vecino Inter Mailand Mittelfeld Rodrigo Bentancur Juventus Turin Mittelfeld Nahitan Nandez Club Atletico Boca Juniors Mittelfeld Federico Valverde Deportivo La Coruna Mittelfeld Carlos Sanchez CF Monterrey Mittelfeld Diego Laxalt FC Genua 1893 Mittelfeld Cristian Rodriguez CA Penarol Mittelfeld Gaston Ramirez Sampdoria Genua Mittelfeld Giorgian De Arrascaeta EC Cruzeiro Belo Horizonte Mittelfeld Nicolas Lodeiro Seattle Sounders FC Mittelfeld Urreta CF Monterrey Sturm Luis Suarez FC Barcelona Sturm Edinson Cavani Paris Saint-Germain Sturm Maximiliano Gomez Celta Vigo Sturm Cristhian Stuani FC Girona Sturm

Uruguays Trainer: Oscar Tabarez

Bereits seit 2006 ist "El Maestro" Nationaltrainer Uruguays. Unter der Regie von Tabarez erlebten die Himmelblauen die erfolgreichste Zeit seit langem: die Mannschaft holte 2010 den vierten Platz bei der WM und gewann 2011 die Copa America.

Der 71-Jährige war bereits von 1988 bis 1990 Nationaltrainer von Uruguay, zuvor war er unter anderem bei den Boca Juniors oder dem AC Milan tätig. In der Südamerika-Qualifikation belegte er mit seinem Team hinter Brasilien und vor Argentinien den zweiten Platz.

Die Trainerstationen von Tabarez im Überblick

Zeitraum Verein 1980-1983 Bella Vista 1983 Uruguay (Olympiamannschaft) 1984 Danubio FC 1985-86 Montevideo Wanderers 1986-87 Uruguay (Junioren) 1987 Club Atletico Penarol 1988 Deportivo Cali 1988-90 Uruguay 1991-93 Boca Juniors 1994-95 Cagliari Calcio 1996-97 AC Milan 1997-98 Real Oviedo 1998-99 Cagliari Calcio 2000-2001 Velez Sarsfield seit 2006 Uruguay

Uruguays WM-Kader: Viel Offensivpower, wenig Defensivalternativen

Mit Edinson Cavani und Luis Suarez hat die uruguayische Mannschaft zwei der weltbesten Stürmer in ihren Reihen. Doch auch neben den zwei Großen gibt es in der Spitze viel Qualität. Das 21-jährige Talent Maximiliano Gomez erzielte in dieser Saison in La Liga 15 Tore für Celta Vigo, Cristhian Stuani schoss für den FC Girona sogar 19 Tore.

Die Defensive ist mit dem Atletico-Bollwerk aus Diego Godin und Jose Gimenez in der Innenverteidigung hervorragend besetzt. Neben den beiden Stars fehlt es allerdings an namhaften Alternativen im Defensivverbund.

Uruguays Vorrundengegner in der Gruppe A