Marokko: Das ist der Kader für die WM 2018 in Russland

Angeführt vom ehemaligen Münchner Medhi Benatia bekommt es Marokko in der Hammer-Gruppe B mit Portugal und Spanien zu tun. SPOX zeigt euch, welcher Kader gegen die europäischen Schwergewichte bestehen soll.

Zwanzig lange Jahre mussten die Löwen vom Atlas warten. Zuletzt traten die Nordafrikaner 1998 bei einer WM an, jetzt darf Marokko wieder zur Endrunde reisen - zum insgesamt fünften Mal in der Landesgeschichte.

Marokkos WM-Kader im Überblick

Spieler Verein Position Numir Numancia Torhüter Bono Girona Torhüter Ahmad Reda Tagnaouti IR Tanger Torhüter Medhi Benatia Juventus Verteidigung Romain Saïss Wolverhampton Verteidigung Manuel Da Costa Basaksehir Verteidigung Badr Benoun Raja Casablanca Verteidigung Nabil Dirar Fenberbahce Verteidigung Achraf Hakimi Real Madrid Verteidigung Hamza Mendyl OSC Lille Verteidigung M'barek Boussoufa Al Jazira Mittelfeld Karim El Ahmadi Feyenoord Mittelfeld Youssef Ait Bennasser Caen Mittelfeld Sofyan Amrabat Feyenoord Mittelfeld Younes Belhanda Galatasaray Mittelfeld Faycal Fajr Getafe Mittelfeld Amine Harit Schalke 04 Mittelfeld Nordin Amrabat Leganes Mittelfeld Khalid Boutaib Malatyaspor Angriff Aziz Bouhaddouz FC St. Pauli Angriff Ayoub El Kaabi Renaissance de Berkane Angriff Mehdi Carcela Standard Lüttich Angriff Hakim Ziyech Ajax Angriff

Marokko-Coach Herve Renard: Der "weiße Zaberer"

Egal, ob in Englands vierter Liga oder beim OSC Lille in der Ligue 1 - Herve Renards Stationen als Klub-Trainer waren - vorsichtig formuliert - bislang nicht gerade von übermäßigem Erfolg geprägt. Auf Nationalmannschaftsebene ist Renard jedoch einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte. In Afrika.

Der "weiße Zauberer", wie Renard ob seiner seiner Vorliebe für weiße italienische Designerhemden gerufen wird, gewann mit dem krassen Außenseiter Sambia und der Elfenbeinküste 2012 und 2015 den Afrika-Cup. Zwei Titel mit zwei Nationen - das war vor ihm noch keinem Coach gelungen.

Auch in Marokko, wo Renard Anfang 2016 den Posten als Trainer übernahm, hat der Franzose das Siegen nicht verlernt. In beeindruckender Manier führte er die Löwen vom Atlas durch die Qualifikation und zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren.

© getty

Marokkos Kader: Ex-Münchner Medhi Benatia - Kapitän und Vorbild

In München wurde Medhi Benatia in seinen zwei Jahren kritisch beäugt, in Turin erfährt der Verteidiger deutlich mehr Wertschätzung - im Vergleich zu seiner Rolle in der Nationalef ist das aber kein Vergleich. Dort ist Benatia unumstrittener Führungsspieler und Kapitän, der Star der Mannschaft.

Der 30-Jährige ist auch fußballerisch die wichtigste Säule im Team Renards, der um Benatia eine gnadenlose Defensivmaschine aufgebaut hat, die kein einziges Gegentor in der Qualifikation kassiert hat. "Medhi", sagt Coach Renard, "ist der Kapitän, mein Vertrauter, das Vorbild der Spieler und der Trainer auf dem Feld".

Benatia selbst bezeichnete die Qualifikation für Russland als "wundervollsten Moment" seiner Karriere: "Wir mussten die WM 20 Jahre lang am Fernseher schauen. Aber jetzt sind wir wieder dabei, und darauf können wir wirklich stolz sein."

Harit und Bouhaddouz: Zwei Deutschland-Legionäre für die Löwen

Auch aus Deutschland bekannte Gesichter werden im Sommer für Marokko auflaufen: Schalkes Amine Harit, in der Jugend noch für Frankreich gespielt hatte, soll in der Offesive wirbeln. Dort steht mit Aziz Bouhaddouz vom FC St. Pauli sogar ein Spieler aus der 2. Liga im Kader.

Marokkos WM-Spielplan in der Gruppe B