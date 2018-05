WM-2018: So sieht der vorläufige Kader von Australien aus.

Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien

Der WM-Kader der Socceroos ist gesprickt mit alten Bekannten, aber auch aktuellen Gesichtern aus der Bundesliga. SPOX verrät euch, wer im vorläufigen Aufgebot der australischen Nationalmannschaft steht und wie Australien in der Vergangenheit bei WM-Turnieren abgeschnitten hat.

Australien nimmt das vierte Mal hintereinander an einer Weltmeisterschaft teil und will sich in Gruppe C gegen Frankreich, Peru und Dänemark durchsetzen.

Australiens vorläufiger WM-Kader

Name Verein Position Mat Ryan Brighton Torhüter Danny Vukovic Genk Torhüter Brad Jones Feyenoord Torhüter Aziz Behich Bursaspor Verteidiger Milos Degenek Yokohama Verteidiger Matthew Jurman Suwon Bluewings Verteidiger James Meredith Millwall Verteidiger Josh Risdon Western Sydney Wanderers Verteidiger Trent Sainsbury Grasshoppers Zurich Verteidiger Fran Karacic Lokomotiva Zagreb Verteidiger Josh Brillante Sydney FC Mittelfeld Mile Jedinak Aston Villa Mittelfeld Mark Milligan Al Ahli Mittelfeld Robbie Kruse Bochum Mittelfeld Jackson Irvine Hull City Mittelfeld Massimo Loungo Queens Park Rangers Mittelfeld Aaron Mooy Huddersfield Mittelfeld Tom Rogic Celtic Mittelfeld James Troisi Melbourne Mittelfeld Tim Cahill Millwall Angriff Tomi Juric FC Luzern Angriff Mathew Leckie Hertha BSC Angriff Andrew Nabbout Urawa Red Diamonds Angriff Nikita Rukavytsya Maccabi Haifa Angriff Dimitri Petratos Newcastle Angriff DanielArzani Melbourne City Angriff

Socceroos bei der WM 2018 unter Bert van Marwijk

Der Nationaltrainer von Australien ist kein Unbekannter. Bert van Marwijk trainierte in der Bundesliga sowohl den BVB als auch den HSV und stand als Bondscoach der Niederlande im WM-Finale 2010. Seit Januar 2018 ist er der Coach der australischen Mannschaft. Im März wurde jedoch bekant gegeben, dass nach der WM bereits wieder Schluss ist. Graham Arnold wird sein Amt dann übernehmen.

© getty

WM 2018 - Australien: Die Bundesliga-Legionäre im Kader

Sowohl ein Vertreter aus der 1. als auch einer aus der 2. Bundesliga sind im australischen Kader vorläufig gemeldet. Mathew Lecki von Hertha BSC und Robbie Kruse vom VfL Bochum. Leckie hat bei der Hertha in 26 Einsätzen fünf Tore geschossen, Kruse bei Bochum sieben Tore in 30 Einsätzen. Beide sollen das Team unterstützen die Vorrunde zu überstehen.

Weitere Stars des australischen Kaders:

Tim Cahill (Mittelfeld/FC Millwall): Er ist mit seinen 38 Jahren der älteste Spieler des australischen Teams und Rekordtorschütze der Nationalmannschaft.

(Mittelfeld/FC Millwall): Er ist mit seinen 38 Jahren der älteste Spieler des australischen Teams und Rekordtorschütze der Nationalmannschaft. Nikita Rukavytsya (Rechtsaußen/Maccabi Haifa): Ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Spielte bei Hertha BSC, FSV Mainz 05 und dem FSV Frankfurt, ehe es ihn über Western Sydney nach Israel zu Beitar Jerusalem und Maccabi Haifa verschlig. Dort schoss er in der aktuellen Saison in 17 Einsätzen sechs Tore.

Die Bilanz Australiens bei den vergangenen Weltmeisterschaften

Den weitesten Vorstoß unternahm Australien bei einer WM ausgerechnet in Deutschland 2006. Dort scheiterten die Soccerroos in Überzahl am späteren Weltmeister Italien, allerdings auf tragischste Art und Weise. In der Nachspielzeit bekamen die Italiener einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen, den Francesco Totti eiskalt zum 1:0-Siegtreffer verwertete.