Mexiko: Das ist der Kader für die WM 2018 in Russland

Zum siebten Mal in Folge hat sich Mexiko für eine Weltmeisterschaft qualifiziert - bei den letzten sechs Versuchen war jeweils im Achtelfinale Schluss. Welcher Kader diesen Fluch durchbrechen soll, erfahrt ihr hier. Einen Überblick zu den Aufgeboten aller Nationen gibt es hier.

Die Teilnahmeberechtigung für die WM 2018 in Russland erspielte sich Mexiko problemlos. Die Entscheidungsgruppe in der nord- und mittelamerikanischen Qualifikation gewann Mexiko mit fünf Punkten Vorsprung auf Costa Rica. Auch der dritte (Panama) qualifizierte sich direkt, das viertplatzierte Honduras musste in die Playoffs.

WM 2018: Der Kader von Mexiko

Das vorläufige Aufgebot Mexikos umfasst 27 Spieler. Genau wie DFB-Trainer Joachim Löw muss also auch noch der mexikanische Coach Juan Carlos Osorio vier Spieler streichen. Deadline ist Montag, der 4. Juni.

Position Spieler Verein Tor Jesus Corona Cruz Azul Tor Guillermo Ochoa Standard Lüttich Tor Alfredo Talavera Toluca Verteidigung Oswaldo Alanis FC Getafe Verteidigung Hugo Ayala Tigres UANL Verteidigung Jesus Gallardo Pumas UNAM Verteidigung Miguel Layun FC Sevilla Verteidigung Hector Moreno Real Sociedad Verteidigung Diego Reyes FC Porto Verteidigung Carlos Salcedo Eintracht Frankfurt Mittelfeld Edson Alvarez America Mittelfeld Javier Aquino Tigres UANL Mittelfeld Giovani dos Santos Los Angeles Galaxy Mittelfeld Jonathan dos Santos Los Angeles Galaxy Mittelfeld Marco Fabian Eintracht Frankfurt Mittelfeld Andres Guardado Betis Sevilla Mittelfeld Erick Gutierrez Pachuca CF Mittelfeld Hector Herrera FC Porto Mittelfeld Rafael Marquez Atlas Guadalajara Mittelfeld Jesus Molina CF Monterrey Angriff Chicharito West Ham United Angriff Jesus Corona FC Porto Angriff Jurgen Damm Tigres UANL Angriff Hirving Lozano PSV Eindhoven Angriff Oribe Peralta CF America Angriff Raul Jimenez Benfica Lissabon Angriff Carlos Vela Los Angeles Galaxy

Juan Carlos Osorio: Mexikos Nationaltrainer bei der WM 2018

Wegen einer Verletzung musste Osorio seine Karriere als aktiver Spieler bereits mit 26 Jahren beenden. Im Anschluss ging er in die USA und studierte körperliche Gymnastik und Humanleistungen. Nach einigen Trainerstationen in der MLS (u.a. Chicago Fire und New York Red Bulls) führte er die kolumbianischen Vereine Once Caldas und Atletico Nacional zu Meistertiteln.

Seit Oktober 2015 und nach einem kurzen Engagement beim FC Sao Paulo trainiert Osorio die mexikanische Nationalmannschaft. Beim Confed-Cup im Jahr 2017 führte er sie bis ins Halbfinale, wo es aber eine 1:4-Niederlage gegen Deutschland setzte. Auch das Spiel um Platz drei ging verloren, mit 1:2 nach Verlängerung gegen Portugal.

Eintracht Frankfurt: Zwei SGE-Profis in Mexikos WM-Kader

Mit Carlos Salcedo und Marco Fabian stehen zwei Spieler von Eintracht Frankfurt im vorläufigen Kader von Mexiko. Beide gewannen mit der SGE zuletzt den DFB-Pokal, im Finale zum Einsatz kam aber nur Salcedo.

In der abgelaufenen Saison spielte Salcedo lediglich per Leihe von Deportivo Guadalajara in Frankfurt, zur neuen Saison wird ein fixer Transfer über 2,5 Millionen Euro vollzogen. Vom gleichen Verein kam 2016 auch Fabian zur Eintracht.

© getty

Chicharitio: Mexikos Schlüsselspieler bei der WM 2018

Abgesehen vom bereits 39-jährigen Routinier Rafael Marquez ist Chicharito der bekannteste und wichtigste Spieler des Teams. In bisher 100 Länderspielen erzielte er 49 Tore. Zuletzt traf er im Nationaltrikot jedoch nicht mehr so regelmäßig wie noch in früheren Jahren.

Seit seinem Abschied von Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer stürmt Chicharito wieder in der Premier League (wo er schon zwischen 2010 und 2014 für Manchester United aktiv war) für West Ham United. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 28 Spielen acht Treffer.

Mexikos Vorrundengegner in der Gruppe F