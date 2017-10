Alle Infos zur WM 2018

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird 2018 in Russland ausgetragen. Hier gibt es alle Infos zur Qualifikation, der Auslosung, dem Spielplan, den Mannschaften, den Stadien und dem Ticketkauf.

Vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 findet in Russland die 21. Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Die Qualifikation zur WM 2018

Noch läuft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf vollen Touren. Auf folgende Art und Weise werden die 32 Startplätze vergeben:

Die neun Sieger der europäischen Qualifikationsgruppen + vier Gruppenzweite, die sich in den Playoffs durchgesetzt haben

Die fünf Gruppensieger aus den afrikanischen Qualifikationsgruppen

Die ersten vier Mannschaften aus der südamerikanischen Gruppe

Die ersten drei Mannschaften aus Nord/Mittelamerika und der Karibik

Die ersten beiden Mannschaften der beiden asiatischen Gruppen

An den interkontinentalen Entscheidungsspielen zur Qualifikation der WM-Endrunde nehmen teil:

Der Fünfte der südamerikanischen Gruppe trifft auf den Ozeanienvertreter, der aus einem Entscheidungsspiel der beiden Gruppensieger aus Ozeanien bestimmt wird.

Die beiden Gruppendritten aus Asien ermitteln in Playoffs den Gegner vom Gruppenvierten aus Nord/Mittelamerika und der Karibik

Diese Teams sind bereits qualifiziert:

Russland

Belgien

Brasilien

Iran

Japan

Mexiko

Südkorea

Saudi-Arabien

WM 2018: Diese Teams haben sich bereits qualifiziert © getty 1/8 Klar, Russland steht als Gastgeber der WM 2018 schon längst als Teilnehmer fest. Nun geht es auch in den Quali-Gruppen in die heiße Phase. SPOX zeigt, welche Teams sich schon qualifiziert haben © getty 2/8 BELGIEN: In der 74. Minute löste Romelu Lukaku im Georgios Karaiskakis Stadium das Ticket für Russland. Gegen Griechenland erzielte er am 7. Spieltag den 2:1-Siegtreffer, Belgien hat die Gruppe H gewonnen © getty 3/8 BRASILIEN: Die Selecao kann bereits seit März für die WM planen. Mit einem 3:0 über Paraguay machten die Ballzauberer in der Südamerika-Quali alles klar © getty 4/8 IRAN: Der Iran marschierte bisher ohne Niederlage durch Gruppe A der Asien-Quali. Den entscheidenden Sieg holten die Iraner mit einem 2:0 über Usbekistan © getty 5/8 JAPAN: In Gruppe B der Asien-Quali machten es die Japaner ähnlich. Das 2:0 gegen Australien - die Socceroos kämpfen um Platz zwei - war der letzte Mosaikstein für die erfolgreiche Qualifikation © getty 6/8 MEXIKO: "Nos vamos a Rusia!" Die Mexikaner führen die Tabelle der CONCACAF-Gruppe an. Hier dürfen die ersten drei nach Russland. Platz vier liegt seit dem 1:0-Sieg gegen Panama in unerreichbarer Ferne © getty 7/8 SÜDKOREA: Der Co-Gastgeber von 2002 mauserte sich mit einem 0:0 gegen Usbekistan am letzten Spieltag der Asien-Quali zur WM © getty 8/8 Saudi-Arabien warf sich mit allem gegen die Angriffe der Japaner. Am letzten Spieltag gewann das Team von Trainer Bert van Marwijk mit 1:0 gegen den Tabellenprimus und zog dank der besseren Tordifferenz an Australien vorbei

Wann findet die Auslosung für die WM 2018 statt?

Am 1. Dezember 2017 wird in der Konzerthalle des Kremls in Moskau die Gruppenphase der WM ausgelost. Gastgeber Russland und die sieben führenden Teams der FIFA-Weltrangliste vom 16. Oktober 2017 finden sich dabei im ersten Lostopf, die verbliebenen Töpfe werden ebenfalls nach der Platzierung in der Weltrangliste aufgeteilt. Mannschaften aus der gleichen Konföderation können nicht in die selbe Gruppe gelost werden, bei europäischen Teams tritt diese Regel nicht in Kraft.

Das Maskottchen der WM 2018

Wie jedes große Turnier hat auch die Weltmeisterschaft in Russland ein eigenes Maskottchen. Wolf Zabikava wurde bei einer Internetabstimmung gewählt und war bereits während des Confed Cups im vergangenen Juni und Juli im Einsatz.

WM 2018: Termine und Spielplan

Am 14. Juni 2018 steigt das Eröffnungsspiel im Moskauer Luzhniki-Stadion. Der Gegner von Gastgeber Russland wird erst bei der Auslosung am 1. Dezember ermittelt.

Datum Runde 14.06.2018 Eröffnungsspiel 14. - 19.06.2018 Gruppenphase, 1. Spieltag 19. - 24.06.2018 Gruppenphase, 2. Spieltag 25. - 28.06.2018 Gruppenphase, 3. Spieltag 30.06. - 03.07. 2018 Achtelfinals 06. - 07.07.2018 Viertelfinals 10. - 11.07.2018 Halbfinals 14.07.2018 Spiel um Platz 3 15.07.2018 Finale

Am 15. Juli wird wiederum im Luzhniki-Stadion der Weltmeister 2018 gekürt.

In welchem Modus wird bei der WM 2018 gespielt?

Zum vorletzten Mal wird das Turnier im altbekannten Modus mit 32 Teilnehmern gespielt, ehe das Starterfeld ab der WM 2026 auf 48 Teams erhöht wird.

Die 32 Teilnehmer treten in acht Vierergruppen an, die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich nach drei Spielen für das Achtelfinale, in dem jeweils ein Gruppenerster gegen einen Gruppenzweiten antritt. Im K.o.-Modus geht es weiter, ehe im Finale der Weltmeister ermittelt wird.

In welchen Stadien wird gespielt?

In zwölf Stadien in elf verschiedenen Städten werden die Partien des Turniers ausgetragen. Dabei wurden neun Arenen extra für die Weltmeisterschaft erbaut, während die verbliebenen drei von Grund auf renoviert und modernisiert wurden. Die mit Abstand größte Arena ist das Luzhniki-Stadion in Moskau, das für 81.000 Zuschauer Platz bietet und sowohl Austragungsort des Eröffnungsspiels als auch des Finals sein wird.

Das sind die Stadien des Confederations Cup 2017 © getty 1/9 Vom 17. Juni bis zum 2. Juli wird in Russland der Confederations Cup ausgetragen. SPOX stellt die vier Stadien vor, in denen die Spiele stattfinden © getty 2/9 KASAN-ARENA: In der Heimstätte des zweimaligen Meisters finden 44.779 Zuschauer Platz © getty 3/9 In dem 2013 eröffneten Stadion findet neben drei Guppenspielen auch ein Halbfinale statt © getty 4/9 OTKRYTIJE ARENA: In der 2014 eröffneten Otkrytije Arena ist der frischgebackene russische Meister Spartak Moskau zu Hause © getty 5/9 Das Stadion bietet Platz für 43.298 Zuschauer, die sich auf drei Gruppenspiele und das Spiel um Platz drei freuen können © getty 6/9 FISCHT-STADION: Die Arena in Sotschi dient als Olympia-Stadion und bietet Platz für 47.000 Zuschauer © getty 7/9 Seit der Eröffnung 2013 wurde das Stadion öfter umgebaut. Neben drei Gruppenspielen wird hier auch ein Halbfinale ausgetragen © getty 8/9 KRESTOWSKI-STADION: Die im April 2017 eröffnete Arena in St. Petersburg ähnelt von außer einer riesigen Untertasse © getty 9/9 68.134 Zuschauer können hier drei Gruppenspiele und das Finale beobachten

Stadion Ort Heimatverein Plätze Sankt-Petersburg Stadion St. Petersburg Zenit St. Petersburg 68.000 Fisht-Stadion Sotschi - 47.659 Kasan-Arena Kasan Rubin Kasan 45.000 Mordwinien-Arena Saransk FK Mordowia Saransk 44.442 Wolgograd-Arena Wolgograd FC Rotor Wolgograd 45.568 Samara-Arena Samara Krylja Sowetow Samara 44.918 Rostow-Arena Rostow FC Rostow 45.000 Spartak-Stadion Moskau Spartak Moskau 45.360 Jekaterinburg-Arena Jekaterinburg FC Ural 35.696 Kaliningrad-Stadion Kaliningrad FC Baltika Kaliningrad 35.000 Nischni-Nowgorod Nischni-Nowgorod FK Wolga Nischni Nowgorod 45.331 Luzhniki-Stadion Moskau - 81.000

Wo kann ich Tickets für die WM 2018 kaufen?

Seit dem 14. September können auf der Website der FIFA Ticketanträge eingereicht werden. Am 16. November werden die Tickets final per Losverfahren vergeben.

Wo kann ich die WM im TV sehen?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Spiele der WM 2018 übertragen.

Die bisherigen Weltmeisterschaften im Überblick