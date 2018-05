Senegals Kader für die WM 2018 mit Salif Sane und Sadio Mane

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Bari -

Cittadella Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana

Unter anderem ein Bundesliga-Legionär und ein Superstar aus der Premier League reisen für den Senegal zur WM 2018 nach Russland. SPOX hat für euch alle Informationen zum Kader, den Spielern und dem Trainer der Löwen von Teranga.

Ein einziges Mal nahm der Senegal bislang an einer WM-Endrunde teil: 2002 in Japan und Südkorea gelang den Afrikanern der sensationelle Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Frankreich. Erst im Viertelfinale war gegen die Türkei Schluss - 0:1 nach Golden Goal. Der Senegal ist nach zwei Unentschieden und einem Sieg in der Gruppenphase 2002 das einzige Team der WM-Geschichte, das nach 90 Minuten noch ungeschlagen ist.

Senegals WM-Kader im Überblick

Spieler Verein Position Abdoulaye Diallo Rennes Torhüter Khadim N'Diaye Horoya Torhüter Alfred Gomis SPAL 2013 Torhüter Kalidou Koulibaly SSC Napoli Verteidigung Lamine Gassama Alanyaspor Verteidigung Kara Mbodji Anderlecht Verteidigung Moussa Wague Eupen Verteidigung Youssouf Sabaly Bordeaux Verteidigung Saliou Ciss Valenciennes Verteidigung Salif Sane Hannover 96 Verteidigung Badou Ndiaye Stoke City Mittelfeld Idrissa Gueye Everton Mittelfeld Cheikhou Kouyate West Ham United Mittelfeld Cheikh N'Doye Birmingham Mittelfeld Alfred N'Diaye Wolverhampton Mittelfeld Sadio Mane Liverpool Angriff Keita Balde Monaco Angriff Diafra Sakho Rennes Angriff Moussa Konate Amiens Angriff Ismaila Sarr Rennes Angriff M'Baye Niang FC Turin Angriff Moussa Sow Bursapor Angriff Mame Biram Diouf Stoke City Angriff

Aliou Cisse: Das ist der Nationalcoach des Senegal

Als Spieler war Aliou Cisse nicht nur Teil der Sensationsmannschaft, die sich als WM-Neuling erst im Viertelfinale aus dem Wettbewerb verabschiedete - der 42-Jährige führte die Mannschaft beim 1:0-Sieg gegen Frankreich sogar als Kapitän auf das Feld.

Auch als Coach brachte Cisse, seit 2015 Cheftrainer bei den Afrikanern, den Löwen den Erfolg zurück. Bei der Afrikameisterschaft 2017 führte der Coach, der als Spieler unter anderem für PSG, Lille und Birmingham aktiv war, den Senegal das erste Mal seit über zehn Jahren wieder ins Viertelfinale. Auf dem Weg nach Russland marschierte Cisses Team ohne Niederlage zur zweiten WM-Teilnahme der Geschichte des Landes.

© getty

Senegals Kader: Alle Augen auf Sadio Mane

Nach dem großen Star der Truppe aus Westafrika muss man nicht lange suchen: Liverpool-Profi Sadio Mane hatte einen bedeutenden Anteil an der sensationellen der Saison der Reds, die ins Champions-League-Finale einzogen. Auch in der Nationalmannschaft ruhen die Hoffnungen auf dem 1,75 Meter kleinen Angreifer, der im Klub bei 28 Toren seine Füße im Spiel hatte.

Bis auf Keeper Khadim N'Diaye verdienen alle Spieler aus dem senegalesischen WM-Kader ihre Brötchen im Ausland. Aus der Bundesliga ist mit dem Bald-Schalker Salif Sane aber nur ein Spieler im Aufgebot. Mit Mame Diouf, der zwischen 2012 und 2014 für Hannover aktiv war, steht zumindest ein weiterer Spieler mit deutscher Vergangenheit im Kader.

Senegals WM-Spielplan in der Gruppe H