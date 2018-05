Brasiliens WM-Kader mit Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus und ohne Rafinha

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche Eredivisie Vitesse -

Im Gegensatz zu einem Großteil der anderen Nationen hat Brasilien nur 23 Spieler in seinen vorläufigen WM-Kader aufgenommen. SPOX zeigt euch, wen Nationaltrainer Tite mit nach Russland nimmt und welcher Bundesliga-Profi es nicht ins Aufgebot geschafft hat.

Die Selecao will in Russland die 1:7-Schmach gegen Deutschland im eigenen Land vergessen machen und nach dem sechsten Weltmeistertitel greifen.

In der südamerikanischen Qualifikation hat sich Brasilien mit nur einer Niederlage und zehn Punkten Vorprung auf die zweitplatzierten Uruguayer souverän durchgesetzt.

Brasiliens WM-Kader: Die 23 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Allison AS Rom Torhüter Ederson Manchester City Torhüter Cassio Corinthians Sao Paulo Torhüter Danilo Manchester City Abwehr Fagner Corinthians Sao Paulo Abwehr Miranda Inter Mailand Abwehr Marquinhos Paris Saint-Germain Abwehr Thiago Silva Paris Saint-Germain Abwehr Geromel Gremio Porto Alegre Abwehr Marcelo Real Madrid Abwehr Filipe Luis Atletico Madrid Abwehr Casemiro Real Madrid Mittelfeld Fernandinho Manchester City Mittelfeld Fred Shakhtar Donezk Mittelfeld Paulinho FC Barcelona Mittelfeld Renato Augusto Beijing Guoan Mittelfeld Philippe Coutinho FC Barcelona Mittelfeld Willian FC Chelsea Mittelfeld Neymar Paris Saint-Germain Sturm Gabriel Jesus Manchester City Sturm Roberto Firminho FC Liverpool Sturm Douglas Costa Juventus Turin Sturm Taison Shakhtar Donezk Sturm

Brasiliens Trainer: Tite stabilisierte Selecao

Nach dem demoralisierenden 1:7 bei der WM 2014 versuchte es die brasilianische Auswahl zunächst zum zweiten Mal mit Dunga auf der Trainerbank, der nach dem blamablen Vorrundenaus bei der Copa America 2016 seinen Hut nehmen musste.

Nachfolger Tite führte die Selecao im Anschluss zur ungefährdeten WM-Teilnahme, verbuchte zu Beginn neun Siege in Folge und musste bis dato in 19 Partien nur eine Niederlage hinnehmen.

© getty

Zuvor war Tite zum Großteil als Vereinstrainer in Brasilien aktiv gewesen und verbuchte 2012 auf der Bank von Corinthians Sao Paulo mit dem Gewinn der Klubweltmeisterschaft seinen größten Erfolg.

Auswahl von Tites Trainerstationen

Station Amtszeit Spiele Punkte pro Spiel Internacional Porto Alegre 2008 - 2009 75 1,57 Corinthians Sao Paolo 2010 - 2013 150 1,69 Corinthians Sao Paolo 2015 - 2016 63 2,0 Nationaltrainer Brasilien seit 2016 19 2,53

Brasiliens Angriff: Entlastung für Neymar

Traditionell ist die brasilianische Auswahl gespickt mit internationalen Stars, allen voran natürlich Linksaußen Neymar. Der 26-Jährige hatte zwischendurch wegen einer Fußverletzung um die WM-Teilnahme gebangt, kann aber wohl rechtzeitig zum Start der Vorbereitung das Team-Training aufnehmen.

Am vergangenen Wochenende nahm Neymar bei seinem Verein das Training mit dem Ball auf.

Anders als bei der WM 2014 dürfte die Last in der Offensive diesmal nicht gänzlich auf den Schultern des Parisers liegen. Mit Gabriel Jesus, Roberto Firminho, Douglas Costa und Philippe Coutinho bieten sich Tite in diesem Mannschaftsteil fast unbegrenzte Möglichkeiten.

Auch im zentralen Mittelfeld herrscht mit Paulinho, Fernandinho und Casemiro ein Überangebot an international erprobten Spielern.

Fragezeichen in Brasiliens Defensive nach Alves' Ausfall

Ein Fragezeichen herrscht indes auf der rechten Abwehrseite, wo Dani Alves mit einer Knieverletzung nicht zur Verfügung steht.

Aufgrund des Ausfalls hatte sich Bayerns Rafinha Hoffnungen auf eine Nominierung gemacht, Tite gab aber Danilo und Fagner den Vortritt. Im Verbund müssen beide Akteure das Loch, welches Alves Aufall reist, füllen.

In der zentralen Abwehr haben Marquinhos und Thiago Silva die Nase vorne, dahinter wurde überraschend auch der Ex-Kölner Geromel in das Aufgebot berufen.

© getty

Ähnlich wie in der Offensive herrscht auch im Tor ein harter Konkurrenzkampf, Ederson und Allison durften ihre Qualitäten auf der ganz großen Champions-League-Bühne unter Beweis stellen.

Brasiliens Vorrundengegner in der Gruppe E