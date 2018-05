Frankreichs WM-Kader mit Tolisso und Pavard, aber ohne Coman

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Copa Libertadores Penarol -

Frankreich hat seinen 23 Mann starken WM-Kader bekannt gegeben. SPOX zeigt euch, welche Akteure Didier Deschamps mit nach Russland nimmt und welche Spieler aus der Bundesliga dabei sind.

18 Jahre nach dem letzten großen Titel bei der EM 2000 greift die Equipe Tricolore mit zahlreichen hochtalentierten Youngstern in Russland wieder nach den Sternen.

Schon bei der Heim-EM 2016 wies die Mannschaft von Didier Deschamps trotz der Finalniederlage gegen Portugal nach, dass man im erweiterten Favoritenkreis mit den Franzosen rechnen muss.

Frankreichs 23 Spieler im Überblick

Spieler Verein Position Hugo Lloris Tottenham Hotspur Torhüter Steve Mandanda Olympique Marseille Torhüter Alphonse Areola Paris Saint-Germain Torhüter Lucas Hernandez Atletico Madrid Abwehr Presnel Kimpembe Paris Saint-Germain Abwehr Benjamin Mendy Manchester City Abwehr Benjamin Pavard VfB Stuttgart Abwehr Adil Rami Olympique Marseille Abwehr Djibril Sidibe AS Monaco Abwehr Samuel Umtiti FC Barcelona Abwehr Raphael Varane Real Madrid Abwehr N'Golo Kante FC Chelsea Mittelfeld Blaise Matuidi Juventus Turin Mittelfeld Steven N'Zonzi FC Sevilla Mittelfeld Paul Pogba Manchester United Mittelfeld Corentin Tolisso FC Bayern Mittelfeld Ousmane Dembele FC Barcelona Angriff Nabil Fekir Olympique Lyon Angriff Olivier Giroud FC Chelsea Angriff Antoine Griezmann Atletico Madrid Angriff Thomas Lemar AS Monaco Angriff Kylian Mbappe Paris Saint-Germain Angriff Florian Thauvin Olympique Marseille Angriff

Frankreichs Trainer: Mit Deschamps kehrte 2012 Erfolg zurück

Mit Ausnahme von Joachim Löw ist kaum einer von Deschamps europäischen Trainerkollegen schon so lange im Amt wie der ehemalige Mittelfeldspieler.

© getty

Nach chaotischen Jahren unter Raymond Domenech und einer Übergangsphase unter Laurent Blanc führte Deschamps die Equipe Tricolore mit Disziplin und harter Arbeit wieder zum Glanz vergangener Tage und verpasste bei der Heim-EM gegen Portugal nur knapp die zwischenzeitliche Krönung seiner Amtszeit.

Deschamps' Stationen in der Übersicht

Station Amtszeit Spiele Punkteschnitt AS Monaco 2001 - 2005 203 1,69 Juventus Turin 2006 - 2007 43 2,33 Olympique Marseille 2009 - 2012 163 1,77 Frankreich seit 2012 73 2,03

Frankreichs Kader: Kein Platz für Coman, Martial, Lacazette

Nur wenige andere Nationen verfügen über so viel geballte Klasse in allen Mannschaftsbereichen. In der Defensive verhindern Tottenhams Hugo Lloris, Barcas Samuel Umtiti und Reals Raphael Varane die Gegentore, im Mittelfeld treiben Kante und Pogba an und im Sturm vollenden Griezmann, Mbappe und Giroud die eigenen Angriffe.

Benjamin Pavard und Corentin Tolisso, die ihre Qualität in der Bundesliga zweifelsfrei unter Beweis gestellt haben, sind bei diesem Überangebot eher als zuverlässige Backups eingeplant.

Der lange verletzte Kingsley Coman vom FC Bayern blieb dagegen auf der Strecke. Auch Anthony Martial, Adrien Rabiot und Alexandre Lacazette finden sich zusammen mit dem bayerischen Flügelspieler lediglich auf der Reserveliste wieder und halten sich für den Fall einer Verletzung bereit.

Unfreiwillig verzichten muss Deschamps hingegen auf Laurent Koscielny, der sich in Diensten des FC Arsenal eine Achillessehnenverletzung zuzog.

Frankreichs WM-Gegner in der Gruppe C