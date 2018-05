Serbiens vorläufiger WM-Kader mit Nastasic, Kostic und Jovic

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Championship Aston Villa -

Nach 2010 hat sich die serbische Nationalmannschaft mit dem Trainer und ehemaligen Bundesligaspieler Mladen Krstajic zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. SPOX gibt euch alle Informationen zum Kader, den Bundesligaspielern im Aufgebot und den Schlüsselakteuren.

Serbien qualifizierte sich in der Gruppe D als Tabellenerster mit 21 Punkten vor Irland (19), Wales (17) und Österreich (15). Dabei gewann das Team von zehn Spielen sechs und verlor nur das Auswärtsspiel in Wien.

Serbiens WM-Kader im Überblick

27 Spieler stehen im vorläufigen Kader und dürfen sich Hoffnungen auf einen der 23 finalen Kaderplätze machen. Am 4. Juni muss das Aufgebot von Trainer Kristajic feststehen.

Spieler Verein Position Vladimir Stojkovic Partizan Belgrad Torhüter Predrag Rajkovic Maccabi Tel Aviv Torhüter Aleksandar Jovanovic Aarhus GF Torhüter Marko Dmitrovic SD Eibar Torhüter Aleksandar Kolarov AS Rom Abwehr Antonio Rukavina FC Villarreal Abwehr Milan Rodic Roter Stern Belgrad Abwehr Branislav Ivanovic Zenit St. Petersburg Abwehr Uros Spajic RSC Anderlecht Abwehr Milos Veljkovic Werder Bremen Abwehr Dusko Tosic Besiktas Abwehr Matija Nastasic Schalke 04 Abwehr Nikola Milenkovic AC Florenz Abwehr Nemanja Matic Manchester United Mittelfeld Luka Milivojevic Crystal Palace Mittelfeld Marko Grujic Cardiff City Mittelfeld Nemanja Maksimovic FC Valencia Mittelfeld Dusa Tadic FC Southampton Mittelfeld Andrija Zivkovic Benfica Lissabon Mittelfeld Mijat Gacinovic Eintracht Frankfurt Mittelfeld Filip Kostic Hamburger SV Mittelfeld Nemanja Radonjic Roter Stern Belgrad Mittelfeld Sergei Milinkovic-Savic Lazio Rom Mittelfeld Adem Ljajic FC Turin Mittelfeld Aleksandar Mitrovic FC Fulham Angriff Aleksandar Prijovic PAOK Thessaloniki Angriff Luka Jovic Eintracht Frankfurt Angriff

Mladen Kristajic: Aus dem Nichts nach Russland

Völlig überraschend hatte der serbische Verband im Oktober Erfolgstrainer Slavoljob Muslin vor die Tür gesetzt und Co-Trainer Krstajic erst einmal als Interimstrainer übernehmen lassen. Der 44-Jährige, der in der Bundesliga für Bremen und Schalke spielte, hatte darüber hinaus noch keinerlei Erfahrung als Übungsleiter, machte seine Sache aber so gut, dass er mittlerweile bis Ende 2019 unter Vertrag steht.

Krstajic hat das Team weiter verjüngt und aus den Spielern eine Einheit gemacht: "Die persönlichen Egos stehen hinter der bestmöglichen Mannschaft zurück, ich bin überzeugt, dass wir in Russland für Furore sorgen können."

5 Bundesliga-Spieler in Serbiens WM-Kader

Mit Jovic und Pokalheld Gacinovic stellt Frankfurt gleich zwei Spieler im serbischen Kader. Auch der Hamburger Kostic, Nastasic von Schalke und Veljkovic aus Bremen können sich Hoffnungen machen, wobei es gerade für den Schalker nach seiner Knieverletzung ein Rennen gegen die Zeit wird. Für alle fünf wäre es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft.

Während Kostic und Nastasic in den letzten Jahren Stammspieler waren und Gacinovic in den letzten vier Freundschaftsspielen immer zum Einsatz kam, hat Veljkovic erst 39 Minuten Nationalmannschaftserfahrung. Sollte es der 20 Jahre alte Jovic in den Kader schaffen, würde er damit sein Debüt im Serbien-Dress feiern.

Nemanja Matic: Taktgeber im Mittelfeld

Im Sommer 2017 wechselte Matic vom FC Chelsea zu Manchester United, wo er unter Mourinho vor der Abwehr gesetzt war. Der 1,94 große Defensivmann ist dabei weniger Dirigent, als vielmehr Allrounder und Abräumer in einem. Sein Job ist es, Lücken zu schließen und die Mitte des Feldes zu kontrollieren - aber auch der eine oder andere Vorstoß gehört zu seinem Spiel.

Sein Debüt für Serbien feierte er bereits 2008, seit 2013 ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit Ivanovic und Kapitän Kolarov ist er der verlängerte Arm des Trainers. Als sich Serbien im Herbst 2017 nach acht Jahren wieder für ein großes Turnier qualifizierte, brach er noch auf dem Platz in Tränen aus.

Serbiens WM-Spielplan in der Gruppe E