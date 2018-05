Schweiz bei der WM 2018: WM-Kader mit elf Bundesligisten

Championship Aston Villa -

Mit 26 Spielern startet Nationaltrainer Vladimir Petkovic in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2018. Ein Großteil der Spieler ist dabei aus der Bundesliga bekannt. SPOX gibt euch alle Informationen zum Kader, zu den wichtigsten Spielern und zum Nationaltrainer.

Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren in die erweiterte Weltspitze gespielt. Im Vorfeld der WM steht die Nati auf Platz sechs der FIFA-Weltrangliste, 2014 stieß man in Brasilien bis ins Achtelfinale vor. Eine bunt gemischte Truppe soll in Russland für Aufsehen sorgen: Gerade mal ein einziger Spieler des vorläufigen 26-Mann-Kaders spielt in der heimischen Liga.

Bis zum 4. Juni muss Petkovic den Kader auf die vorgeschriebenen 23 Mann gekürzt haben.

Spieler Verein Position Roman Bürki Borussia Dortmund Torhüter Yann Sommer Borussia Mönchengladbach Torhüter Yvon Mvogo RB Leipzig Torhüter Gregor Kobel 1899 Hoffenheim Torhüter Manuel Akanji Borussia Dortmund Abwehr Johan Djourou Antalyaspor Abwehr Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach Abwehr Michael Lang FC Basel Abwehr Stephan Lichtsteiner Juventus Abwehr Jacques-Francois Moubandje FC Toulouse Abwehr Ricardo Rodriguez AC Milan Abwehr Fabian Schär Deportivo La Coruna Abwehr Silvan Widmer Udinese Calcio Abwehr Valon Behrami Udinese Calcio Mittelfeld/Angriff Josip Drmic Borussia Mönchengladbach Mittelfeld/Angriff Blerim Dzemaili FC Bologna Mittelfeld/Angriff Breel Embolo Schalke 04 Mittelfeld/Angriff Edimilson Fernandes Cerezo Osaka Mittelfeld/Angriff Gelson Fernandes Eintracht Frankfurt Mittelfeld/Angriff Remo Freuler Atalanta Bergamo Mittelfeld/Angriff Mario Gavranovic Dynamo Zagreb Mittelfeld/Angriff Haris Seferovic Benfica Lissabon Mittelfeld/Angriff Xherdan Shaqiri Stoke City Mittelfeld/Angriff Granit Xhaka FC Arsenal Mittelfeld/Angriff Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach Mittelfeld/Angriff Steven Zuber 1899 Hoffenheim Mittelfeld/Angriff

Nationaltrainer Vladimir Petkovic: Sprachentalent mit viel Erfahrung

Seit über 20 Jahren steht Petkovic an der Seitenlinie, unter anderem bei den Young Boys Bern und Lazio Rom. Nach der WM 2014 übernahm er das Amt des Schweizer Nationaltrainers von Ottmar Hitzfeld. Der in Sarajewo geborene Taktikfuchs spricht insgesamt sieben Sprachen und ist damit der perfekte Mann für ein echtes Multi-Kulti-Team.

Schweiz bei der WM: Stephan Lichtsteiner - ein Kapitän auf Vereinssuche

34 Jahre ist Lichtsteiner mittlerweile alt, es könnte sein letztes großes Turnier für die Eidgenossen sein. Der Rechtsverteidiger ist zweifelsfrei der Mann im Team mit der größten internationalen Erfahrung, steht er doch seit 2011 bei Juve unter Vertrag. Die WM ist für ihn aber auch eine Art Bewerbungsgespräch: Sein Vertrag in Turin ist ausgelaufen, ein Wechsel nach Dortmund hatte sich kürzlich zerschlagen. Wo es weitergeht, ist noch offen.

Schweizer WM-Kader für 2018: Bundesliga-Legionäre in der Nati

Von den 26 Mann im vorläufigen Kader wird Petkovic noch drei Mann streichen, darunter einen Torhüter. Bei jetzt elf Bundesliga-Spielern werden am Ende also acht bis zehn mit nach Russland fahren, Petkovic könnte also auf Liga-Blockbildung setzen. Dazu kommen Stars wie Shaqiri, Rodriguez oder Xhaka, die ja auch schon in der Bundesliga aktiv waren.

Nicht dabei ist Admir Mehmedi vom VfL Wolfsburg. Der 27-Jährige wurde nach seiner Fußverletzung nicht mehr rechtzeitig fit und zog von sich aus zurück: "Es ist ein Entscheid des Kopfes, nicht des Herzens. Ich spürte einfach, dass ich dem Team kaum das bringen kann, was es von mir erwarten darf, zumal bei einer Weltmeisterschaft."

WM-Spielplan der Schweiz in der Gruppe E