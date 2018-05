Belgiens vorläufiger WM-Kader mit Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi und Thorgan Hazard

NBA Di 22.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Superliga Midtjylland -

Belgien hat seinen vorläufigen Kader für die WM in Russland bekanntgegeben. Mit dabei sind auch drei Bundesliga-Spieler. SPOX gibt euch alle Informationen zum Kader, den wichtigsten Spielern und dem Nationaltrainer.

Nachdem Belgien sowohl bei der letzten EM als auch bei der vergangenen WM jeweils im Viertelfinale ausschied, soll das Team in diesem Jahr den nächsten Schritt machen.

Belgiens WM-Kader im Überblick

Spieler Verein Position Thibaut Courtois FC Chelsea Torhüter Simon Mignolet FC Liverpool Torhüter Koen Casteels VfL Wolfsburg Torhüter Matz Sels RSC Anderlecht Torhüter Toby Alderweireld Tottenham Hotspur Abwehr Jan Vertonghen Tottenham Hotspur Abwehr Vincent Kompany Manchester City Abwehr Christian Kabasele FC Watford Abwehr Thomas Vermaelen FC Barcelona Abwehr Dedryck Boyata Celtic Glasgow Abwehr Laurent Ciman Los Angeles FC Abwehr Jordan Lukaku Lazio Rom Abwehr Thomas Meunier Paris Saint-Germain Abwehr Leander Dendoncker RSC Anderlecht Mittelfeld Youri Tielemans AS Monaco Mittelfeld Mousa Dembele Tottenham Hotspur Mittelfeld Axel Witsel Tianjin Quanjian Mittelfeld Maroune Fellaini Manchester United Mittelfeld Kevin De Bruyne Manchester City Mittelfeld Eden Hazard FC Chelsea Angriff Yannick Carrasco Dalian Yifang Angriff Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach Angriff Nacer Chadli West Bromwich Albion Angriff Adnan Januzaj Real Sociedad Angriff Romelu Lukaku Manchester United Angriff Michy Batshuayi Borussia Dortmund Angriff Dries Mertens SSC Neapel Angriff Christian Benteke Crystal Palace Angriff

Roberto Martinez: Erstes Turnier als Nationaltrainer

Nachdem Roberto Martinez vor seinem Engagement als belgischer Nationaltrainer ausschließlich als Vereinstrainer in England aktiv war, wird die WM in Russland sein erstes großes Turnier als Nationaltrainer. Dass er auch als Nationaltrainer arbeiten kann, zeigte er bereits in der Qualifikationsphase.

Dort führte er sein Team souverän und ohne Niederlage zur WM. Nun muss er zeigen, dass er auch auf der ganz großen Bühne bestehen kann. In Belgien ist man zuversichtlich, denn kurz vor dem Turnier verlängerte der Verband den Vertrag bis 2020.

Michy Batshuayi, Thorgan Hazard, Koen Castels: Drei Mal Bundesliga

Mit Mönchengladbachs Thorgan Hazard, Wolfsburg-Keeper Koen Casteels und dem an Dortmund verliehenen Michy Batshuayi stehen drei aktuelle Bundesliga-Spieler im Kader.

Stammspieler wird aber wohl keiner der drei. Im stark besetzten Mittelfeld kommt Hazard wahrscheinlich nicht über eine Jokerrolle hinaus, Casteels würde als dritter Keeper mitfahren, insofern er es in den endgültigen Kader schafft. Michty Batshuayi war die letzten Wochen wegen einem Bänderriss nicht einsatzfähig und muss bis zur WM erst wieder in Form kommen.

Belgiens Stars: De Bruyne, Lukaku und Co.

Die absoluten Topstars von Belgien dürften Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne von Manchester Citxy und Stoßstürmer Romelu Lukaku von Stadtrivale United sein. Der Kader ist aber auf allen Positionen mit Spielern von europäischen Topvereinen besetzt. Im Tor ist mit Chelsea Thibaut Courtois etwa ein Keeper von hohem Format und die Abwehr wird mit Vincent Kompany und Jan Vertonghen von zwei international erfahrenen Innenverteidigern angeführt.

Kein Platz in diesem Kader ist dagegen für Radja Nainggolan vom AS Rom. Trotz einem Stammplatz beim Champions-League-Halbfinalisten verzichtet Martinez auf ihn.

