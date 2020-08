NBA - Playoff-Spielplan: Termine, Begegnungen, TV-Übertragung

Nach monatelanger Skepsis wegen der Coronakrise stehen nun die NBA-Playoffs vor der Tür. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zum Spielplan und zu den Begegnungen.

NBA Play-In-Turnier vor Playoff-Start

Auch in der Saison 2020 wird in der NBA ein Meister gekürt. Die Playoffs der stärksten Basketball-Liga der Welt stehen an. Doch bevor die Playoffs beginnen, gibt es noch ein letztes Ticket zu vergeben: Die Portland Trail Blazers und die Memphis Grizzlies kämpfen heute (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) im Play-In-Turnier um den letzten Spot.

Die Trail Blazers rund um Star-Point-Guard Damien Lillard hatten in der Regular Season die bessere Bilanz und starten als 8-Seed gegen die Grizzlies, die als 9-Seed zwei Siege benötigen. Portland hingegen braucht nur einen Sieg. Falls die Grizzlies heute als Sieger vom Platz gehen, findet das zweite und alles entscheidende Spiel am Sonntag, den 16. August, um 22.30 Uhr statt.

NBA Playoffs - Spielplan: Termine und Begegnungen

Wenn das Play-In-Turnier entschieden wurde, starten jeweils acht Mannschaften aus der Western- und der Eastern-Conference ins Rennen um die Larry O'Brien Trophäe. Den Auftakt dafür machen am Montag, den 17. August, um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Denver Nuggets und die Utah Jazz.

Die Los Angeles Lakers, die als Tabellenerster im Westen in die Playoffs gehen, treffen am Dienstag auf den Play-In-Turnier-Sieger. Die Clippers spielen am Tag davor gegen die Dallas Mavericks. Im Osten hat der Erste aus Milwaukee die Orlando Magic als Gegner.

So sieht der Turnier-Baum in der Western Conference aus:

Platzierung Team 1 Platzierung Team 2 Spiel-1-Termin Uhrzeit 1 Los Angeles Lakers vs. 8/9 Portland Trail Blazers/Memphis Grizzlies Di, 18.8. 3 Uhr 4 Houston Rockets vs. 5 Oklahoma City Thunder Mi, 19.8. 0.30 Uhr 3 Denver Nuggets vs. 6 Utah Jazz Mo, 17.8. 19.30 Uhr 2 Los Angeles Clippers vs. 7 Dallas Mavericks Di, 18.8. 3 Uhr

So sieht der Turnier-Baum in der Eastern Conference aus:

Platzierung Team 1 Platzierung Team 2 Spiel-1-Termin Uhrzeit 1 Milwaukee Bucks vs. 8 Orlando Magic Di, 18.8. 19.30 Uhr 4 Indiana Pacers vs. 5 Miami Heat Di, 18.8. 22 Uhr 3 Boston Celtics vs. 6 Philadelphia 76ers Di, 18.8. 0.30 Uhr 2 Toronto Raptors vs. 7 Brooklyn Nets Mo, 17.8. 22 Uhr

NBA Playoffs 2020: Live im TV und Livestream

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 15. August 20.30 Uhr Blazers - Grizzlies (West Play-In-Turnier, Spiel 1) Freddy Harder & Alex Vogel DAZN 16. August 22.30 Uhr Blazers - Grizzlies (West Play-In-Turnier, Spiel 2 - falls notwendig) Freddy Harder & Alex Vogel DAZN / SPOX 17. August 22 Uhr Raptors - Nets, Spiel 1 Alex Schlüter & Ole Frerks DAZN 19. August 0.30 Uhr Rockets - Thunder, Spiel 1 Christoph Stadtler & Ole Frerks DAZN 20. August 3 Uhr Clippers - Mavericks, Spiel 2 Flo Pertsch & Dre Voigt DAZN 20. August 19 Uhr Pacers - Heat, Spiel 2 Mannie Winter & Dre Voigt DAZN 21. August 3 Uhr Lakers - Blazers/Grizzlies, Spiel 2 noch offen DAZN 21. August 22 Uhr Jazz - Nuggets, Spiel 3 Alex Schlüter & Steffen Hamann DAZN 22. August 21.30 Uhr Heat - Pacers, Spiel 4 noch offen DAZN 23. August 2.30 Uhr Blazers/Grizzlies - Lakers, Spiel 3 noch offen DAZN 23. August 19 Uhr Sixers - Celtics, Spiel 4 noch offen DAZN 24. August 22 Uhr Thunder -Rockets, Spiel 4 Stefan Koch & Jan Jagla DAZN

NBA - Playoffs 2020: So sieht der Playoff-Modus in Orlando aus

Wegen der Corona-Pandemie mussten die verbleibenden Regular-Season-Partien in Orlando in der sogenannten "Bubble" ausgetragen werden. Auch die NBA-Playoffs werden weiterhin komplett in Orlando stattfinden. Der Sieger einer Serie wird wie üblich in einem Best-of-seven-Modus entschieden. Heißt: Die Mannschaft, die als erste vier Spiele gewinnt, zieht eine Runde weiter. Wer NBA-Champion werden möchte, muss vier Runden überstehen.