NBA Playoffs: Oklahoma City Thunder erzwingen Spiel 7 gegen Houston Rockets - Chris Paul entscheidet Krimi

Was für ein Thriller! Die Oklahoma City Thunder haben sich in einem engen Finale in Spiel 6 mit 104:100 (BOXSCORE) gegen die Houston Rockets durchgesetzt. Chris Paul wehrt sich mit einem bärenstarken Schlussabschnitt gegen das drohende Playoff-Aus, ein Aussetzer von Russell Westbrook bringt letztlich die Entscheidung.

Der Point God wollte die drohende Pleite im vierten Viertel nicht akzeptieren, mit 15 Punkten (3/3 Dreier) nahm Paul sein Team im letzten Durchgang auf seine Schultern. Am Ende standen 28 Punkte (10/20 FG), 7 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals auf seinem Konto, Danilo Gallinari antwortete mit 25 Zählern auf seinen schwachen Auftritt in Spiel 5, Luguentz Dort erzielte 13 Punkte (2/6 Dreier).

Dennis Schröder erwischte offensiv dagegen keinen guten Abend (12 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists bei 5/16 FG und 0/5 Dreier), zeigte aber viel Einsatz am anderen Ende des Courts und teils gute Defense gegen James Harden. Der war zwar erneut nicht wirklich in den Griff zu bekommen (32 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists bei 11/22 FG), hatte aber etwas Probleme mit dem Distanzwurf (3/11 Dreier).

Robert Covington machte ebenfalls eine gute Partie (18, 5 Rebounds, 5 Steals und 3 Blocks bei 4/6 Dreier), Danuel House steuerte 12 Punkte von der Bank bei. Letztlich war es aber Russell Westbrook, der die Chance auf den Sieg in den finalen Sekunden mit einem schwachen Pass wegwarf. Der Guard kam auf 17 Punkte (8/15 FG), 4 Rebounds, 3 Assists, aber auch 7 Turnover. Das alles entscheidende Spiel 7 findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt.

Thunder und Rockets mit Problemen - aber viel Intensität

Offensiv-Puristen dürften sich im ersten Viertel nicht sonderlich unterhalten gefühlt haben. Die Partie war anfangs geprägt von vielen Fouls (Dort musste früh mit 3 Fouls auf die Bank), vielen Turnover, viel Ellbogeneinsatz und kleineren Nickligkeiten beispielsweise zwischen Schröder und Harden. Gleichzeitig fiel trotz zahlreicher Versuche auf beiden Seiten kaum etwas von Downtown.

Houston lag nach zwölf Minuten mit 25:24 in Front, im zweiten Durchgang hielten die Offensiv-Probleme der Rockets jedoch an - und Westbrook bekam einen weiteren Ellbogen von CP3 unter die Gürtellinie. OKC startete einen 8:0-Lauf, auf mehr als 6 Punkte zogen sie aber nicht weg. Harden sorgte mit 17 Punkten in der Hälfte für ausgeglichene Verhältnisse, Eric Gordon versenkte mit dem Buzzer einen wilden Dreier - sein einziger in 6 Anläufen - zum 51:48 für die Rockets.

Die Thunder verpatzten den Start in die zweite Halbzeit, durften sich aber bei mehreren Rockets-Turnover bedanken, dass sie nicht zu sehr ins Hintertreffen gerieten. Und bei Gallinari, der zunächst etwas heiß lief und schnelle 12 Zähler beisteuerte. Als dann auch noch Dort zwei Dreier in Folge versenkte (seine ersten beiden Triples in Spiel 4 und 5), lag OKC zum Ende des dritten Durchgangs auf einmal mit 77:75 in Front.

Chris Paul überragt - Westbrook wirft letzte Chance weg

Den persönlichen 8:0-Run von Dort baute Paul zu Beginn des vierten Durchgangs schnell auf einen 16:3-Lauf zur bis dahin höchsten Thunder-Führung (7 Punkte) aus. Eine Vorentscheidung war das aber natürlich noch lange nicht, langsam aber sicher kamen die Rockets in einen besseren Rhythmus von Downtown, Triples von P.J. Tucker und Covington führten einen 10:0-Rockets-Lauf an.

Wenig später setzten sich die Texaner nach einem Offensiv-Foul von Schröder und einem anschließenden Technical gegen Paul etwas ab, Paul antwortete per Triple. Und noch einem! Eine Minute vor dem Ende war die Partie wieder ausgeglichen, bevor CP3 sein Team von der Linie in Front brachte. Anschließend machte Westbrook Druck - und warf den Ball nach einem schwachen Pass weg! Gallinari sorgte daraufhin von der Linie für die Entscheidung.