NBA Playoffs: Dennis Schröder fliegt bei deutlicher Pleite der OKC Thunder - Houston Rockets holen 3:2-Führung

Die Houston Rockets haben Spiel 5 gegen die Oklahoma City Thunder mit 114:80 (BOXSCORE) gewonnen und sind damit nur noch einen Sieg vom Einzug in die zweite Playoff-Runde entfernt. James Harden führt die Texaner zum Sieg, nachdem der zuvor überragende Dennis Schröder vorzeitig zum Duschen geschickt wird.

Schröder hatte die Thunder mit einem hervorragenden zweiten Viertel im Spiel gehalten, doch Mitte des dritten Viertels gerieten er und P.J. Tucker aneinander. Beide erhielten ein Flagrant Foul 2 und mussten das Parkett verlassen. Schröder beendete die Partie mit 19 Punkten (6/13 FG, 3/8 Dreier) in 21 Minuten.

Damit war der Deutsche klar der beste Mann auf Seiten der Thunder. Ansonsten enttäuschte OKC auf ganzer Linie, einzige Ausnahmen waren noch Chris Paul (16) und Steven Adams (12 und 14 Rebounds). Gerade Danilo Gallinari (1 Punkte, 6 Rebounds), Shai Gilgeous-Alexander (4 Punkte, 4 Assists, 2/8 FG) und Luguentz Dort (6 Punkte, 3/16 FG und 0/9 Dreier) erwischten einen rabenschwarzen Abend.

Deutlich besser lief es bei James Harden, die die Rockets mite effizienten 31 Punkten (11/15 FG, 4/8 Dreier) und 5 Assists anführte. Robert Covington steuerte 22 Punkte bei, Eric Gordon erzielte 20. Russell Westbrook zeigte bei seinem Comeback nach Verletzungspause dagegen noch Steigerungspotenzial (7 Punkte und 7 Assists, 3/13 FG).

Westbrook rückte für Danuel House un die Starting Five und attackierte von der ersten Minute an. Der 31-Jährige legte direkt gut los, erst versenkte er einen Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz, dann legte er mit einem starken Drive nach und hatte immer das Auge für den Mitspieler. Nachdem er nach vier Minuten erstmals auf die Bank ging, nahm Harden das Heft in die Hand und führte Houston zu einer frühen 20:7-Führung.

Rockets vs. Thunder: Houston zieht im dritten Viertel davon

Die war allerdings auch begünstigt von der schwachen Thunder-Offense, die zwischenzeitlich zehn Würfe in Folge daneben setzte. So nahmen die Rockets eine 24:14-Führung mit ins zweite Viertel, mittlerweile war Westbrook aber ein wenig Rost anzumerken (2/8 FG in Hälfte eins). Generell lief bei den Rockets zunächst von Downtown genauso wenig zusammen wie auf der Gegenseite, gleichzeitig machte Schröder ordentlich Dampf (18 Punkte im zweiten Viertel).

Mit zwei Dreiern in Folge und einem persönlichen 11:3-Lauf brachte der Deutsche OKC Mitte des Abschnitts erstmals in Front. Bei Houston hielt vor allem Harden dagegen (20 Punkte in Halbzeit eins), Houston ging mit 48:45 in die Kabine.

Der Start ins dritte Viertel verlief aus Thunder-Sicht ähnlich katastrophal wie der Start in die Partie. Houston machte defensiv enormen Druck, auf der anderen Seite des Courts kamen sie immer und immer wieder gut in die Zone und punkteten mit aggressiven Drives. Das Resultat: Ein 19:2-Lauf, mit dem sich die Rockets nach wenigen Minuten im dritten Viertel bis auf 20 Punkte absetzten.

Dennis Schröder fliegt nach Gerangel - Thunder gehen baden

Anschließend wurde es hitzig. Als sich Schröder in der Defense um ein Screen von P.J. Tucker kämpfen wollte, traf er den Rockets-Forward mit seinem Arm in der Leistengegend. Das gefiel Tucker ganz und gar nicht, der ehemalige Bamberger ging auf Schröder los und schickte einen Kopfstoß in Richtung des Deutschen. Sowohl Tucker als auch DS17 bekamen dafür ein Flagrant Foul 2 und wurden des Feldes verwiesen.

Kurz vor dem Ende des dritten Viertels erhöhten die Rockets ihren Vorsprung auf 25 Punkte, ohne Schröders Offense fehlte den Thunder die Firepower, um nochmal einen Run zu starten. Stattdessen versenkte Houston nun verlässlich die Dreier und baute die Führung weiter aus (bis zu 34 Zähler). Schon sieben Minuten vor dem Ende schwenkte Thunder-Coach Billy Donovan die weiße Flagge und holte die Starter auf die Bank. In Spiel 6 in der Nacht von Montag auf Dienstag ist OKC nun zum Siegen verdammt, wollen sie das Erstrundenaus gegen die Rockets vermeiden.

Die wichtigsten Statistiken

Houston Rockets (4) vs. Oklahoma City Thunder (5) 114:80 (BOXSCORE), Serie: 3-2

Das Defensiv-Konzept der Rockets in Halbzeit eins war simpel: Dort alleine in der Ecke stehen lassen und mit dem zur Hilfe abfallenden Verteidiger die Zone dicht machen. Das konnte der 21-Jährige nicht bestrafen. Zwar drückte Dort unaufhörlich von Downtown ab, von seinen 6 Versuchen im ersten Viertel landete aber kein einziger im Ring.

Dass Houston aufgrund der anfänglichen Offensiv-Schwächen der Thunder einen nicht noch viel deutlicheren Vorsprung herausspielte, lag in erster Linie an dem eigenen durchwachsenen Shooting. In Hälfte eins versenkten die Texaner nur 6 von 22 aus der Distanz (27,3 Prozent), OKC hatte dank Dort eine noch schwächere Quote vorzuweisen (5/25 Dreier; 20 Prozent).

Das spielentscheidende dritte Viertel ging mit 37:18 an die Rockets. Die wussten einerseits mit starker Defense zu beeindrucken, andererseits attackierten sie in der Offense immer wieder SGA und kamen zu guten Abschlüssen in der Zone. Zudem fiel auch endlich der Dreier. 6 von 12 aus der Distanz hatte Houston im dritten Viertel vorzuweisen (OKC: 0/7), bis zum Ende der Partie hübschten die Rockets ihre Dreierquote auf 39,6 Prozent (19/48 Dreier) auf. Die beendeten die Partie mit desolaten 15,6 Prozent von Downtown (7/45).

Im Anschluss an die Auseinandersetzung zwischen Schröder und Tucker bekamen beide Teams technische Freiwürfe zugesprochen, allerdings durfte der jeweils gegnerische Coach aussuchen, wer an die Linie muss. Thunder-Coach Billy Donovan entschied sich für Tyson Chandler - der Center kam dadurch zu seinem ersten Einsatz seit dem 9. Februar. Damals stand er eine Sekunde auf dem Parkett, dieses Mal nahm Mike D'Antoni direkt nach den zwei Freiwürfen eine Auszeit, um Chandler wieder auszuwechseln. Und die Freebies setzte er auch noch daneben.

NBA - All-Time Playoff-Scorer: Wer ist der GOAT der Postseason? © getty 1/26 Beim dominanten 135:115-Sieg in Spiel 4 der Lakers gegen die Blazers hat LeBron als erster Spieler überhaupt die Marke von 7.000 Playoff-Punkten geknackt. SPOX präsentiert die besten Playoff-Scorer aller Zeiten! © getty 2/26 PLATZ 25: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 3/26 PLATZ 24: Manu Ginobili - 3.054 Punkte in 218 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 4/26 PLATZ 23: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers. © getty 5/26 PLATZ 22: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics. © getty 6/26 PLATZ 21: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 7/26 PLATZ 20: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics. © getty 8/26 PLATZ 19: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers. © getty 9/26 PLATZ 18: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers. © getty 10/26 PLATZ 17: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 11/26 PLATZ 16: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks. © getty 12/26 PLATZ 15: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 13/26 PLATZ 14: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors. © getty 14/26 PLATZ 13: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics. © getty 15/26 PLATZ 12: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics. © getty 16/26 PLATZ 11: Dwyane Wade - 3.954 Punkte in 177 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers. © getty 17/26 PLATZ 10: Kevin Durant - 4.043 Punkte in 139 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets (Stand: 25. August 2020). © getty 18/26 PLATZ 9: Tony Parker - 4.045 Punkte in 226 Spielen - San Antonio Spurs, Charlotte Hornets. © getty 19/26 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 20/26 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers. © getty 21/26 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 22/26 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 24/26 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers. © getty 25/26 PLATZ 2: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls. © getty 26/26 PLATZ 1: LeBron James - 7012 Punkte in 243 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 25. August 2020).

Der Star des Spiels: James Harden

31 Punkte und 5 Assists lesen sich für Harden-Verhältnise fast schon langweilig. An diesem Abend beeindruckte The Bear aber mit seiner puren Effizient. Die Thunder wollten nicht, dass Dort bei Pick'n'Rolls switcht, das ermöglichte Harden einige Male den Drive zum Korb, wo er hochprozentig abschloss. Auch von Downtown wie gewohnt gefährlich, dazu ein Plus/Minus-Wert von +28!

Der Flop des Spiels: Danilo Gallinari

Bei OKC gab es in Spiel 5 mehrere Totalausfälle, darunter die Offense von Dort, Gilgeous-Alexander und Gallinari. Der Italiner war zunächst überhaupt nicht zu sehen, dann machte er nur mit Turnover (4) oder schlechten Abschlüssen (0/5 FG) auf sich aufmerksam. Sein 1 Zähler (immerhin 6 Rebounds) war viel zu wenig.

Die Szene des Spiels

Schröder wird sich im Nachhinein über seine Aktion Mitte des dritten Viertel ärgern. Die Entscheidung, sowohl ihn als auch Tucker vorzeitig zum Duschen zu schicken, schien zunächst hart, war aber gerechtfertigt. In der Wiederholung wurde deutlich, dass DS17 den Rockets-Forward zwsichen den Beinen traf, woraufhin Tucker wütend wurde. Ohne Schröder lief bei den Thunder anschließend offensiv nichts mehr zusammen, ein Comeback war nicht mehr möglich.