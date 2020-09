NBA Playoffs: Lakers setzen Ausrufezeichen mit Gala-Vorstellung gegen die Nuggets! Jokic bleibt blass

Die Los Angeles Lakers haben in Spiel 1 der Western Conference Finals mit einem Gala-Auftritt ein Ausrufezeichen gesetzt und die Denver Nuggets klar mit 126:114 besiegt. LeBron James und Anthony Davis überragten auf Seiten der Lakers, während Nikola Jokic blass blieb.

James bediente mit 15 Punkten, 12 Assists und 6 Rebounds mal wieder die komplette Facette des Statistikbogens, genau wie Davis, der mit 37 Punkten und 10 Boards bester Scorer und Rebounder auf dem Court war. Von der Bank kommenden hatten Rajon Rondo (7 Punkte & 9 Assists) und Dwight Howard (13 Punkte & 2 Blocks) ebenfalls einen großen Einfluss auf den Sieg. Jokic und Jamal Murray waren mit jeweils 21 Punkten Topscorer der Nuggets.

Wie vermutet, warf Frank Vogel seine Starting Five im Vergleich zu der Rockets-Serie erneut um und holte Center Javale McGee zurück, der alle seiner 68 Regular-Season-Spiele bereits in der ersten Fünf stand. Seine Aufgabe sollte vor allem darin bestehen, den bis dato überragenden Jokic einzudämmen.

Dies schien zunächst auch zu gelingen, der Serbe ließ seine ersten drei Würfe allesamt liegen. Dann fand er aber in seinen Rhythmus und stand nach dem ersten Viertel bereits bei 11 Punkten. Auch Jokics kongenialer Partner Murray lief früh heiß und brachte die Seinen per Dreier zur Sirene in Führung nach Viertel eins - 38-36.

Dann folgte aber die Lake-Show. Die Lakers kamen, angeführt von LeBron, der sieben Auftritte in den Conference Finals mehr auf dem Buckel hat als die gesamte Nuggets-Franchise, mit deutlich höherer Energie auf den Court - vor allem defensiv - und starteten einen 20:3-Run, der sie zweistellig in Führung brachte.

Gleichzeitig kochten die Emotionen schon früh hoch. Jokic leistet sich sein drittes Foul noch vor Mitte des Viertels, wodurch er bis zur Halbzeit auf der Bank Platz nehmen musste, was zu Trash Talk auf beiden Seiten führte. Murray holte sich ein frühes Technical ab, Howard nahm am Nuggets-Huddle teil und auch der King verlor nach einem krachenden Dunk ein paar Worte für seine Kontrahenten. Mit 70:59 aus Lakers-Sicht ging es in die Halbzeit.

Los Angeles Lakers dominieren die Denver Nuggets

Viertel drei ging genau so weiter wie das zweite aufgehört hatte, mit einem Foul der Nuggets - ausgerechnet von Jokic (Nummer vier!). Howard, der den Vorzug gegenüber McGee zum Start der Halbzeit bekam, lockte den Center clever in ein Holding-Foul und machte seine Sache gegen den Joker auch sonst ausgezeichnet.

Auf der anderen Seite übernahm James zunehmend das Geschehen, vor allem in Transition waren die Lakers nicht zu stoppen. Mit seinem 11. (!) Assist setzte er Kentavious Caldwell-Pope 3:58 vor Ende des Viertels blenden in Szene, der sich mit seinem dritten Triple zur 18-Punkte-Führung bedankte. +24 waren es dann sogar zum Viertelende und zu allem Überfluss holte sich Jokic mit der Sirene sein fünftes Foul ab.

Ohne ihren Star auf dem Feld startet Denver zu Beginn des letzten Abschnitts einen 8:0-Lauf, der den Vorsprung auf 17 Punkte verkürzte und Vogel zur Auszeit zwang. Es blieb aber bei diesem kleinen Aufbäumen. Bald schon durfte die zweite Unit ran, während LeBron und Davis den Auftaktsieg gemütlich von der Bank verfolgen konnte.

Die wichtigsten Statistiken

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets 126:114 (BOXSCORE), Serie: 1-0

Viertel zwei war aus vieler Hinsicht richtungsweisend für die gesamte Partie. Die Nuggets leisteten sich 14 Fouls innerhalb von 12 Minuten, wobei sich Murray, Jokic und Paul Milsap allesamt vor der Halbzeit drei Fouls abholten und dadurch limitiert in der Folge agierten. Gleichzeitig nahmen den Lakers ihnen 13 Punkte ab (34:21).

Apropos Fouls, Freiwürfe waren ein großes Thema in diesem Spiel. Alleine in Viertel Nummer zwei standen die Lakers 25 Mal am Charity Stripe, auf 48 Minuten gesehen sogar 37 Mal. Die Nuggets dahingegen nur 28 Mal. Denver konnte sich aber glücklich schätzen, dass L.A. erneut keine gute Quote aufwies (73 Prozent) und selbst anständig traf (82 Prozent).

Das Verhältnis von Assists zu Turnover ging klar an die Los Angeles Lakers. Die Nuggets leisteten sich 15 Turnover (davon alleine 6 in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels) und kamen nur auf 23 Assists. Ganz anderes Bild bei L.A., die Lakers passten relativ gut auf den Spalding auf (11 Turnover) und spielten 33 Assists bei 44 Korberfolgen.

Die Lakers waren auch gegen die Nuggets besonders gefährlich, wenn sie ins Rennen kamen. 16 Fast Break Punkte im Gegensatz zu 10 bei den Nuggets machten einen deutlichen Unterschied.

Einen Unterschied machte auch die Energie auf dem Court, die bei L.A. schlichtweg höher war. 9 zu 3 Steal und 6 zu 2 Blocks sprechen eine deutliche Sprache.

Auch von Downtown waren die Lakers präziser. Sie trafen 11 ihrer 26 Versuche für 42,3 Prozent, Denver hingegen nur 9 von 26 für 34,6 Prozent.

NBA Playoffs - Los Angeles Lakers und Denver Nuggets im Kadervergleich: Zweimal Star-Power - und sonst? © getty / imago images 1/53 Heute Nacht starten auch die Lakers und Nuggets in die Conference Finals (ab 3 Uhr live auf DAZN). Wir stellen die Teams im Kadervergleich gegenüber. Wer hat die besseren Karten? Wir verraten es Euch! © getty 2/53 Nach dem Playoff-Aus der Clippers und Bucks sind die Lakers auf dem Papier der große Favorit auf die Larry O'Brien Trophy. Warum? Fragt mal bei LeBron James und Anthony Davis nach. Das Duo will die Lakers erstmals seit 2010 wieder in die Finals führen. © imago images 3/53 STARTER - POINT GUARD: LeBron James - Playoff-Stats 2019/20: 34,2 Minuten, 26,6 Punkte, 10,3 Rebounds, 8,8 Assists und 1,6 Steals bei 55,3 Prozent aus dem Feld und 37,1 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 4/53 Das dürfte kaum überraschen: Dank LeBron sind die Lakers ein Spitzenteam. LeBron hat alle Fäden in der Hand und kontrollierte das Geschehen in den ersten beiden Runden fast nach Belieben. Und endlich kommt mehr Unterstützung von den Rollenspielern ... © imago images / ZUMA Wire 5/53 SHOOTING GUARD: Danny Green - Playoff-Stats 2019/20: 26,6 Minuten, 8,5 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,4 Assists bei 38,8 Prozent aus dem Feld und 38,5 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 6/53 Vom 3-and-D-Spezialisten vermisste L.A. zu Beginn des Restarts vor allem den ersten Teil der Jobbezeichnung. Nach einem katastrophalen Schooting-Einstand in der Bubble trifft er seit Spiel 3 der ersten Runde 42,5 Prozent von Downtown! © getty 7/53 SMALL FORWARD: Kentavious Caldwell-Pope - Playoff-Stats 2019/20: 27,2 Minuten, 9,2 Punkte, 1,8 Rebounds und 0,9 Steals bei 40,2 Prozent aus dem Feld und 41,2 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 8/53 KCP hat sich genau wie Green mittlerweile gefangen. Er hat sich festgespielt und ist ohne Avery Bradley womöglich der beste Flügelverteidiger bei den Lakers, der nun gegen Murray ran muss. Gut 41 Prozent von der Dreierlinie sind ein netter Zusatz. © imago images 9/53 POWER FORWARD: Anthony Davis - Playoff-Stats 2019/20: 34,9 Minuten, 27,6 Punkte, 10,9 Rebounds, 4,1 Assists und 1,5 Blocks bei 58,6 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier (10 Spiele). © getty 10/53 LeBrons Co-Star spielt eine herausragende Saison und ganz starke Playoffs. Nun wird er es wohl in erster Linie mit dem Joker zu tun bekommen. Schafft er es, ähnlich wie in der regulären Saison, dessen Kreise einzuschränken? © getty 11/53 CENTER: JaVale McGee - Playoff-Stats 2019/20: 10,8 Minuten, 3,8 Punkte, 4,0 Rebounds und 1,0 Blocks bei 68,0 Prozent aus dem Feld (9 Spiele). © getty 12/53 Der Small-Ball der Rockets zwang McGee auf die Bank, gegen die Nuggets wird er aber wohl wieder starten. Als Ringbeschützer wertvoll, dazu ist er eine stetige Lob-Gefahr. Aber: Wie lange wird er wirklich spielen, bevor AD zurück auf die Fünf geht? © getty 13/53 BANK - Rajon Rondo (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 26,6 Minuten, 10,6 Punkte, 7,0 Assists und 2,0 Steals bei 51,2 Prozent aus dem Feld und 44,4 Prozent von der Dreierlinie (5 Spiele). © getty 14/53 Die wohl größte Erkenntnis aus der Serie gegen die Rockets: Playoff-Rondo gibt es wirklich! Nach langer Verletzungspause lieferte der Guard einige spektakuläre Auftritte ab. Nimmt LeBron Aufgaben als Playmaker ab und steht auch in der Defense seinen Mann © getty 15/53 Alex Caruso (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 23,9 Minuten, 6,9 Punkte, 3,0 Assists und 1,2 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 28,1 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 16/53 Der Fanliebling besitzt eine tolle Chemie mit LeBron, weswegen Caruso oft an großen Runs beteiligt ist. Das Shooting kommt und geht, dafür liefert Caruso Hustle und solide Defense. Der Lohn: Minuten in engen Spielen. © getty 17/53 Talen Horton-Tucker (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 8,5 Minuten, 7,0 Punkte und 2,5 Rebounds bei 50 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie (2 Spiele). © getty 18/53 Etwas überraschend warf Coach Frank Vogel den Zweitrundenpick der Lakers in der Serie gegen die Rockets in die Rotation. Und der 19-Jährige wusste in seiner limitierten Einsatzzeit mit dem Scoring zu gefallen. © imago images / ZUMA Wire 19/53 Dion Waiters (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 7,6 Minuten und 2,0 Punkte bei 33,3 Prozent aus dem Feld (5 Spiele). © getty 20/53 Einer von zwei Lakers-Guards, die mittlerweile fast gar keine Rolle mehr in der Rotation spielen. Mitunter aber immer noch gut für ein wenig Instant Offense von der Bank. © imago images / Icon SMI 21/53 J.R. Smith (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 10,2 Minuten, 2,3 Punkte und 0,5 Assists bei 23,8 Prozent aus dem Feld und 23,5 Prozent von der Dreierlinie (6 Spiele). © imago images / ZUMA Press 22/53 Die Lakers holten den Guard als Ersatz für Avery Bradley, der in Orlando nicht mit dabei ist. Bisher haben sie Smith aber kaum gebraucht, das wird sich aller Voraussicht nach auch in den Conference Finals nicht ändern. © getty 23/53 Kyle Kuzma (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 24,4 Minuten, 11,0 Punkte und 3,7 Rebounds bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 32,4 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 24/53 In einigen Partien übernahm Kuzma erfolgreich die Rolle als dritte Geige in der Lakers-Offense. Teilweise wechseln sich aber starke Performances mit Spielen ab, in denen er untertaucht. © imago images / ZUMA Wire 25/53 Markieff Morris (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 19,0 Minuten, 6,2 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,0 Assists bei 49,0 Prozent aus dem Feld und 40,0 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 26/53 Morris rückte gegen Ende der Rockets-Serie als Small-Ball-Fünfer in die Starting Five und machte seinen Job ordentlich. Trifft in der Postseason 40 Prozent aus der Distanz und verstärkt die Rotation auf den großen Positionen. © imago images / ZUMA Press 27/53 Dwight Howard (Center) - Playoff-Stats 2019/20: 15,7 Minuten, 6,6 Punkte, 5,7 Rebounds und 0,1 Blocks bei 60,0 Prozent aus dem Feld (7 Spiele). © getty 28/53 Genau wie McGee dürften auf D12 gegen die Nuggets wieder etwas mehr Minuten warten. Der Center überraschte bisher im Lakers-Trikot, verteidigt, reboundet und räumt am Korb auf. Von Problemen im Locker Room hörte man bisher noch nichts. © getty 29/53 Zweimal 1-3-Rückstand? Zweimal kein Problem für die Nuggets. Sowohl die Jazz als auch die Clippers haben die Comeback-Qualitäten Denvers bereits kennengelernt. Können sie auch für die Lakers ein Stolperstein sein? © getty 30/53 STARTER - POINT GUARD: Jamal Murray - Playoff-Stats 2019/20: 39,1 Minuten, 27,1 Punkte, 6,4 Assists und 5,0 Rebounds bei 50,2 Prozent aus dem Feld und 49,1 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 31/53 Neben Jokic der überragende Mann auf Seiten der Nuggets in den bisherigen Playoffs. Zwei 50-Punkte-Spiele gegen die Jazz stehen auf seiner Habenseite, gegen LAC dann mit etwas Schatten vor Spiel 7 (40 Zähler). Genau das braucht Denver nun erneut. © imago images / ZUMA Press 32/53 SHOOTING GUARD: Gary Harris - Playoff-Stats 2019/20: 29,4 Minuten, 9,2 Punkte, 2,2 Rebounds und 1,7 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 36,8 Prozent von der Dreierlinie (9 Spiele). © imago images / Agencia EFE 33/53 Harris war das Sorgenkind der Saison. Der Wurf fällt auch in den Playoffs nicht wirklich. Als bester Guard-Verteidiger im Kader kann Coach Michael Malone aber nicht auf ihn verzichten. © getty 34/53 SMALL FORWARD - Jerami Grant - Playoff-Stats 2019/20: 33,5 Minuten, 10,1 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,0 Blocks bei 38,1 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © imago images / Icon SMI 35/53 Grant ist ein athletischer Flügel, der verlässlich seinen Dreier trifft. Es wird interessant zu sehen sein, ob er die besten Spieler auf dem Flügel checken kann - in erster Linie heißt das in dieser Serie: LeBron James. © getty 36/53 POWER FORWARD: Paul Millsap - Playoff-Stats 2019/20: 23,7 Minuten, 8,4 Punkte, 4,1 Rebounds und 0,8 Steals bei 44,3 Prozent aus dem Feld und 37,5 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 37/53 Mit 35 Jahren ist Millsap nur noch ein Rollenspieler, der durchwachsene Playoffs erlebte. Die Rangelei mit Marcus Morris in Spiel 5 (17 Punkte) entfachte ein Feuer in ihm, das aber auch nur kurz loderte. Gegen die Lakers muss mehr kommen. © getty 38/53 CENTER: Nikola Jokic - Playoff-Stats 2019/20: 37,6 Minuten, 25,4 Punkte, 10,8 Rebounds, 6,0 Assists und 0,9 Blocks bei 51,5 Prozent aus dem Feld und 44,0 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 39/53 Der Serbe ist Dreh- und Angelpunkt der Nuggets-Offensive. Spielt bisher überragende Playoffs, die Clippers fanden gegen sein Playmaking keine Antworten. Dazu versenkt er bisher 44 Prozent von Downtown! © getty 40/53 BANK - Monte Morris (Point GUard) - Playoff-Stats 2019/20: 21,2 Minuten, 8,5 Punkte, 2,6 Assists und 0,7 Steals bei 47,0 Prozent aus dem Feld und 28,1 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 41/53 Der 25-Jährige ist ein solider Backup, der wenig Fehler macht. Gleichzeitig fehlt es an Explosivität und Möglichkeiten in der Defense. Trotzdem eine Konstante in Denver. © imago images / Icon SMI 42/53 P.J. Dozier (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 11,5 Minuten, 3,0 Punkte und 1,1 Assists bei 34,8 Prozent aus dem Feld und 14,3 Prozent von der Dreierlinie (8 Spiele). © imago images / ZUMA Press 43/53 Nach gut 20 Minuten Einsatzzeit in mehreren Spielen gegen Utah, sah Dozier gegen die Clippers kaum das Feld. Mit fast zwei Metern ist er ein großer Guard mit gutem Ballhandling, der fehlende Wurf wiegt jedoch zu schwer. © imago images / Icon SMI 44/53 Torrey Craig (Small Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 21,4 Minuten, 4,9 Punkte und 3,7 Rebounds bei 42,6 Prozent aus dem Feld und 30,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © imago images / Agencia EFE 45/53 Bei Craig sind die Wurf-Probleme ausreichend bekannt. Dafür verteidigt er in seinen Minuten meist den besten Spieler des Gegners, egal ob dies ein Point Guard oder ein Flügelspieler ist. Kann er LeBron zumindest einschränken? © getty 46/53 Michael Porter Jr. (Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 24,5 Minuten, 11,1 Punkte und 6,9 Rebounds bei 44,8 Prozent aus dem Feld und 37,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 47/53 Sein Potenzial stellte MPJ bereits mehrfach unter Beweis - genau wie seine noch fehlende Reife mit der öffentlichen Kritik an der Nuggets-Offense. Er reagierte er mit einer starken Crunchtime in Spiel 5 gg. LAC. Seine Defense ist aber ein Problem. © getty 48/53 Mason Plumlee (Center) - Playoff-Stats 2019/20: 10,0 Minuten, 1,8 Punkte, 3,4 Rebounds und 0,6 Blocks bei 47,6 Prozent aus dem Feld (14 Spiele). © getty 49/53 Plumlee ist die Antithese zu Jokic. Der Center glänzt mit seiner Athletik und zählt zu den besseren Reserve-Bigs der Liga. Gegen ein kleines Lineup der Lakers würde er aber wohl nicht viel Spielzeit sehen. © imago images / Icon SMI 50/53 Bol Bol (Small Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 5,7 Minuten, 5,7 Punkte, 1,7 Rebounds und 0,7 Blocks bei 50 Prozent aus dem Feld und 66,7 Prozent von der Dreierlinie (3 Spiele). © imago images / Icon SMI 51/53 Bei allem Hype nach den Seeding Games muss man die Kirche im Dorf lassen. Bol ist weiterhin sehr roh und kam in den Playoffs kaum zum Einsatz. Das muss aber nicht heißen, dass sich das in den kommenden Jahren nicht ändern kann. © getty 52/53 Will Barton (Guard/Forward): Vor ziemlich genau einem Monat verließ der 29-Jährige die Bubble in Disney World, um seine Knieprobleme auszukurieren. Derzeit erscheint es aber wohl unwahrscheinlich, dass Barton im Laufe der West-Finals zurückkehren wird. © imago images / Icon SMI 53/53 FAZIT: Die Nuggets sind etwas zu sehr auf ihre Star-Power angewiesen, seit bei den Lakers die Rollenspieler ihren Rhythmus gefunden haben, sind LeBron und AD nicht mehr auf sich allein gestellt. Ach ja, und die Lakers haben LeBron und AD - Vorteil L.A.!

Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets: Die Stimmen zum Spiel

Mike Malone (Head Coach Denver Nuggets): "Wir haben niemanden gedeckt."

Jamal Murray (Denver Nuggets): "Es ist hart. Sie werden über jeden Call reden und versuchen zu verdecken, was passiert. Aber darüber können wir uns keine Gedanken machen. Wir sind das jüngere Team und wir werden das durchstehen müssen."

Anthony Davis (Los Angeles Lakers): "Wir haben nichts Besonders geschafft, wir haben nur unseren Home Court verteidigt und haben noch drei Spiele vor uns. Wir spielen gegen ein Team, dass in den Playoffs schon zweimal in solch einer Situation war. Wir müssen weiterhin kämpfen."

Der Star des Spiels: Anthony Davis

Die Nuggets hatten keine Antwort auf den Big Man, der in der Zone nach Belieben wütete. Offensiv sowie defensiv ein absolutes Mismatch für Denver.

Der Flop des Spiels: Nikola Jokic

Aufgrund von Foulproblemen war der Joker schon früh limitiert, vor allem seine gewohnte Pass-Stärke konnte er an diesem Abend überhaupt nicht ausspielen. Aufgrund der guten individuellen Defense von Howard und AD verzichteten die Lakers nahezu komplett darauf, den Center zu doppeln, der dadurch nur wenige offene Spieler fand. Am Ende stand er bei mageren 2 Assists. Zum Vergleich: Gegen die Clippers legte er durchschnittlich 6,6 Assists pro Spiel auf.

Die Szene des Spiels

Mit mehr als sieben Minuten zu spielen im zweiten Viertel leistete sich Jokic sein drittes Foul durch ein unnötiges Schubsen in der Offensive, was ihn in der Folge stark einschränkte und insgesamt nur 25 Minuten auf dem Court stehen ließ.