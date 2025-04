"Wenn du ein betrunkenes, fettes Schwein bist": So kam es zum Bruch zwischen den Dallas Mavericks unter Nico Harrison, Luka Doncic und Dirk Nowitzki

Nowitzki? Kaum noch anwesend. Doncic? Weg. Die Mavs haben einen schockierenden Wandel hingelegt. Nun gibt es brisante Enthüllungen.

Dirk Nowitzki hatte es bereits gesagt. "In den vergangenen Jahren konnte man sehen, dass dieses Team in eine andere Richtung steuert. Das ist jetzt das Resultat davon", sagte die deutsche Basketball-Legende in seinem Podcast Campus 41 nach dem schockierenden Abgang von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers.

Doch wie dramatisch, eiskalt und fragwürdig der Turnaround in Dallas unter General Manager Nico Harrison offenbar wirklich war und wie auch Nowitzki selbst daraus nicht für möglich gehaltene Konsequenzen zog, enthüllte nun ESPN-Insider Tim MacMahon.