"Das ist jetzt zweifellos ein Problem!" Die Horrorbilanz eines 84-Millionen-Transfers bei Manchester United

Die Ablösesumme war riesig – und die Erwartungen waren es auch. Der Däne kann sie bislang nicht erfüllen.

Zahlen lügen nicht. Dänen bekanntlich auch nicht. Zahlen über Dänen müssen entsprechend nichts als die Wahrheit sein – und die sieht bei Rasmus Höjlund eindeutig aus: Ein Tor erzielte der Stürmer in seinen letzten 29 Spielen für Manchester United bei 43 Torschüssen. In der Premier League kommt er in der kompletten Saison auf ganz schmale neun Versuche, die auch wirklich auf das gegnerische Tor abgegeben wurden. Und das in 28 Spielen.

Eine persönliche Bilanz, die Höjlund inzwischen zu einem der Gesichter der United-Saison, die als monatelange Krise daherkommt, gemacht hat. Denn eine Zahl lügt aus Sicht der Manchester-Fans dann doch: Sie hatten sich von einem Angreifer, der insgesamt rund 84 Millionen Euro gekostet hat, erhofft, dass er den Klub für diesen Preis zu Siegen, Titeln und Triumphen schießen wird. Die Wahrheit auf dem Platz sieht momentan – und wenn man ehrlich ist: schon seit seiner Ankunft im Sommer 2023 – ganz anders aus.