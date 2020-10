NBA Finals - Los Angeles Lakers zittern sich zum Sieg in Spiel 4 gegen Miami Heat - und stehen kurz vor dem Titel!

Die Los Angeles Lakers haben sich den ersten Matchball in den NBA Finals erspielt! Mit dem 102:96-Sieg in Spiel 4 gegen die Miami Heat sichern sich LeBron James und Co. Die 3-1-Führung in der Best-of-Seven-Serie. Dabei dominieren vor allem die beiden Defenses das Geschehen, am Ende macht Anthony Davis den Sack zu.

Der Big Man der Lakers kam zwar lange Zeit nicht wirklich zur Entfaltung, war in der Schlussminute aber mit einem Dreier und starker Defense zur Stelle. Insgesamt kam er auf 22 Punkte, 9 Rebounds und 4 Blocks. LeBron James war mit 28 Zählern (8/16 FG), 12 Rebounds und 8 Assists bester Scorer seines Teams, leistete sich aber auch wieder 6 Ballverluste.

Ansonsten lieferte Kentavious Caldwell-Pope mit 15 Punkten und 5 Assists starke Unterstützung. Auf Seiten der Heat war Jimmy Butler mit 22 Punkten (dazu 10 Rebounds, 9 Assists und 3 Steals) Topscorer, auch Tyler Herro (21), Duncan Robinson (17) und Bam Adebayo (15 und 7 Rebounds) punkteten zweistellig.

Nachdem Adebayo Spiel 2 und 3 aufgrund einer Nackenverletzung verpasste, feierte der 23-Jährige sein Comeback. Der Big Man rückte für Meyers Leonard in die Starting Five, ansonsten gab es keinerlei Änderungen auf beiden Seiten. Adebayo machte sich direkt mit guter Defense gegen A.D. und einem Fastbreak-Layup bemerkbar, für die Lakers erwischte KCP einen guten Start, während LeBron und Dwight Howard einige Turnover verbuchten.

Die ersten Punkte des Kings kamen Mitte des ersten Durchgangs in Form eines krachenden Dunks in Transition. Butler knüpfte mit 11 Zählern nahtlos an seine hervorragende Performance von Spiel 3 an, dennoch ging L.A. mit einem leichten Vorteil ins zweite Viertel (27:22).

Heat vs. Lakers: Harter Kampf an beiden Ende des Courts

Schon nach gut zwei Minuten im zweiten Abschnitt sah sich Lakers-Coach Frank Vogel zu einer frühen Auszeit gezwungen. Dank mehrerer Triples übernahm Miami mit einem 11:2-Lauf die Führung. LeBron tankte sich im Anschluss einige Male gut zum Korb durch, doch die Lakers hatten weiterhin Probleme mit der starken Heat-Defense. Miami traf dagegen kaum etwas aus der Distanz - 49:47 Lakers.

Nach mehreren schwachen Lakers-Possessions zum Start der zweiten Halbzeit schien LeBron etwas aufzutauen. Mehrere tiefe Triples und ein Layup brachten die Lakers auf +6 davon. Allerdings leistete sich L.A. auch wieder einige unnötige Turnover, wirklich absetzen konnten sich die Lakers so nicht. Davis brachte seine Farben zum Ende des dritten Viertels von der Linie immerhin mit 75:70 in Front.

Herro brachte Miami mit seinem ersten Dreier der Partie nach wenigen Minuten im Schlussabschnitt wieder auf einen Zähler heran. Kurz darauf krachte Alex Caruso beim Kampf um einen Offensiv-Rebound in die Beine von Davis. Die Braue blieb lange mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Nach einer Auszeit konnte er aber weitermachen und hämmerte direkt einen Alley-Oop durch die Reuse.

Anthony Davis versenkt den Dagger - Lakers gewinnen Spiel 4

Nach einem irren Robinson-Dreier übers Brett und einem Butler-Drive war die Partie aber wieder ausgeglichen. LeBron war bemüht, das Spiel an sich zu reißen, er setzte aber nun einige Versuche von Downtown an den Ring. Besser machte es Caldwell-Pope, der drei Minuten vor dem Ende einen Eckendreier versenkte und damit wieder auf +5 stellte.

Nach einer Shotclock-Violation der Heat legte KCP mit einem starken Drive und Layup nach, Crowder antwortete auf der anderen Seite mit einem Dreier. Doch im direkten Gegenzug bekam Rondo einen weit offenen Korbleger geschenkt - und Davis versenkte kurz darauf den Dagger mit einem ansatzlosen Dreier!

40 Sekunden vor dem Ende zogen die Lakers so auf 9 Zähler davon, das war zu viel für die Heat. Zwar machte es L.A. mit einem Turnover nochmal spannend doch ein Block von Davis gegen Butler machte alles klar. Spiel 5 findet in der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) statt. Dann haben die Lakers die erste Chance, den 17. Titel der Franchise-Geschichte perfekt zu machen.

Miami Heat (5) vs. Los Angeles Lakers (1) 96:102 (BOXSCORE), Serie: 1-3

Die wichtigsten Statistiken

Die Heat-Defense agierte ein weiteres Mal auf einem elitären Level, Miami stellte L.A. mit aggressivem Fronting im Post und intelligenter Help-Side-Defense vor große Probleme. Das führte unter anderem zu 7 Lakers-Ballverlusten im ersten Viertel, insgesamt 9 zur Halbzeitpause - 5 davon gingen auf das Konto von LeBron. Nach dem Seitenwechsel wurde es teilweise besser, am Ende standen beide Teams bei 15 Turnover.

Zudem machten die Heat erneut einen sehr guten Job, die Zone dicht zu machen. Davis bekam kaum Freiheiten im Post und wurde oftmals in Double-Teams gezwungen, L.A. bekam so gut wie keine leichten Abschlüsse am Ring (34:32 points in the paint für LAL), zudem half die Präsenz von Adebayo im Rebounding-Duell. Das endete in Spiel 4 relativ ausgeglichen (42:39 LAL) - im vierten Viertel schnappte sich gerade Rondo aber einige wichtige Abpraller am offensiven Glas.

Ein Problem für Miami: Der Dreier wollte in Halbzeit eins nicht fallen. Die Schützen ließen teils auch offene Versuche liegen, von den ersten 15 Distanzwürfen landeten nur 4 im Korb (26,7 Prozent). Über weite Strecken des Spiels hatten die Lakers in dieser Hinsicht einen Vorteil, doch im vierten Durchgang startete L.A. dann mit 0/9 aus der Distanz. Am Ende versenkte L.A. 14/39 (35,9 Prozent) und Miami 11/32 (32,3 Prozent) der Dreier.

Die Lakers bleiben in dieser Saison ungeschlagen, wenn sie nach dem dritten Viertel führen. Rechnet man Regular Season und Playoffs zusammen waren das nun 56-mal - und 56-mal gewannen Lila und Gold auch.

NBA - Die besten Finals-Performances aller Zeiten nach Game Score: Nur einer war besser als Jimmy Butler © getty 1/33 Jimmy Butler legte mit 40 Punkten, 11 Rebounds und 13 Assists in Spiel 3 ein ikonisches Finals-Spiel hin. Doch wo landet Mr. Buckets im historischen Vergleich, wenn man den Game Score zu Rat zieht? Wir lösen auf. © getty 2/33 Diese Statistik wurde von John Hollinger nach Vorbild einer Baseball-Statistik von Bill James entwickelt. Dabei wird jede Boxscore-Statistik nach einer bestimmten Formel, die die einzelnen Kategorien bewertet, zusammengerechnet. © imago images / ZUMA Press 3/33 Damit soll die Leistung eines Spielers in einer bestimmten Partie besser bewertet und auch mit anderen Performances vergleichbar sein können. Wo ordnet sich nun Butlers unfassbares Spiel 3 gegen die Lakers ein? © getty 4/33 Platz 15: Charles Barkley (Phoenix Suns) in Spiel 4 der Finals 1993 gegen die Chicago Bulls - 32 Punkte (10/19 FG, 12/15 FG), 12 Rebounds, 10 Assists und 3 Steals. © getty 5/33 Barkley tat einiges, am Ende blieb er auf der Shit List und ohne Ring. Vorwerfen kann man ihm wenig (außer die verschlafene Rotation gegen Paxson in Spiel 6), die ikonische Bulls-Defense konnte den Chuckster nie in den Griff bekommen. © getty 6/33 Platz 14: Draymond Green (Golden State Warriors) in Spiel 7 der Finals 2016 gegen die Cleveland Cavaliers - Game Score: 35,9 - Stats: 32 Punkte (11/15 FG, 6/8 Dreier), 15 Rebounds, 9 Assists und 2 Steals. © imago images / UPI Photo 7/33 Der Block von LeBron und das Verspielen des 3-1-Vorsprungs ließ Greens Monster-Performance in Vergessenheit geraten. Sechs Dreier, beinahe ein Triple-Double. Es ist übrigens die einzige Spiel-7-Leistung in unserer Liste. © imago images / UPI Photo 8/33 Platz 13: LeBron James (Cleveland Cavaliers) in Spiel 5 der Finals 2017 gegen die Golden State Warriors - Game Score: 36,2 - Stats: 41 Punkte (19/30 FG), 13 Rebounds und 8 Assists. © imago images / UPI Photo 9/33 Es waren sich alle einig, die Warriors waren 2017 nicht zu schlagen, auch nicht von einem LeBron in Topform. Wer erinnert sich noch daran, dass der King so ein Spiel hinlegte? Vermutlich wenige, schließlich machten die Dubs im gleichen Spiel den Sack zu. © Getty 10/33 Platz 12: Michael Jordan (Chicago Bulls) in Spiel 1 der Finals 1992 gegen die Portland Trail Blazers - Game Score: 36,9 - Stats: 39 Punkte (16/27 FG, 6/10 Dreier), 11 Assists und 2 Steals. © Youtube/NBA 11/33 Das legendäre Shrug Game. Drexler besser als MJ, weil der besser werfen kann? Jordan hatte die Antwort und nagelte sechs Dreier in der ersten Halbzeit durch die Reuse - Finals-Rekord! © imago images / Icon SMI 12/33 Platz 11: Charles Barkley (Phoenix Suns) in Spiel 2 der Finals 1993 gegen die Chicago Bulls - Game Score: 37,0 - Stats: 42 Punkte (16/26 FG, 10/12 FT), 13 Rebounds und 4 Assists. © imago images / PCN Photography 13/33 Und nochmal Sir Charles und wieder verloren die Suns! Das lag vor allem an Jordan, der ebenfalls 42 Punkte machte. Die Bulls klauten die Partie mit 111:108 und gewannen mit 4-2. © imago images / ZUMA Press 14/33 Platz 10: Stephen Curry (Golden State Warriors) in Spiel 3 der Finals 2019 gegen die Toronto Raptors - Game Score: 37,2 - Stats: 47 Punkte (14/31 FG, 8/17 Dreier, 13/14 FT), 8 Rebounds und 7 Assists. © imago images / ZUMA Press 15/33 Auch das ging beinahe ein wenig unter. Ohne Klay Thompson und Kevin Durant hatte Curry bei den Dubs dunkelgrünes Licht und ballerte sich zu 47 Punkten - um gegen Toronto dennoch mit 109:123 in Oracle zu verlieren. © getty 16/33 Platz 9: Shaquille O’Neal (Los Angeles Lakers) in Spiel 1 der Finals 2000 gegen die Indiana Pacers - Game Score: 37,9 - Stats: 43 Punkte (21/31 FG; 1/6 FT), 19 Rebounds und 3 Blocks. © getty 17/33 Der Diesel darf natürlich auch nicht fehlen. Nur zwei Spieler machten mehr Field Goals in einem Finals-Spiel (Rick Barry, Elgin Baylor) als Shaq, der Rik Smits beinahe demütigte. Das war Prime-Shaq und den konnte niemand stoppen. © getty 18/33 Platz 8: Michael Jordan (Chicago Bulls) in Spiel 4 der Finals 1993 gegen die Phoenix Suns - Game Score: 38,9 - Stats: 55 Punkte (21/37 FG, 13/18 FT), 8 Rebounds und 4 Assists. © getty 19/33 Viele würden das auch vom 93er-MJ sagen, der über die Serie schmucke 41 Punkte im Schnitt auflegte (immer noch Rekord). © getty 20/33 Platz 7: LeBron James (Cleveland Cavaliers) in Spiel 5 der Finals 2016 gegen die Golden State Warriors - Game Score: 39,2 - Stats: 41 Punkte (16/30 FG), 16 Rebounds, 7 Assists und 3 Blocks. © imago images / ZUMA Press 21/33 Dass es überhaupt zu LeBrons Block kam, lag auch am King selbst, der bei 1-3 in Spiel 5 im Abwesenheit von Green (zu viele Technische Fouls) Oracle zum Schweigen brachte. Übrigens: Auch Kyrie machte 41 Zähler, das gab es in den Finals noch nie. © getty 22/33 Platz 5: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) in Spiel 6 der Finals 1980 gegen die Philadelphia 76ers - Game Score: 39,6 - Stats: 42 Punkte (14/23 FG, 14/14 FT), 15 Rebounds und 7 Assists. © getty 23/33 Der einzige Rookie in dieser Liste. Kareem Abdul-Jabbar blieb verletzt in L.A., sodass der junge Magic den Center gab und für einen ikonischen Moment sorgte. Blöd nur: Die meisten bekamen es nicht mit, da das Spiel nicht live übertragen wurde. © getty 24/33 Platz 5: Kevin Durant (Golden State Warriors) in Spiel 3 der Finals 2018 gegen die Cleveland Cavaliers - Game Score: 39,6 - Stats: 43 Punkte (15/23 FG, 6/9 Dreier), 13 Rebounds und 7 Assists. © getty 25/33 Curry vergab 13 seiner ersten 14 Würfe, aber wer KD im Team hat, kann das verschmerzen. 43 Punkte bei nur 23 Würfen waren ein Muster von Effizienz und die Grundlage für den Sweep. © getty 26/33 Platz 4: Tim Duncan (San Antonio Spurs) in Spiel 1 der Finals 2003 gegen die New Jersey Nets - Game Score: 40,8 - Stats: 32 Punkte, 20 Rebounds, 6 Assists und 7 Blocks. © Getty 27/33 Die Duncan-Finals. The Big Fundamental war noch jung und athletisch und die Nets konnten einem leid tun. Übrigens: In Spiel 6 fehlten Timmy 2 Blocks zu einem Quadruple-Double, Spurs-Fans schwören noch heute, dass er dies eigentlich geschafft hat. © getty 28/33 Platz 3: LeBron James (Cleveland Cavaliers) in Spiel 1 der Finals 2018 gegen die Golden State Warriors - Game Score: 41,3 - Stats: 51 Punkte (19/32 FG, 3/7 Dreier, 10/11 FT), 8 Rebounds und 8 Assists. © getty 29/33 Das J.R.-Smith-Game. LeBron war an diesem Abend eine Naturgewalt, anders kann es nicht ausgedrückt werden. Egal, wen die Warriors an diesem Abend auf LeBron abstellten, er zerriss sie alle. Tja und dann kam J.R. - und Golden State siegte nach OT. © getty 30/33 Platz 2: Jimmy Butler (Miami Heat) in Spiel 3 der Finals 2020 gegen die Los Angeles Lakers- Game Score: 42,0 - Stats: 40 Punkte (14/20 FG, 12/14 FT), 11 Rebounds, 13 Assists und 2 Steals. © getty 31/33 Es war ein Meisterwerk. Effizient aus dem Feld, das Auge für die Mitspieler - Butler war in Spiel 3 überall und lieferte eine Performance für die Ewigkeit. Kann er das Niveau in den restlichen Spielen halten? © imago images / ZUMA Press 32/33 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers) in Spiel 6 der Finals 2016 gegen die Golden State Warriors - Game Score: 42,5 - Stats: 41 Punkte (16/27 FG, 3/6 Dreier), 8 Rebounds, 11 Assists, 4 Steals und 3 Blocks. © imago images / ZUMA Press 33/33 Spiel 6 2016? Das mag überraschen, aber LeBron war on fire. Zeitweise machte der King 18 Punkte am Stück und lieferte ebenso einen Statement-Block gegen Curry. Er erzwang beinahe im Alleingang das legendäre Spiel 7.

Miami Heat vs. Los Angeles Lakers: Die Stimmen zu Spiel 4

LeBron James (Los Angeles Lakers): "Das hat sich wie ein typisches Finals-Spiel angefühlt. Beide Teams waren wild entschlossen und haben verstanden, in welcher Situation sie sich befinden. Wir haben versucht, jede Extra-Possession zu bekommen, defensiv keine Fehler zu machen und in der Offense unsere Plays zu spielen. Nur darum geht es."

Der Star des Spiels: Anthony Davis

Nicht LeBron, sondern A.D. versenkte den wichtigsten Wurf in der Crunchtime für die Lakers. Dazu die komplette Partie über mit sehr starker Defense, das Sahnehäubchen war sein Block gegen Butler, mit dem er den Sieg endgültig in trockene Tücher packte. Außerdem stark: KCP war ebenfalls in der Crunchtime mit einigen wichtigen Buckets und guter Defense zur Stelle.

Der Flop des Spiels: Kendrick Nunn

Die Lakers freuen sich über jeden Wurf, den Nunn nimmt, an diesem Abend waren das ganze 11 Stück. Davon landeten allerdings nur 2 im Korb. Von Instant Offense von der Bank war der Rookie weit entfernt, auch sonst trug er nicht viel zum Spiel bei.

Die Szene des Spiels

In der Schlussminute übernahm Rondo den Ballvortrag in der Lakers-Offense, LeBron war nur noch ein Decoy. Das resultierte in einem offenen Layup, da Miami bemüht war, seine Passwege zuzustellen. Kurz darauf machten die Heat besser die Zone zu, A.D. bekam mit herunterlaufender Shotclock den Ball an der Birne. Ohne zu zögern drückte er ab - nothing but net! Das war die Entscheidung.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig