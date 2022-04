NBA Playoffs 2022: Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine, Livestream

Die Regular Season ist nach 82 Spielen zu Ende und zwei der vier Playoff-Matchups je Conference stehen bereits fest. Die restlichen Duelle werden erst im Laufe der Woche durch das Play-In-Turnier fixiert. SPOX liefert einen ersten Überblick.

NBA Playoffs: Die Matchups in der Eastern Conference

Im Osten stand Miami schon länger als 1-Seed fest und wartet jetzt auf seinen Gegner. Gleiches gilt für die Celtics, die im Gegensatz zu Milwaukee und Philly beim Saisonfinale nicht die ganze Kapelle schonten und so als 2-Seed Gefahr laufen, es mit den gefürchteten Nets zu tun zu kriegen. Diese müssen sich aber auch erst im Play-In durchsetzen.

(1) Miami Heat vs. Nets/Cavs/Hawks/Hornets

(2) Boston Celtics vs. Nets/Hawks

(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Chicago Bulls

Der amtierende Champion geht als klarer Favorit in dieses Matchup. Die Bucks haben alle Duelle in der regulären Saison für sich entschieden, Chicago geht unter anderem durch die Verletzung von Lonzo Ball angeschlagen in die Postseason. Die Bulls dürfen sich aber dennoch über die erste Postseason-Teilnahme seit 2017 freuen.

Bucks vs. Bulls: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22. Januar 2022 Bucks Bulls 94:90 5. März 2022 Bulls Bucks 112:118 23. März 2022 Bucks Bulls 126:98 6. April 2022 Bulls Bucks 106:127

© getty Giannis Antetokounmpo und die Bucks wollen 2022 ihren Titel verteidigen.

(4) Philadelphia 76ers vs. (5) Toronto Raptors

Joel Embiid und James Harden bekommen es mit einem extrem unangenehmen Gegner zu tun - und werden dabei teilweise auch noch ohne Edelverteidiger Matisse Thybulle auskommen müssen. Der Guard ist nicht geimpft und darf daher in den Auswärtsspielen in Toronto nicht auflaufen.

Sixers vs. Raptors: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 12. November 2021 Sixers Raptors 109:115 29. Dezember 2021 Raptors Sixers 109:114 21. März 2022 Sixers Raptors 88:93 8. April 2022 Raptors Sixers 119:114

Eastern Conference - Play-In-Turnier

(7) Brooklyn Nets vs. (8) Cleveland Cavaliers

Die Brooklyn Nets gingen eigentlich als einer der Top-Favoriten in die Saison, doch Verletzungen, der Impfstatus von Kyrie Irving und das Drama um James Harden wirbelte die Saison der Nets durcheinander. Nun muss Brooklyn im Play-In-Turnier um das Playoff-Ticket kämpfen. Die erste Chance gibt es gegen die Cavs, der Gewinner des Duell bekommt den 7-Seed.

Nets vs. Cavaliers: Die Duelle der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 18. November 2021 Nets Cavaliers 109:99 23. November 2021 Cavaliers Nets 112:117 17. Januar 2022 Cavaliers Nets 114:107 9. April 2022 Nets Cavaliers 118:107

(9) Atlanta Hawks vs. (10) Charlotte Hornets

Die Hawks und Hornets müssen zwei Spiele gewinnen, um sich doch noch den achten Platz im Osten zu sichern. Der Gewinner aus diesem Duell muss anschließend gegen den Verlierer aus Nets vs. Cavs antreten.

Hawks vs. Hornets: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 21. November 2021 Hawks Hornets 115:105 6. Dezember 2021 Hawks Hornets 127:130 24. Januar 2022 Hornets Hawks 91:113 17. März 2022 Hornets Hawks 116:106

NBA Playoffs: Die Matchups in der Western Conference

Im Westen standen sowohl der 1- als auch der 2-Seed schon länger fest. Phoenix hat den eigenen Franchise-Rekord an Siegen pulverisiert und ist das einzige 60+-Siege-Team dieser Saison, Memphis hat seine Bestmarke zumindest eingestellt. Beide warten nun darauf, wer sich im Play-In durchsetzen wird.

(1) Phoenix Suns vs. Wolves/Clippers/Pelicans/Spurs

(2) Memphis Grizzlies vs. Sieger aus Timberwolves/Clippers

(3) Golden State Warriors vs. (6) Denver Nuggets

Die Warriors haben in der ersten Runde zwar Heimvorteil, bekommen es aber mit einem Team zu tun, das ihnen in der Regular Season Probleme bereitet und zweimal in Golden State gewonnen hat. Bekommen die eher kleinen Dubs den MVP-Favoriten Nikola Jokic in den Griff? Und erhält dieser noch Unterstützung durch Jamal Murray? Auch bei Stephen Curry ist derzeit ungewiss, ob er von Anfang an mitwirken kann.

Warriors vs. Nuggets: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 28.12.2021 Warriors Nuggets 86:89 16.2.2022 Warriors Nuggets 116:117 7.3.2022 Nuggets Warriors 131:124 10.3.2022 Nuggets Warriors 102:113

(4) Dallas Mavericks vs. (5) Utah Jazz

Die Mavs empfangen mit den Jazz ein Team, das defensiv vermutlich nicht die beste Antwort auf Luka Doncic hat und über die vergangenen Wochen keinen allzu gefestigten Eindruck hinterließ. Hinter dessen Gesundheit steht aktuell allerdings auch ein recht großes Fragezeichen, nachdem er sich beim Saisonfinale verletzte. Wir er rechtzeitig fit?

Mavericks vs. Jazz: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 25.12.2021 Jazz Mavericks 120:116 25.2.2022 Jazz Mavericks 114:109 7.3.2022 Mavericks Jazz 111:103 27.3.2022 Mavericks Jazz 114:100

Western Conference - Play-In-Turnier

(7) Minnesota Timberwolves vs. (8) L.A. Clippers

Die Minnesota Timberwolves könnten mit einem Sieg gegen die Clippers ihre erst zweite Playoff-Teilnahme aus den vergangenen 18 (!) Jahren klar machen. Aber Vorsicht: Mit Paul George und Norman Powell kehrten bei den Kaliforniern erst kürzlich zwei Langzeitverletzte zurück.

Wolves vs. Clippers: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 4. November Timberwolves Clippers 115:126 6. November Timberwolves Clippers 84:104 14. November Clippers Timberwolves 129:102 4. Januar Clippers Timberwolves 104:122

(9) New Orleans Pelicans vs. (10) San Antonio Spurs

Beide Teams ließen die Lakers um LeBron James alt aussehen, beiden Teams gelang mit einem furiosen Schlussspurt die Teilnahme am Play-In. Entsprechend gut ist die Form beider Teams, die Pelicans sind womöglich leichter Favorit.

Pelicans vs. Spurs: Die Duelle in der Regular Season

Datum Heim Auswärts Ergebnis 13. Dezember Spurs Pelicans 112:97 14. Februar Pelicans Spurs 114:124 19. März Spurs Pelicans 91:124 27. März Pelicans Spurs 103:107

NBA Playoffs: Begegnungen, Termine, Uhrzeit

Bislang hat die NBA noch nicht den kompletten Spielplan für die erste Playoff-Runde bekanntgegeben, die Termine und Partien für das erste Wochenende stehen aber schon fest. Los geht es am 16. April zur deutschen Primetime. Nach vier Begegnungen am Samstag finden am Sonntag, 17. April, die restlichen Game 1s der ersten Runde statt.

NBA Playoffs: Die Auftakttermine der ersten Runde am Samstag

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 16. April 19 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 16. April 21.30 Uhr Memphis Grizzlies West #7 17. April 0 Uhr Philadelphia 76ers Toronto Raptors 17. April 2.30 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets

NBA Playoffs: Die Auftakttermine der ersten Runde am Sonntag