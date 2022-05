NBA Playoffs: Klay-Winner und Green-Ejection - Golden State Warriors gewinnen packendes Duell in Memphis

Was für ein Thriller! Die Golden State Warriors haben Spiel 1 der Western Conference Semifinals hauchdünn mit 117:116 für sich entschieden, obwohl ihnen Draymond Green in der zweiten Halbzeit nicht zur Verfügung stand. Morant scheiterte in den Schlusssekunden mit einem Gamewinner.

3,6 Sekunden waren auf der Uhr, zuvor hatte Grizzlies-Coach Taylor Jenkins eine Auszeit genommen - Golden State führt mit nur einem Zähler (117:116). Ja Morant erhielt den Ball in vollem Lauf und dribbelte in Richtung des gegnerischen Korbes, doch der Layup prallte vom Backboard ab und berührte nicht mal den Ring. Es war der Schlusspunkt einer echten Zitterpartie, in der Morant bis hierhin so gut wie alles richtig gemacht hat.

Der Grizzlies-Superstar war mit 34 Punkten (14/31 FG) bester Werfer und schrammte nur knapp an einem Triple-Double vorbei (10 Assists, 9 Rebounds). Auch Jaren Jackson Jr. zeigte eine klare Leistungssteigerung verglichen mit den Spielen aus der Minnesota-Serie, mit 33 Zählern (10/18 FG, 6/9 3FG) legte er ein Playoff-Career-High hin. De'Anthony Melton bekam aufgrund der kleineren Warriors-Lineups mehr Spielzeit und brachte Scoring von der Bank (14, 3/6 3FG).

Bei den Warriors rückte etwas überraschend Gary Payton ll. ins Starting Lineup der Dubs und sollte die Rolle des Morant-Stoppers einnehmen, dafür kam Jordan Poole als Sixth Man von der Bank. Dieser war mit 31 Punkten (12/20 FG, 50 Prozent 3FG) Topscorer bei den Gästen. Stephen Curry verbuchte 24 Zähler (8/20 FG), Klay Thomspon blieb eher blass (15, 6/19 FG), der entscheidende Wurf gebührte aber ihm.

Zum Start der Partie versenkte Morant seine ersten beiden Dreierversuche und sorgte früh für frenetischen Jubel unter den Heimfans im FedEx Forum. Damit hatte der Grizzlies-Superstar nach nur einer Minute bereits halb so viele Triples wie in der gesamten Erstrundenserie gegen Minnesota (4/20 3FG), mit 14 Zählern legte der Spielmacher einen brandheißen Start hin. Memphis dominierte im ersten Viertel erwartungsgemäß an den Brettern und schnappte sich sieben Offensiv-Rebounds, bei den Warriors wollte der Dreier in der Anfangsphase nicht fallen (3/12 3FG).

Morant hatte die Chance auf den Sieg

Jackson Jr. legte im Angriff deutlich mehr Aggressivität an den Tag und nutzte seine Größenvorteile, die durch die kleineren Lineups der Warriors zwangsläufig entstehen. Der Big Man suchte aktiv seinen Wurf unterm Korb (12 Punkte, 4/5 FG), so baute Memphis Anfang des zweiten Viertels eine 13-Punkte-Führung auf (42:29). Die Antwort auf Seiten der Warriors lieferte Jordan Poole, der Sharpshooter hatte in dieser Phase die heiße Hand (10 Zähler, 2/4 3FG) und brachte die Warriors gemeinsam mit Wiggins (7) wieder zurück ins Spiel. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte kam es dann zu einer umstrittenen Szene: Draymond Green wurde nach einem Foul an Clarke, bei dem er diesen zunächst im Gesicht trifft und dann am Trikot zu Boden zieht, des Feldes verwiesen. Die Schiedsrichter entschieden erst auf ein unsportliches Foul, bewerteten es nach dem Review jedoch als Flagrant-2. Aus der Sicht der Gastgeber ging es mit +6 in die Pause (61:55).

Im dritten Viertel lieferten sich beide Teams ein Shootout. Golden State kam mit Feuer aus der Kabine ging durch einen Eckendreier Currys in Front (68:66). Infolgedessen regnete es Dreier auf beiden Seiten, Curry und Poole trafen jeweils doppelt von Downtown. Auch Jackson Jr. brachte den Korb zum Brennen (4/5 3FG), Memphis profitierte auch von Brandon Clarke, der einmal mehr am offensiven Brett (3 OREB) für etliche zweite Chancen sorgte. Nach dem kollektiven Offensiv-Feuerwerk ging es für die Warriors mit einer knappen Führung ins Schlussviertel (91:90).

In der turbulenten Schlussphase übernahm Morant das Ruder in der Offensive und scorte ein Clutch-Bucket nach dem anderen, über Finger-Rolls bis hin zu einem butterweichen Floater. Die Warriors kamen trotz ihrer Super-Small-Lineup mit Wiggins als Center immer wieder zu zweiten Chancen. Der sonst eher schwache Klay Thompson besorgte 36 Sekunden vor Schluss die Führung für die Gäste (117:116). Auf der anderen Seite stellte der andere Splash Brother seine defensiven Qualitäten unter Beweis: Curry blockte einen Layup-Versuch Morants. Thomspon ließ die Tür durch zwei verworfene Freiwürfe weit offen, doch Morant ging am Ende die Puste aus.

Grizzlies vs. Warriors: Die Stimmen zum Spiel

Taylor Jenkins (Head Coach Grizzlies): "Ich fand es toll, wie wir gekämpft haben, aber es war nicht gut genug. Morant und Jackson Jr. waren Lichtblicke, wir werden uns das Videomaterial ansehen und schauen, wo sie erfolgreich waren."

Ja Morant (Grizzlies) über seinen vergebenen Gamewinner: "Ich habe einen Layup nicht getroffen, den ich normalerweise mache. Die ganze Zeit über. Weiter geht's."

Ja Morant (Grizzlies) über die Gründe für die Niederlage: "Wir haben zu viele Second Chance Points und Fastbreak-Punkte zugelassen, das war ein großer Faktor."

Die wichtigsten Statistiken

Memphis Grizzlies (2) vs. Golden State Warriors (3) 116:117 (BOXSCORE), Serie: 0-1

Die Distanz-Spezialisten der Dubs dominierten in Spiel 1 vor allem unterm Korb: Golden State verbuchte 56 Punkte in der Zone, 12 mehr als die sonst so in der Paint dominierenden Grizzlies. Auch überraschend: Die Warriors kamen trotz der Größennachteile auf 16 Offensiv-Rebounds, genauso viele wie Memphis.

Die Warriors sind das erste Team seit 1987, bei dem gleich mehrere Spieler in einer einzigen Postseason 30 Punkte von der Bank scoren konnten (Curry und Poole). Schon damals waren es die Dubs mit Purvis Short und Terry Teagle.

Spiel 1 zwischen den Grizzlies und Warriors war die erste Playoff-Partie der NBA-Geschichte, in der drei Spieler, die 22 Jahre oder jünger sind, jeweils über 30 Punkte auflegten. Mit Morant (34), Jackson Jr. (33) und Poole (31) knackten Youngster auf beiden Seiten jeweils die 30-Punkte-Marke.

Der Star des Spiels: Jordan Poole

Es war sicherlich eine taktische Entscheidung von Steve Kerr, Payton starten zu lassen und Poole als Flammenwerfer von der Bank zu bringen, angesichts der Leistung des Edelreservisten sollte er diese aber vielleicht nochmal überdenken. Poole zeigte eine überragende Leistung, während Payton bei Morant eher wenig ausrichten konnte.

Der Flop des Spiels: Desmond Bane

Gegen die Timberwolves war er über die sechs Spiele hinweg der konstanteste Akteur bei den Grizzlies, heute ging bei ihm so gut wie gar nichts zusammen (9 Punkte, 3/10 FG). Auch Dillon Brooks hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sammelte immerhin aber noch 3 Assists und konnte den besseren Plus/Minus-Wert aufweisen (9, Bane: 1).

Die Szene des Spiels

Trotz einer Reihe von Clutch-Buckets, der Scoop-Layup Morants kurz vor dem Ertönen des finalen Buzzers ging daneben. Payton ließ Morant bereits hinter sich, der ausgestreckte Arm Thompsons reicht letztlich, sodass die Warriors nochmal mit einem blauen Auge davonkommen.

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors: Die Serie im Überblick