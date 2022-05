NBA Playoffs: Milwaukee Bucks überleben Krimi gegen Boston Celtics - Giannis Antetokounmpo nicht zu stoppen

Die Milwaukee Bucks haben Spiel 3 gegen die Boston Celtics für sich entschieden und damit die Führung in der Serie übernommen. Garant beim 103:101-Erfolg war einmal mehr Giannis Antetokounmpo, den entscheidenden Wurf in einer dramatischen Schlussphase traf aber Co-Star Jrue Holiday.

Knapp zwei Minuten vor dem Ende waren die Gäste nach einem zwischenzeitlichen 14-Punkte-Rückstand durch Jaylen Brown erstmals seit kurz nach der Halbzeit wieder in Front gegangen, bevor Jrue Holiday und Giannis Antetokounmpo mit zwei Drives den Bucks eine 3-Punkte-Führung bescherten. Marcus Smart ging 5 Sekunden vor Schluss an die Linie, vergab den zweiten Versuch absichtlich und holte den Rebound, doch der Tip-In von Al Horford zur möglichen Verlängerung kam knapp nach der Sirene, sodass die Gastgeber überlebten.

Antetokounmpo lieferte mit 42 Punkte (16/30 FG, 9/12 FT), 12 Rebounds und 8 Assists ein Monsterspiel, auch Holiday (25, 11/30, 3 Steals) war trotz schwacher Quoten überragend. Pat Connaughton (11, 3/8 Dreier) traf im vierten Viertel zwei wichtige Distanzwürfe, als den Bucks kaum mehr etwas einfiel und diese das Spiel beinahe noch aus der Hand gaben.

Boston gewann den Schlussabschnitt mit 34:23 und machte es vor allem dank Jaylen Brown (27, 8/16, 12 Rebounds) und Horford (22, 9/16, 16 Rebounds, 5 Assists) noch einmal spannend. Jayson Tatum (10, 4/19, 3 Assists) erwischte dagegen einen Abend zum Vergessen und agierte auch in der Crunchtime unglücklich, als er bei Holidays entscheidendem Wurf ein Offensiv-Foul ziehen wollte, anstatt es dem Guard mit seiner Länge so schwer wie möglich zu machen. Daniel Theis spielte 2:17 Minuten im dritten Viertel, nahm dabei aber keinerlei Einfluss.

Die Bucks starteten mit einem kleineren Lineup (Grayson Allen für Bobby Portis), defensiv änderte dies aber kaum etwas, da Lopez am Ring bärenstark begann. Boston bekam zwar einige offene Triples, doch ansonsten war nichts einfach. Gleiches galt für Milwaukee, diese nahmen aber auch einige schnellere Abschlüsse. Antetetokounmpo hatte 8 Zähler gesammelt, von Tatum kam dagegen kaum etwas. Er hatte Probleme gegen die Drop Coverage der Gastgeber (22:19).

Antetokounmpo führt Bucks auf die Siegerstraße

Der Dreier fiel auf beiden Seiten weiter nicht, dafür setzte Tatum mit einem Transition-Dunk über Giannis ein kleines Ausrufezeichen. Der Grieche dominierte aber die erste Halbzeit mit seinen Drives, Dunks und auch einem furiosen Block gegen Tatum (es war wohl Goaltending). Ansonsten scorten jedoch nur Holiday und Lopez, Boston verteilte das etwas besser, blieb aber auch über sechs Minuten ohne Field Goal. Und doch führten die Gäste zur Pause mit 50:46, da Boston Giannis das dritte Foul anhing und mit dem Finals-MVP auf der Bank die letzten sieben Zähler des Viertels erzielten.

Milwaukee reagierte, die ersten Minuten gehörten wieder Antetokounmpo, der durch die Zone tänzelte und damit einen 20:6-Lauf der Bucks initiierte. Die Gastgeber waren vor allem in Semi-Transition erfolgreich, meist dank Giannis, der nach Defensiv-Rebounds umgehend attackierte. Tatum warf weiter fleißig Backsteine, dazu leisteten sich die Celtics 7 TO im Abschnitt. Auch die Pause für Antetokounmpo konnte nicht genutzt werden, stattdessen bauten die Gastgeber den Vorsprung aus und nahmen ein Polster in das Schlussviertel mit (80:67).

Aber Boston war noch nicht geschlagen. Der bis dahin blasse Brown erzielte schnelle 7 Zähler, Derrick White (14) traf einen Dreier. Innerhalb von 4:30 Minuten hatten die Celtics mehr Punkte als im kompletten dritten Viertel erzielt (18:17). Die Bucks wackelten, weil Antetokounmpo zu selten gefunden wurde. Horford war für die Celtics in dieser Phase der beste Mann, vorne wie hinten. Brown brachte die Celtics knapp zwei Minuten vor dem Ende von der Linie sogar wieder in Front, bevor die Bucks dank Giannis und Holiday in einer wilden Crunchtime doch noch überlebten.

Die wichtigsten Statistiken

Milwaukee Bucks (3) - Boston Celtics (2) 103:101 (BOXSCORE), Serie: 2-1

Stats folgen in Kürze!

Der Star des Spiels: Giannis Antetokounmpo

In den ersten beiden Spielen hatten die Celtics den Griechen bei 38 Prozent aus dem Feld gehalten, diesmal waren sie gegen Urgewalt des amtierenden Finals-MVPs machtlos. Antetokounmpo nahm diesmal schneller seine Abschlüsse und erwischte die Celtics ein ums andere Mal unsortiert für leichte Leger und Dunks. Außer Horford hatte niemand Antworten für den Griechen an diesem Abend.

Der Flop des Spiels: Jayson Tatum

Ganz schwieriger Abend für den Forward, der mit der angepassten Defense der Bucks überhaupt nicht zurecht kam. Milwaukee konnte mit Tatum aus der Mitteldistanz bestens leben, erst recht da dieser keinen einzigen davon traf. Hinzu kamen mehrere haarsträubende Turnover und merkwürdige Entscheidungen. Mehrfach verweigerte der 24-Jährigen einen möglichen Korbleger für einen Pass nach draußen. Auch seine Entscheidung, im letzten Bucks-Angriff, ein Offensiv-Foul gegen Holiday zu schinden, war wenig ruhmreich. Lichtblick: 4 Blocks.

Celtics vs. Bucks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 1. Mai 19 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 89:101 2 4. Mai 1 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 109:86 3 7. Mai 21.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 103:101 4 10. Mai 1.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics - 5 12. Mai 1 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks - 6* 14. Mai TBD Milwaukee Bucks Boston Celtics - 7* 16. Mai TBD Boston Celtics Milwaukee Bucks -

*falls nötig