NBA Playoffs: Denver Nuggets verhindern den Sweep gegen die Warriors trotz Curry-Explosion im Schlussviertel

Die Denver Nuggets haben den Erstrunden-Sweep abgewendet und die Golden State Warriors in einer spannenden Partie mit geschlagen. Jokic war einmal mehr der überragende Mann, doch auch Monte Morris und Aaron Gordon waren gut aufgelegt. Die Curry-Explosion im letzten Viertel reichte den Dubs nicht, Denver gewann mit 126:121.

Denver Nuggets (6) - Golden State Warriors (3) 126:121 (BOXSCORE), Serie: 1-3

Nikola Jokic hat auch im vierten Spiel der Serie bewiesen, dass ihn abgesehen von Draymond Green niemand im Kader der Warriors so wirklich stoppen kann. Der Big Man legte erneut eine Monster-Statline auf (37 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists) und bekam an diesem Abend Scoring-Support von Monte Morris (24, 5/7 3FG) und Aaron Gordon (21). Bones Hyland streute 15 Zähler von der Bank ein.

Bei den Gästen war der erneut als Sixth Man eingesetzte Stephen Curry mit 33 Punkten Topscorer (15 davon in vierten Viertel), wobei der Splash Brother für seine Verhältnisse an der Freiwurflinie schwächelte (10/14 FT). Auch Klay Thompson wusste zu gefallen (32, 7/11 3FG. Andrew Wiggins verbuchte 20 Zähler, Draymond Green machte wie so oft ein bisschen was von allem (13, 11 Rebounds, 6 Assists).

Golden State startete mit hohem Tempo und viel Energie in die Partie, die ersten beiden Dreier Klay Thompsons fanden den Weg durchs Netz und es schien so, als würde der Warriors-Zug schon früh ins Rollen kommen. Die schnelle 13:6-Führung der Dubs sollte jedoch nicht lange halten, da Denver die Intensität in der Defensive hochschraubte und so einige Male zu einfachen Fastbreak-Punkten kam.

Zur Erinnerung: Golden State hatte in den ersten drei Spielen der Serie 52 Prozent aus dem Feld geworfen, dazu kam eine Dreierquote von 54 Prozent (!). Im ersten Viertel dieser Partie standen die Warriors bei einer Wurfquote von 30 Prozent (8/26 FG). In der Offensive provozierten die Nuggets einige Fouls und kamen so zu 12 Freiwürfen, die Warriors standen bis dahin lediglich zweimal an der Freiwurflinie. Nikola Jokic bildete in den ersten 12 Minuten eine Ein-Mann-Armee und legte 18 der insgesamt 26 Zähler der Nuggets auf. Die Explosion des Serben sowie die hohe Anzahl an Freiwürfen sorgten dafür, dass Denver mit einer 5-Punkte-Führung ins zweite Viertel ging (26:21).

Hier schalteten sich neben dem Joker auch endlich andere Nuggets-Akteure in die Offensive ein, allen voran Bones Hyland (11 Punkte, 4/6 FG), der die Heimfans in dieser Phase mit drei aufeinanderfolgenden Triples innerhalb von knapp einer Minute zum Ausrasten brachte. Die plötzliche 17-Punkte-Führung der Gastgeber (40:23) zwang Steve Kerr dazu, eine Auszeit zu nehmen.

Die Gäste stellten zwischenzeitlich auf eine Zonen-Defense um und konnten den Rückstand so auf 8 Zähler verkürzen, Wiggins zeigte mit 11 Punkten (5/6 FG) in dieser Phase die meiste Gegenwehr. Denver konterte dies mit Jokic, der den Ball mehrfach im High Post erhielt und von dort aus die Offensive dirigierte. So kamen die Gastgeber zu einer Reihe von offenen Würfen, zudem verbrachten die Nuggets weiterhin viel Zeit an der Freiwurflinie - der Vorsprung wuchs und war bald wieder im zweistelligen Bereich.

Besonders ärgerlich für die Warriors: Thompson sammelte nur wenige Sekunden vor Ende der ersten Hälfte sein bereits viertes Foul. Die 13 Turnover der Dubs, die zu 20 Nuggets-Punkten führten, waren Steve Kerr sicherlich auch ein Dorn im Auge. Aus der Sicht Denvers ging es mit +11 in die Pause (63:52).

Curry findet erst spät seinen Rhythmus

Trotz seiner Foulprobleme startete Thompson im dritten Viertel und belohnte das Vertrauen seines Head Coaches. Der Splash Brother fing Feuer und brachte allein 13 Punkte auf das Scoreboard (5/7 FG), auch Draymond Green drückte der Partie immer mehr seinen Stempel auf. Der Forward überzeugte in der Offensive (9 Zähler), auf der anderen Seite des Parketts machte er Jokic das Leben schwer und holte 2 Steals.

Bei den Nuggets hielt Morris dagegen, der im dritten Abschnitt jeden seiner fünf Dreierversuche im versenkte. Der Joker steuerte 11 Zähler bei, verbuchte aber auch vier Turnover. Morris und Jokic sorgten fast schon im Alleingang dafür, dass Denver trotz der Leistungssteigerung Golden States mit einer 9-Punkte-Führung ins Schlussviertel ging (98:89).

Curry stand zu dem Zeitpunkt bei 18 Punkten, konnte aber bisher nur 5 seiner 15 Wurfversuche im Korb unterbringen, doch die Crunchtime sollte seine Handschrift tragen. Zunächst verkürzte der Warriors-Superstar den Rückstand der Gäste mit einem 4-Point-Play auf 6 Zähler (104:98). Jokic saß überraschend lange auf der Bank und wurde erst rund sieben Minuten vor dem Ende wieder eingewechselt.

Das drohende Playoff-Aus schien die Nuggets nun doch etwas zu verunsichern und es schlichen sich mehr Ballverluste ein (5 in Q4), die Warriors hingegen witterten die Chance auf den Sweep. Green wurde rund zwei Minuten vor dem Ende das sechste Foul angerechnet, womit es in die Schlussphase ging.

Curry besorgte den Ausgleich per And-One-Layup und dem anschließenden Freiwurf (119:119), bei der nächsten offensiven Possession brachte der Spielmacher die Dubs mit einem Stepback-Jumper sogar mit zwei Punkten in Front - Jokic und Morris lieferten die Antwort und brachten die erneute Führung für die Gastgeber (123:121).

Nach einem Timeout der Warriors fing Austin Rivers rund 32 Sekunden vor dem Ende einen Lob-Pass in Richtung Wiggins ab (Jokic ahnte das Play von der Bank und ließ es seine Mitspieler wissen), auf der anderen Seite versenkte Will Barton den Dagger per Dreier aus der Ecke nach einem starken Pass des Jokers. "Sie sind ein Championship-Team, wir mussten den Kampf annehmen. Ich denke, dass wir den Sweep nicht verdient hätten, es ging dabei auch um den Stolz. Heute haben wir gekämpft, sie sind ein starker Gegner, aber wir haben gewonnen", sagte der Serbe im Post-Game-Interview.

Warriors vs. Nuggets: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 2.30 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 123:107 2 19. April 4 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 126:106 3 22. April 4 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors 113:118 4 24. April 21.30 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors 126:121 5* 28. April 4 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets - 6* 30. April TBD Denver Nuggets Golden State Warriors - 7* 1. Mai TBD Golden State Warriors Denver Nuggets -

*falls nötig