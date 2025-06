Die U21 EM geht in die heiße Phase, heute kommt es schon zu den ersten Viertelfinalduellen. Wo Ihr die Spiele live sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die U21 EM in der Slowakei hat die Vorrunde hinter sich, jetzt geht es mit der K.O.-Phase weiter. Am heutigen Sonntag, 22. Juni, stehen die restlichen Viertelfinalbegegnungen an. Die DFB-Junioren von Antonio Di Salvo treffen am Abend auf Portugal. Zudem spielen Dänemark und Frankreich gegeneinander.

Hier bei Spox erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt.