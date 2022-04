NBA Playoffs im Liveticker: Ohne Luka Doncic! Dallas Mavericks eröffnen gegen die Utah Jazz

Es ist endlich soweit, die NBA Playoffs starten. Den Auftakt machen die Dallas Mavericks, welche die Utah Jazz empfangen. Luka Doncic wird dabei vorerst nicht ins Geschehen eingreifen können. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

NBA Playoffs im Liveticker: Mavs vs. Jazz, Game 1

Vor Beginn: Diese Serie gibt es übrigens erst zum dritten Mal in der NBA-Historie, zuletzt 2001. Wir erinnern uns an den jungen Dirk ("Utah is a bad city"), an die alternden Karl Malone sowie John Stockton und natürlich auch an den Serien-gewinnenden Korbleger von Calvin Booth in Spiel 5 (damals gab es noch Best-of-five), als die Mavs nach 0-2 doch noch die Serie drehten. Wer ein wenig schwelgen möchte, findet dieses Spiel noch heute auf YouTube und sieht dort, wie der Mailman auch am Donnerstag nicht in der Crunchtime liefern konnte.

Vor Beginn: Die Doncic-Verletzung erschwert es natürlich, eine Prognose für diese Serie abzugeben. Wir haben es trotzdem versucht. Hier könnt Ihr noch einmal ein bisschen stöbern und schauen, was für die einzelnen Teams in dieser Serie spricht und was nicht.

Vor Beginn: Die Frage aller Fragen ist natürlich, ob Luka Doncic spielen kann. Für Spiel 1 muss diese Frage leider mit Nein beantwortet werden. Nach Informationen von ESPN fällt Doncic aufgrund seiner Wadenverletzung, zugezogen beim Regular-Season-Finale gegen die Spurs, sicher aus. Zudem bestünden "ernsthafte Bedenken", was seine Verfügbarkeit für Spiel 2 angeht.

Vor Beginn: Play-In schön und gut, die beste Zeit des NBA-Kalenders beginnt aber erst heute. Ab 19 Uhr startet die Postseason und mit Dallas gegen Utah bekommen die europäischen Fans gleich mal ein erstes Schmankerl. Wir begleiten das Geschehen für Euch im Liveticker!

NBA Playoffs: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Dallas Mavericks Utah Jazz 19 Uhr DAZN Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 21.30 Uhr DAZN Philadelphia 76ers Toronto Raptors 0 Uhr League Pass Golden State Warriors Denver Nuggets 2.30 Uhr League Pass

NBA Playoffs heute live im TV und Livestream

Zwei Spiele zur europäischen Primetime gibt es, beide werden in Deutschland von DAZN gezeigt. Der Streaming-Dienst überträgt neben dem Gastspiel der Jazz in Dallas auch noch die Partie zwischen den Memphis Grizzlies und den Minnesota Timberwolves ab 21.30 Uhr.

Beide Partien werden mit deutschem Kommentar begleitet, das frühe Spiel betreuen Freddy Harder und Alex Vogel, später sind Martin Gräfe und Dre Voigt im Einsatz. DAZN überträgt zudem im weiteren Verlauf der Postseason jeden Tag mindestens ein Playoff-Spiel, die Conference Finals und NBA Finals gibt es komplett beim "Netflix des Sports".

Hier geht es zum Programm-Artikel über die kommenden Übertragungen, welcher in den kommenden Tagen immer wieder ergänzt und aktualisiert wird.

Ein Abo bei DAZN kostet inzwischen monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt bei DAZN alternativ auch ein Jahres-Abonnement erwerben, für welches 274,99 Euro zu berappen sind.

