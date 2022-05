NBA Playoffs im Liveticker - Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks, Spiel 7: Wer zieht in die Ost-Finals ein?

Game 7, Baby! In einem alles entscheidenden Spiel kämpfen die Boston Celtics und Milwaukee Bucks um das letzte Ticket für die Ost-Finals. Wer macht das Rennen zwischen Jayson Tatum und Giannis Antetokounmpo? SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

NBA Playoffs im Liveticker: Celtics vs. Bucks, Spiel 7

Vor Beginn: Doch auf der anderen Seite will natürlich Giannis Antetokounmpo den Party-Crasher spielen. Über die gesamte Serie legt der Grieche im Schnitt 35,3 Punkte, 13,8 Rebounds und 6,8 Assists auf. Kann er den amtierenden Champion - erneut ohne Co-Star Khris Middleton an seiner Seite - wieder in die Ost-Finals tragen?

Vor Beginn: In Spiel 6, als Boston bereits mit dem Rücken zur Wand stand, riss Jayson Tatum die Partie mit 46 Punkten und einem überragenden vierten Viertel an sich. Ähnliche Heldentaten werden auch in Spiel 7 von ihm kommen müssen.

Vor Beginn: Blicken wir zunächst auf die Historie, die spricht eigentlich eindeutig für die Celtics. Die Traditionsfranchise hat eine Bilanz von 24-9 in einem Spiel 7 in den Playoffs vorzuweisen, keiner war häufiger in ein Entscheidungsspiel involviert. Die Bucks? 3-8. Auch der Heimvorteil begünstigt die Kelten, Heimteams stehen in einem Spiel 7 in der NBA-Geschichte bei 111-31.

Vor Beginn: Spiel 7 in den NBA Playoffs an einem Sonntagabend - gibt es etwas Schöneres? Ab 21.30 Uhr duellieren sich mit Giannis Antetokounmpo und Jayson Tatum zwei absolute Superstars um das letzte Ticket für die Eastern Conference Finals. Dort warten bereits die Miami Heat.

NBA Playoffs - Celtics vs. Bucks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 1. Mai 19 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 89:101 2 4. Mai 1 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 109:86 3 7. Mai 21.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 103:101 4 10. Mai 1.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 108:116 5 12. Mai 1 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks 107:110 6 14. Mai 1.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 95:108 7 15. Mai 21.30 Uhr Boston Celtics Milwaukee Bucks -

NBA Playoffs heute live im TV und Livestream

Die Basketball-Fans werden am heutigen Sonntag nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Spiel 7 verwöhnt. Nach Celtics vs. Bucks um 21.30 Uhr kommt es in der Nacht auf Montag ab 2 Uhr deutscher Zeit zum Duell zwischen den Phoenix Suns und Dallas Mavericks in Spiel 7 der Western Conference Semifinals.

Eine Übertragung der Partien im Free-TV gibt es nicht, dafür seid Ihr für Live-Basketball bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst zeigt die beiden Partien live und on demand und mit deutschem Kommentar.

