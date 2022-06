NBA Finals: Golden State Warriors greifen nach dem Titel! Andrew Wiggins springt für historisch schwachen Stephen Curry in die Bresche

Den Golden State Warriors fehlt nur noch ein Sieg zu einer weiteren Championship. In Spiel 5 der NBA Finals blieb Stephen Curry zwar blass, dafür sprang vor allem Andrew Wiggins in die Bresche. Die Warriors gewinnen trotz einiger Dürrephasen am Ende recht souverän mit 104:94 und führen nun in der Serie mit 3-2.

Stephen Curry kam dabei nur auf 16 Punkte (7/22 FG, 0/9 Dreier) und 8 Assists, dafür schwang sich Andrew Wiggins (26, 12/23, 13 Rebounds) mit einem abermals starken Double-Double zum besten Scorer der Gastgeber auf. Klay Thompson (21, 5/11 Dreier) hatte ebenfalls gute Phasen, Draymond Green (8, 3/6, 8 Rebounds, 7 Assists) zeigte sich stark verbessert, foulte aber drei Minuten vor dem Ende aus.

Bei Boston war Jayson Tatum (27, 10/20, 10 Rebounds) der beste Scorer, im vierten Viertel ging aber auch ihm die Luft aus. Jaylen Brown (18, 5/18, 9 Rebounds, 5 TO) und Marcus Smart (20, 7/15, 4 TO) fielen dagegen eher durch katastrophale Ballverluste auf. Gerade im Schlussviertel, welches die Celtics mit 20:29 abgaben, war keinerlei Rhythmus mehr erkennbar.

Auch den Start in die Partie hatten sich die Celtics ganz anders vorgestellt. Mit erstickender Defense zogen die Gastgeber schnell den Zahn, Boston erspielte sich keine offenen Würfe, Tatum blieb lange ohne Wurf. Für Golden State war Green deutlich aktiver, auch Wiggins und Thompson begannen stark. Nach einer kleinen Pause fand Tatum etwas Rhythmus, Curry (4, 2/6) war für seine Verhältnisse noch recht unauffällig - und dennoch führten die Warriors nach einem Viertel mit 27:16.

Boston arbeitete sich wieder ins Spiel, vor allem weil Golden State ohne Curry nicht viel einfiel. Zeitweise blieben die Dubs 4:30 Minuten ohne Punkte, Boston erzielte aber auch nur 8 Zähler, weil erst der 13. Dreierversuch saß (Tatum). Die Warriors fanden erst durch Wiggins wieder Offense. Der frühere Top-Pick traf Jumper und zog entschlossen zum Korb. Bei Boston summierten sich dagegen wieder die Turnover, dazu schmerzten vergebene Freiwürfe. Golden State führte zur Pause mit 51:39.

Andrew Wiggins führt Warriors zum Matchball gegen Celtics

Es dauerte aber nur knapp sechs Minuten, bis Boston plötzlich vorne war. Tatum lief heiß, die Celtics ließen es Dreier regnen (inzwischen 8 am Stück). Die Warriors vergaben dagegen 14 in Serie, erst Thompson brach den Bann. Klay brachte die Offense wieder zum Laufen, während Curry nun bei Tatum abgemeldet war. Es ging nun hin und her, so war es nur passend, dass Jordan Poole mit der Sirene wie schon in Spiel 2 von der Mittellinie einen Buzzerbeater versenkte. 75:74 Warriors vor dem Schlussabschnitt.

Dies brachte den Warriors endgültig wieder das Momentum, welche die ersten zehn Zähler des Viertels erzielten. Boston verlor den Faden, Marcus Smart holte sich ein T ab und verstrickte sich in Nebenkriegsschauplätze. Die Warriors erzwangen reihenweise Turnover und konnten sich weiter auf Wiggins verlassen. Der Vorsprung wuchs wieder auf 16 Zähler an, Boston kam nicht mehr in Schlagdistanz, ein mächtiger Slam von Wiggins zwei Minuten vor dem Ende war das letzte Ausrufezeichen dieser Partie (99:84).

Die Warriors haben somit den ersten Matchball und können in der Nacht auf Freitag ihren vierten Titel in der Curry-Ära sichern. Tip-Off ist 3 Uhr deutscher Zeit.

Die wichtigsten Statistiken

Golden State Warriors (W3) vs. Boston Celtics (E2) 104:94 (BOXSCORE), Serie: 3-2

Die Celtics spielten eine richtig schwache erste Halbzeit und verfielen mal wieder in alle Muster. 9 Turnover resultierten in 13 Warriors-Punkten, dazu trafen die Gäste nur vier ihrer neun Freiwürfe. Auch aus der Distanz ging fast nichts, die ersten zwölf Versuche klatschten nur auf den Ring, lediglich die letzten drei Würfe vor der Pause saßen. Aber auch die Warriors waren kalt, 18 Prozent von Downtown waren nach 24 Minuten auch kein Ruhmesblatt.

Stephen Curry blieb in diesem Spiel ohne einzigen verwandelten Dreier - ein historisches Ereignis. Das war dem Chefkoch in den Playoffs noch nie passiert. Damit riss seine Rekordserie von 132 Spielen mit einem verwandelten Distanzwurf. Platz 2 belegt übrigens Klay Thompson mit gerade einmal 54 Partien am Stück. Und noch eine Curry-Serie riss: Inklusive Regular Season hatte der 34-Jährige sogar 233 Spiele mit mindestens einem Dreier beendet.

Boston bekam absolut nichts von seiner Bank. Grant Williams hat zumindest defensiv ein paar lichte Momente (u.a. blockte er einen Curry-Dreier von hinten), das war es dann aber auch schon. Die drei Bankspieler der Celtics verbuchten zusammengerechnet 4 Punkte (1/9) - und das in rund 42 Minuten Spielzeit. Für die Dubs brachten dagegen Poole (14) und Gary Payton II (15) etwas Punch.

Noch ein Stat zur Turnover-Problematik der Celtics. Wenn Boston maximal 15 Turnover hat, haben sie in den Playoffs 14 von 16 Partien gewonnen. Liegen sie drüber, wurden alle sechs Spiele verloren, in Spiel 5 kam das Siebte hinzu, da 18 Ballverluste im Statistikbogen vermerkt wurden. Und die Warriors? Die schmissen den Ball nur sechsmal weg, keiner davon im vierten Viertel.

Der Star des Spiels: Andrew Wiggins

Es war diesmal nicht die Curry-Show und der Kanadier sprang vor allem in der ersten Halbzeit in die Bresche, als im zweiten Viertel nichts zusammen laufen wollte. So aggressiv wie in diesen Finals haben wir den Forward sonst nur gegen seine Ex-Teams gesehen, diesmal liefert Wiggins konstant und ist der X-Faktor der Dubs gegen die Celtics.

Der Flop des Spiels: Jaylen Brown

Ganz schwacher Auftritt von Brown, der viel zu kopflos agierte und immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand der Warriors krachte. Der Wurf fiel nicht, dazu ließ er auch in Korbnähe viel zu viel liegen. Es hätten dazu auch noch mehr als 5 Turnover sein können, die Refs drückten bei einigen "Moves" mehrmals die Augen zu und verzichteten auf Travel Calls.

Die Szene des Spiels

Jordan Poole und das Ende des dritten Viertels im Chase Center - das passt einfach. Wie schon in Spiel 2 traf der Guard mit der Sirene von der Mittellinie, diesmal sogar ohne jegliche Balance. Auch in der Regular Season war Poole bereits ein solch tiefer Dreier zum Ende eines Viertels gelungen.

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (3-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 97:107 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 104:94 6 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig