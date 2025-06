Monatelanger Zirkus wie beim FC Bayern! Das Desinteresse an der Trainersuche belegt die Irrelevanz von RB Leipzig

Bald wird RB Leipzig Vollzug melden und Ole Werner als neuen Trainer präsentieren. Damit endet eine monatelange Suche - die nur wenige interessierte.

Die Attraktivität und Außendarstellung von RB Leipzig hat in den vergangenen Monaten mächtig gelitten. Das liegt in allererster Linie natürlich an der schwachen Saison. In der Champions League verloren die Sachsen sieben von acht Spielen, in der Bundesliga wurde man Siebter - und verpasste damit erstmals seit dem Aufstieg 2016 die Teilnahme am internationalen Geschäft.