NBA Playoffs: Timberwolves überraschen! Anthony Edwards schockt die Memphis Grizzlies

Die Minnesota Timberwolves haben in Spiel 1 bei den Memphis Grizzlies überrascht. Der 7-Seed gewann dank seiner beiden Stars Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards in der Fremde mit 130:117.

Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7) 117:130 (BOXSCORE), Serie: 0-1

Vor allem Edwards zeigte ein fantastisches Playoff-Debüt, in welchem er nicht nur 36 Punkte (12/23 FG) erzielte, sondern auch Grizzlies-Star Ja Morant (32, 8/18 FG, 16/20 FT, 8 Assists) und dessen gefürchtete Drives in der zweiten Halbzeit eindämmte. Es war letztlich aber eine Teamleistung, auch Jaden McDaniels und Patrick Beverley konnten Morant immer wieder ärgern.

Jener McDaniels traf schließlich auch den Dreier, welcher den Sieg der Wolves sicherte. Die Gäste versenkte gute 39 Prozent von Downtown, kühlten aber vor allem in Halbzeit zwei ab. Dafür leistete sich Minnesota nach dem Wechsel nur noch 2 Ballverluste, das war der Schlüssel, um ein mögliches Comeback der Grizzlies abzuwehren.

Die Grizzlies haderten dagegen vor allem mit den Pfiffen gegen Jaren Jackson Jr. (10, 4/12), der aufgrund von Foulproblemen nicht einmal 24 Minuten auf dem Feld stand. Der Big Man blockte in dieser Zeit dennoch satte 7 Würfe, blieb aber aus der Distanz glücklos (0/4). Überhaupt verwandelten die Gastgeber gerade einmal sieben Dreier (27 Versuche), nur Dillion Brooks (24), Desmond Bane (17) und Tyus Jones (7, 6 Assists) waren erfolgreich. Zu gefallen wusste immerhin Brandon Clarke (13, 6/7, 12 Rebounds) als Big Man von der Bank kommend.

Für die Wolves waren McDaniels (15) und Malik Beasley (23, 4/10 Dreier) wichtige Faktoren von der Bank, vor allem Letzterer sah viele Minuten, weil D'Angelo Russell (10, 2/11, 8 Assists) nicht immer auf der Höhe war. Karl-Anthony Towns (29, 11/18 FG, 13 Rebounds) überzeugte nach seiner schwachen Play-In-Vorstellung diesmal.

Anthony Edwards überragt bei Wolves-Sieg

Die Wolves begannen brandheiß, vor allem Towns und Edwards waren nicht zu stoppen und zerlegten die Grizzlies nach allen Regeln der Kunst. Das Duo erzielte zusammengerechnet in den ersten zwölf Minuten 25 Punkte, auf der Gegenseite war Morant eine Ein-Mann-Offense. 15 Punkte (5/5 FG, 5/6 FT) waren seine Ausbeute, alles in der Zone. Trotzdem betrug der Rückstand zeitweise 13 Zähler.

Mit Towns auf der Bank drehten die Grizzlies mit ihrer Second Unit dagegen auf. Für die Wolves war Backup-Big Naz Reid ein Schwachpunkt, aber auch Edwards scorte nicht mehr nach Belieben. Die Gastgeber fanden immer wieder Lücken in der Zone und waren in Transition brandgefährlich. Minnesota warf im zweiten Viertel den Ball elfmal weg, Memphis erzielte daraus 15 Zähler und war zur Pause wieder auf 3 Punkte dran (62:65).

Nach dem Wechsel zeigte sich aber erneut, dass die Wolves-Starter besser waren. Edwards trat weiter selbstbewusst auf, verwandelte Jumper um Jumper und Towns packte Jackson Jr. auf ein saftiges Poster. Morant hatte es inzwischen nicht mehr so leicht und kam nur noch zu Punkten an der Linie. Stattdessen war es Brooks, der die Gastgeber mit drei Triples im Spiel hielt.

Jackson Jr. hatte dagegen weiter Foulprobleme und holte sich früh im Schlussabschnitt sein fünftes Foul ab. Das schmerzte den Grizzlies, da Steven Adams so kaum mehr versteckt werden konnte. Der Vorsprung wuchs etwas, doch Morant führte die Gastgeber nochmal in Schlagdistanz, unter anderem durch diesen fulminanten Dunk und ein gezogenes Clear-Path-Foul gegen Russell. Doch die Wolves blieben ruhig und wurden belohnt. McDaniels netzte gut 90 Sekunden vor Schluss einen offenen Eckendreier - es war der Dagger für die Grizzlies.

Grizzlies vs. Wolves: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 117:130 2 20. April 2.30 Uhr Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves - 3 22. April 1.30 Uhr Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies - 4 24. April 4 Uhr Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies - 5* 27. April TBD Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves - 6* 30. April TBD Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies - 7* 1. Mai TBD Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves -

*falls nötig