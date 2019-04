NBA Playoffs 2019: Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine

Der letzte Spieltag der Regular Season brachte die Entscheidung, die Playoff-Serien stehen fest. Wann spielt wer gegen wen? Hier gibt es die Übersicht.

Eastern Conference

(1) Milwaukee Bucks vs. (8) Detroit Pistons

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Montag 15. April 1 Uhr 1 Milwaukee Detroit Donnerstag 18. April 2 Uhr 2 Milwaukee Detroit Sonntag 21. April 2 Uhr 3 Detroit Milwaukee Dienstag 23. April 2 Uhr 4 Detroit Milwaukee Donnerstag 25. April TBD 5* Milwaukee Detroit Samstag 27. April TBD 6* Detroit Milwaukee Montag 29. April TBD 7* Milwaukee Detroit

© getty

(2) Toronto Raptors vs. (7) Orlando Magic

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Samstag 13. April 21 Uhr 1 Toronto Orlando Mittwoch 17. April 2 Uhr 2 Toronto Orlando Samstag 20. April 1 Uhr 3 Orlando Toronto Montag 22. April 1 Uhr 4 Orlando Toronto Mittwoch 24. April TBD 5* Toronto Orlando Freitag 26. April TBD 6* Orlando Toronto Sonntag 28. April TBD 7* Toronto Orlando

© getty

(3) Philadelphia 76ers vs. (6) Brooklyn Nets

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Samstag 13. April 18.30 Uhr 1 Philadelphia Brooklyn Dienstag 16. April 2 Uhr 2 Philadelphia Brooklyn Freitag 19. April 2 Uhr 3 Brooklyn Philadelphia Samstag 21. April 21 Uhr 4 Brooklyn Philadelphia Mittwoch 24. April TBD 5* Philadelphia Brooklyn Freitag 26. April TBD 6* Brooklyn Philadelphia Sonntag 28. April TBD 7* Philadelphia Brooklyn

© getty

(4) Boston Celtics vs. (5) Indiana Pacers

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Sonntag 14. April 19 Uhr 1 Boston Indiana Donnerstag 18. April 1 Uhr 2 Boston Indiana Samstag 20. April 2.30 Uhr 3 Indiana Boston Montag 22. April 1 Uhr 4 Indiana Boston Donnerstag 25. April TBD 5* Boston Indiana Samstag 27. April TBD 6* Indiana Boston Montag 29. April TBD 7* Boston Indiana

© getty

Western Conference

(1) Golden State Warriors vs. (8) L.A. Clippers

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Sonntag 14. April 2 Uhr 1 Golden State Clippers Dienstag 16. April 4.30 Uhr 2 Golden State Clippers Freitag 19. April 4.30 Uhr 3 Clippers Golden State Sonntag 21. April 21.30 Uhr 4 Clippers Golden State Donnerstag 25. April TBD 5* Golden State Clippers Samstag 27. April TBD 6* Clippers Golden State Montag 29. April TBD 7* Golden State Clippers

© getty

(2) Denver Nuggets vs. (7) San Antonio Spurs

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Sonntag 14. April 4.30 Uhr 1 Denver San Antonio Mittwoch 17. April 3 Uhr 2 Denver San Antonio Freitag 19. April 3 Uhr 3 San Antonio Denver Samstag 20. April 23.30 Uhr 4 San Antonio Denver Mittwoch 24. April TBD 5* Denver San Antonio Freitag 26. April TBD 6* San Antonio Denver Sonntag 28. April TBD 7* Denver San Antonio

© getty

(3) Portland Trail Blazers vs. (6) Oklahoma City Thunder

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Sonntag 14. April 21.30 Uhr 1 Portland Oklahoma City Mittwoch 17. April 4.30 Uhr 2 Portland Oklahoma City Samstag 20. April 3.30 Uhr 3 Oklahoma City Portland Montag 22. April 3.30 Uhr 4 Oklahoma City Portland Mittwoch 24. April TBD 5* Portland Oklahoma City Freitag 26. April TBD 6* Oklahoma City Portland Sonntag 28. April TBD 7* Portland Oklahoma City

© getty

(4) Houston Rockets vs. (5) Utah Jazz

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Montag 15. April 3.30 Uhr 1 Houston Utah Donnerstag 18. April 3.30 Uhr 2 Houston Utah Sonntag 21. April 4.30 Uhr 3 Utah Houston Dienstag 23. April 4.30 Uhr 4 Utah Houston Donnerstag 25. April TBD 5* Houston Utah Samstag 27. April TBD 6* Utah Houston Montag 29. April TBD 7* Houston Utah

© getty

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.

NBA Playoffs 2019: Wo kann ich die Postseason live sehen?

Wie schon in den vergangenen Jahren übeträgt DAZN alle Partien ab den Conference Finals der NBA Playoffs live und mit deutschem Kommentar.. Der Streamindienst übertrug bereits während der Regular Season bereits jeden Tag mindestens ein Spiel live, in den ersten beiden Runden der Postseason wird dies ebenfalls der Fall sein.

Wie sieht der Modus der NBA Playoffs aus?

Von den 30 Teams, die in der Regular Season an den Start gehen, qualifizieren sich jeweils die besten achten Teams aus dem Westen und dem Osten für die Playoffs. Danach gibt es eine feste Setzliste. Das Team mit der besten Bilanz aus dem Osten trifft auf den Achten aus der gleichen Conference. Der Zweite trifft auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften.

Jede Runde wird im Modus Best-of-seven ausgetragen. Das heißt, dass das Team, welches zuerst vier Spiele für sich entscheiden kann, eine Runde weiter kommt. Das Team mit der besseren Bilanz aus der Regular Season, hat in der Serie Heimvorteil. Das, auf jeden Fall entscheidende, siebte Spiel würde also in ihrer Halle ausgetragen werden.

Wann beginnen die NBA Finals?

Egal, wie viele Spiele die Final-Teams brauchen, um in die Finals zu kommen, der Termin steht sicher fest: Am 30. Mai startet die Serie um die Meisterschaft in der NBA.

NBA Playoffs 2019: Die wichtigsten Termine im Überblick

Runde Frühstmöglicher Beginn Spätmöglichster Beginn Runde 1 13. April - Conference Semifinals 27./28. April 29./30. April Conference Finals 12./13. Mai 14./15. Mai NBA Finals 30. Mai -

Spätestens am 16. Juni findet das letzte Spiel der NBA Finals 2019 und damit auch der Saison 2018/19 statt.