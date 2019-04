NBA Playoffs: Überragender Ben Simmons führt Philadelphia 76ers ohne Embiid zum Sieg gegen Nets

Auch ohne den verletzten Joel Embiid haben die Philadelphia 76ers einen deutlichen 131:115-Sieg gegen die Brooklyn Nets eingefahren. Ben Simmons füllt die hinterlassene Lücke des Centers dabei grandios aus, die Scharfschützen sind richtig on fire. Die Sixers gehen damit in der Serie 2-1 in Führung.

Erst gut 20 Minuten vor Tip-Off gab es die bittere Gewissheit: Joel Embiid wird nicht für die Sixers auflaufen können. Der Center testete sein angeschlagenes Knie in einem Workout vor der Partie, musste sich aufgrund der Schmerzen dann aber doch abmelden. Stattdessen startete Greg Monroe auf der Fünf für Philly - ganz zur Freude von Jarrett Allen.

Der Center der Nets nutzte die defensiven Schwächen des 28-Jährigen gnadenlos aus, zahlreiche Attacken in die Zone und einige Offensiv-Rebounds erzwangen eine frühe Auszeit des bedienten Sixers-Coaches Brett Brown. Doch die 9:4-Führung der Hausherren hielt nicht lange.

Offensiv übernahm Ben Simmons die Kontrolle bei Philadelphia, mit seiner aggressiven Gangart führte er sein Team schnell wieder zurück. Und mit Boban Marjanovic als Center klappten auch die defensiven Rotationen sowie die Help-Defense besser. Brooklyn ging nun in vielen Possessions leer aus und die Sixers schnappten sich eine 32:24-Führung zum Start ins zweite Viertel.

Dann fing allerdings Caris LeVert so richtig Feuer. Der 24-Jährige erzielte die ersten 14 Punkte der Nets im zweiten Durchgang und sorgte mit zwei Triples in Folge für den Ausgleich (38:38). Auf der anderen Seite hielten die Sixers vor allem in Person von Tobias Harris dagegen. Unter anderem dank seiner 4 Dreier in Halbzeit eins setzten sich die Gäste bis auf 11 Zähler ab. Zur Pause hatte Philly eine 65:59-Führung vorzuweisen.

NBA: Die meisten Punkte eines Teams in einem Viertel in den Playoffs © getty 1/22 Was für eine Explosion der Sixers! Philadelphia schenkt den Nets 51 Punkte im dritten Viertel ein und stellt damit einen Rekord ein. Wir blicken auf die besten Viertel aller Zeiten in den Playoffs. © getty 2/22 Platz 16: Golden State Warriors (2017) - 45 Punkte im ersten Viertel von Spiel 4 der ersten Playoff-Runde gegen die Portland Trail Blazers - Ergebnis: 128:103 © getty 3/22 Platz 16: Oklahoma City Thunder (2016) - 45 Punkte in Spiel 3 der Western Conference Finals gegen die Golden State Warriors - Ergebnis: 133:106 © getty 4/22 Platz 16: Houston Rockets (2015) - 45 Punkte im ersten Viertel von Spiel 4 der Western Conference Finals gegen die Golden State Warriors - Ergebnis: 128:115 © getty 5/22 Platz 16: Utah Jazz (1991) - 45 Punkte im vierten Viertel von Spiel 2 der Western Conference Finals gegen die Portland Trail Blazers - Ergebnis: 116:118 © getty 6/22 Platz 16: Chicago Bulls (1990) - 45 Punkte im vierten Viertel von Spiel 3 der Eastern Conference Semifinals gegen die Philadelphia 76ers - Ergebnis: 112:118 © getty 7/22 Platz 16: Dallas Mavericks (1986) - 45 Punkte im ersten Viertel von Spiel 4 der Western Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers - Ergebnis: 120:118 © getty 8/22 Platz 12: Philadelphia 76ers (2001) - 46 Punkte im vierten Viertel von Spiel 6 der Eastern Conference Finals gegen die Milwaukee Bucks - Ergebnis: 100:110 © getty 9/22 Platz 12: Boston Celtics (1968) - 46 Punkte im zweiten Viertel von Spiel 1 der Eastern Division Finals gegen die Detroit Pistons - Ergebnis: 123:116 © getty 10/22 Platz 12: St. Louis Hawks (1965) - 46 Punkte im vierten Viertel von Spiel 2 der Western Division Semifinals gegen die Baltimore Bullets - Ergebnis: 129:105 © getty 11/22 Platz 12: Boston Celtics (1960) - 46 Punkte im zweiten Viertel der ersten Playoff-Runde gegen die St. Louis Hawks - Ergebnis: 140:122 © getty 12/22 Platz 8: Denver Nuggets (1985) - 47 Punkte im vierten Viertel in Spiel 2 der Western Conference Finals gegen die Los Angeles Lakers - Ergebnis: 114:136 © getty 13/22 Platz 8: Los Angeles Lakers (1984) - 47 Punkte im dritten Viertel in Spiel 3 der Finals gegen die Boston Celtics - Ergebnis: 137:104 © getty 14/22 Platz 8: Miwaukee Bucks (1978) - 47 Punkte im vierten Viertel der Western Conference Semifinals gegen die Denver Nuggets - Ergebnis: 143:112 © getty 15/22 Platz 8: Milwaukee Bucks (1970) - 47 Punkte im dritten Viertel von Spiel 3 der Eastern Division Semifinals gegen die Philadelphia 76ers - Ergebnis: 156:120 © getty 16/22 Platz 7: Philaldelphia 76ers (1970) - 48 Punkte im vierten Viertel von Spiel 3 der Eastern Division Semifinals gegen die Milwaukee Bucks - Ergebnis: 120:156 © getty 17/22 Platz 4: Cleveland Cavaliers (2017) - 49 Punkte im ersten Viertel von Spiel 4 der Finals gegen die Golden State Warriors - Ergebnis: 137:116 © getty 18/22 Platz 4: Golden State Warriors (1991) - 49 Punkte im vierten Viertel der ersten Playoff-Runde gegen die San Antonio Spurs - Ergebnis: 121:130 © getty 19/22 Platz 4: Los Angeles Lakers (1987): 49 Punkte im dritten Viertel von Spiel 1 der Western Conference Semifinals gegen die Golden State Warriors - Ergebnis: 125:116 © getty 20/22 Platz 3: Houston Rockets (2018) - 50 Punkte im dritten Viertel von Spiel 4 der ersten Playoff-Runde gegen die Minnesota Timberwolves - Ergebnis: 119:100 © getty 21/22 Platz 1: Philadelphia 76ers (2019): 51 Punkte im dritten Viertel in Spiel 2 der ersten Playoff-Runde gegen die Brooklyn Nets - Ergebnis: 145:123 © getty 22/22 Platz 1: Los Angeles Lakers (1962): 51 Punkte im vierten Viertel in Spiel 5 der Western Division Finals gegen die Detroit Pistons - Ergebnis: 125:132

Nets starten Comeback-Versuch, doch Sixers gewinnen

Auch nach dem Seitenwechsel lief es von Downtown wie geschmiert für die Sixers. J.J. Redick hämmerte in den ersten sechs Minuten des dritten Durchgangs 3 Dreier durch die Reuse, Harris legte einen weiteren Triple nach und auf einmal zog Philly mit einem 12:2-Lauf davon.

Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung der Gäste sogar 18 Zähler, bevor Brooklyn den dritten Abschnitt jedoch mit einem 9:0-Lauf beendete und wieder bis auf 90:97 dran war. Anschließend war es vor allem D'Angelo Russel. Der den Comeback-Versuch der Hausherren anfeuerte.

Der Point Guard, von dem bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel zu sehen war, hielt die Nets mit 14 Zählern in den Anfangsminuten des vierten Viertels in Schlagdistanz. Auch eine zwischenzeitliche Zonenverteidigung bereitete den Sixers Probleme.

Doch Philadelphia fand rechtzeitig zurück in den Rhythmus. Simmons übernahm erneut die Kontrolle in der Offense und sorgte mit einigen starken Drives und schließlich einem krachenden Dunk wieder für eine 15-Punkte-Führung gut viereinhalb Minuten vor dem Ende. Das war letztlich zu viel für die Nets.

Sixers: Ben Simmons legt Playoff-Career-High auf

Bei den Hausherren waren Russell und LeVert mit jeweils 26 Punkten Topscorer, Spencer Dinwiddie und Allen steuerte zudem jeweils 15 Zähler bei. Doch vor allem gegen Ben Simmons war an diesem Abend kein Kraut gewachsen.

Mit 31 Punkten legte er einen neuen Karrierebestwert in den Playoffs auf, dabei versenkte er überragende 11 von 13 aus dem Feld und verteilte zusätzlich 9 Assists. Von denen profitierte unter anderem Harris, der mit 29 Zählern ebenfalls ein Playoff-Career-High aufstellte und perfekt aus der Distanz blieb (6/6 Dreier, dazu 16 Rebounds).

Da auch Redick den Nets ordentlich einschenkte (26 Punkte, 5/9 Dreier), durfte sich Philly erstmals seit 1978 über gleich drei Spieler mit mindestens 25 Zählern in einem Playoff-Spiel freuen. Jimmy Butler kam zudem auf 16 Punkte, Marjanovic legte 14 und 8 Rebounds in 18 Minuten Einsatzzeit auf (+18). Gut sieben Minuten vor dem Ende holte er sich allerdings sein sechstes Foul ab.

Damit haben sich die Sixers den Heimvorteil zurückerobert, am kommenden Samstag (ab 21 Uhr live auf DAZN) steht Spiel 4 in Brooklyn an.

Die wichtigsten Statistiken

Brooklyn Nets (6) vs. Philadelphia 76ers (3) 115:131 (BOXSCORE), Serie: 1-2

In Spiel 1 und 2 hatten die Sixers den Vorteil in der Zone noch klar auf ihrer Seite. Sowohl im Reboundduell als bei den Punkten in der Zone lag Philly in beiden Partien deutlich vorne. Ohne Embiid war von dieser Dominanz allerdings nichts mehr zu sehen. Gerade beim Scoren in direkter Ringnähe hatten es die Nets deutlich leichter (58:46 points in the paint für die Nets).

In Sachen Rebounding nutzten die Nets das Fehlen von Embiid ebenfalls gnadenlos aus. Allein in den ersten zwei Minuten der Partie sammelten die Nets vor allem dank Allen 3 Offensiv-Rebounds. Allerdings machten in dieser Hinsicht auch Monroe und Marjanovic im Laufe des Spiels einen immer besseren Job. Insgesamt kam Philly auf 15 Offensiv-Rebounds (Nets: 13).

Brooklyn machte sich mit zahlreichen Ballverlusten - viele davon waren Unforced Errors - in den entscheidenden Phasen das Leben selbst schwer. Die Nets hatten am Ende zwar "nur" 15 Turnover auf dem Konto, die nutzte Philly allerdings für 16 Zähler im direkten Gegenzug aus. Dabei half unter anderem auch das gute Transition-Spiel, gerade Simmons drückte immer wieder aufs Tempo und setzte die Nets-Defense unter Druck (16:6 Fastbreak-Punkte).

Der Dreier war nicht unbedingt eine Stärke der Sixers in den ersten beiden Partien der Serie: Von den insgesamt 48 Versuchen waren nur 12 erfolgreich. Doch im Barclays Center lief es von Beginn an deutlich besser, zumindest bei Redick und Harris. Das Duo zeigte sich für alle Dreier der Sixers verantwortlich (11/15), der Rest des Teams stand dagegen bei 0 von 12. Die Nets hatten den kompletten Abend über Probleme aus der Distanz (8/39, 20,5 Prozent Dreier).

Sixers-Coach Brett Brown nutzte eine Rotation von gerade einmal acht Spielern. Auch nachdem Marjanovic mit seinem sechsten Foul im Schlussviertel ausfiel, blieb es dabei. Erst in der Garbage Time durften auch die anderen Reservisten ran. Dank LeVert oder auch Spencer Dinwiddie konnte Brooklyn das Duell der Bänke dementsprechend deutlich mit 57:20 für sich entscheiden.

Der Star des Spiels

Ben Simmons. Die Offense der Sixers lief in den meisten Fällen durch die Hände des 22-Jährigen - und Simmons dominierte fast nach Belieben! Die Nets fanden nie wirklich ein Gegemittel gegen seine aggressiven Drives, zudem setzte er seine Mitspieler extrem stark ein. Überragend war auch seine Effizienz (11/13 FG, 9/11 FT).

NBA: Wer wird neuer Chef in Hollywood? Die Trainersuche der Los Angeles Lakers © getty 1/16 Vor wenigen Tagen verließen sowohl Magic Johnson (President of Basketball Operations) als auch Head Coach Luke Walton die Los Angeles Lakers. Wie werden die Posten neu besetzt? SPOX blickt auf die möglichen Kandidaten. © getty 2/16 Nachdem Johnson seinen Posten freiwillig aufgab, wurde eigentlich erwartet, dass die Lakers bei Executives anderer Teams anfragen würden. Unter anderem wurden Daryl Morey (Rockets), Bob Myers (Warriors) und David Griffin (nun Pelicans) gehandelt ... © getty 3/16 … Berichten zufolge haben die Lakers aber darauf verzichtet. Jeanie Buss legt offenbar alle Verantwortung im Front Office in die Hände von General Manager Rob Pelinka (r.). © getty 4/16 Der frühere Agent von Kobe Bryant soll demnach auch den neuen Coach aussuchen. Erste Gespräche mit Kandidaten wurden sogar schon geführt. © getty 5/16 MONTY WILLIAMS - Am Dienstag traf sich Pelinka mit dem derzeitigen Top-Assistant Coach der Philadelphia 76ers zu einem Gespräch über die Walton-Nachfolge. © getty 6/16 Williams begann seine Coaching-Karriere 2005 als Assistant bei den Blazers, von 2010 bis 2015 betreute er New Orleans als Head Coach (Career Record: 173-221). Vor der jetzigen Station in Philly war er als Associate Head Coach in OKC tätig. © getty 7/16 Von 2016 bis 2018 hatte Williams eine Auszeit vom Coaching genommen, nachdem seine Frau Ingrid an den Folgen eines Autounfalls gestorben war. Erst vor der laufenden Saison kehrte er auf die Bank zurück. Williams gilt als Player’s Coach. © getty 8/16 TYRONN LUE - Auch mit dem Meistercoach der Cleveland Cavaliers hat sich Pelinka offenbar schon getroffen. Lue hat aufgrund seiner Verbindung mit LeBron James natürlich eine Trumpfkarte gegenüber allen anderen Kandidaten. © getty 9/16 Lue übernahm die Cavaliers während der 2015/16er Saison und gewann direkt in diesem Jahr die erste Championship der Franchise-Geschichte. Superstar James soll dabei ausgesprochen für eine Beförderung des damaligen Assistant Coaches Lue gewesen sein. © getty 10/16 Lue und James erreichten auch in den beiden Folgejahren mit den Cavaliers die Finals und verloren dort gegen Golden State. Nachdem James die Franchise verließ, blieb auch Lue vergangene Saison nur sechs Spiele in Cleveland, bevor er entlassen wurde. © getty 11/16 In seiner bisherigen Coaching-Karriere hat Lue eine Bilanz von 128 Siegen und 83 Niederlagen angehäuft. Nach der Walton-Entlassung galt er beinahe umgehend als Topfavorit auf den Posten bei den Lakers. © getty 12/16 Aber: Marc Stein zufolge gibt es bei den Lakers ein paar Bedenken, ob man LeBron in der Organisation zu viel Macht geben könnte, wenn man ihm seinen “Wunschtrainer” an die Seite stellt. © getty 13/16 JUWAN HOWARD - Ein weiterer Kandidat ist offenbar Howard, mit dem sich Pelinka ebenfalls treffen wollte. Im Gegensatz zu Williams und Lue hat dieser noch nicht als Head Coach gearbeitet, ist aktuell aber Assistant Coach bei den Miami Heat. © getty 14/16 Auch Howard hat eine Verbindung zu LeBron: Die letzten drei Jahre seiner Karriere spielten beide zusammen in Miami. 2012 und 2013 wurden beide gemeinsam Champions. 2013 wechselte der Big Man dann auf die Trainerbank. © getty 15/16 Eine Absage sollen sich die Lakers bereits von Doc Rivers eingeholt haben, auch wenn Jeanie Buss dementierte, dass es überhaupt Interesse am Clippers-Coach gab. Gerüchten zufolge hat aktuell Williams die besten Karten. © getty 16/16 Gewisse Außenseiter-Chancen soll außerdem noch Jason Kidd haben. Ob Pelinka auch den früheren Bucks-Coach treffen wird oder sich auf die obigen Kandidaten konzentriert, ist aber noch nicht gewiss.

Der Flop des Spiels

Joe Harris. Nach einem starken Auftritt in Spiel 1 war in der vergangenen Partie nicht mehr viel zu sehen von Harris. So auch an diesem Abend. In 29 Minuten hatte er 8 Punkte bei schwachen Quoten (2/7 FG, 0/4 FG) und den mit Abstand schlechtesten Plus/Minus-Wert seines Teams (-27) vorzuweisen.

Coaching Move des Spiels

"Ben Simmons ist ein großartiger Spieler in Transition und sobald man ihn im Halfcourt hat, ist er Durchschnitt." So lautet zumindest die Meinung von Jared Dudley, Simmons' Auftritt in Spiel 3 war jedoch alles andere als durchschnittlich. Ohne Embiid lief die Offense auch im Halbfeld hauptsächlich über den Guard. Auch wenn er nicht selbst aggressiv den Korb attackierte, zog Simmons eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. In zahlreichen Situationen ermöglichte er dann mit Hand-Offs und anschließenden Screens offene Würfe für seine Teamkollegen. Auch als Roll-Man war er einige Male extrem gefährlich.