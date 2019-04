NBA Playoffs: Denver Nuggets siegen bei den San Antonio Spurs - Nikola Jokic überragt, DeMar DeRozan fliegt raus!

Die Denver Nuggets haben sich mit 117:103 bei den San Antonio Spurs durchgesetzt und die Serie damit ausgeglichen. Die Nuggets siegen nach 14 Niederlagen in Folge erstmals seit März 2002 wieder am Alamo River. Angeführt von Nikola Jokic und Jamal Murray ziehen die Gäste im dritten Viertel davon, DeMar DeRozan wird im Schlussabschnitt des Feldes verwiesen.

San Antonio Spurs (7) - Denver Nuggets (2) 103:117 (BOXSCORE), Serie: 2-2

Nach der 108:118-Niederlage in Spiel 3 entschied sich Nuggets-Coach Mike Malone für einen Wechsel in seinem Starting Lineup. Er brachte Torrey Craig für Will Barton, der in der bisherigen Serie enttäuschte und neben schwacher Defense gegen Derrick White auch nur einen seiner 13 Dreiverversuche traf. Bei den Spurs blieb alles beim Alten.

Jamal Murray erzielte per Dreier die ersten Punkte der Partie, jedoch konterten DeMar DeRozan mit zwei Treffern aus der Midrange und Bryn Forbes aus der Distanz. Auch Nikola Jokic war mit acht schnellen Punkten früh involviert.

Dennoch startete San Antonio zur Mitte des ersten Abschnitts einen 12:4-Lauf und traf dabei sieben Würfe in Folge, was in einer 21:11-Führung resultierte. Dieser Abstand hatte auch nach zwölf Minuten Bestand. Aldridge steuerte bereits 13 Punkte bei (bisher 19 Zähler pro Spiel) und setzte mit einem fulminanten Putback-Dunk den Schlusspunkt: 34:22 Spurs.

Denver Nuggets setzen sich mit einem starken dritten Viertel ab

Viertel zwei eröffnete Denver mit einem 5:0-Lauf, was zu einer typischen Popovich-Auszeit nach nur 32 Sekunden führte. Anschließend zog Paddy Mills zwar zwei Fouls beim Dreier, dennoch verloren die Spurs ihren Rhythmus und Jokic verkürzte per And-One auf fünf Punkte (40:45), Murray legte einen Dreier nach, ein Dreipunktspiel vom Joker brachte die Nuggets sogar in Front (51:49). Denver beendete die Hälfte mit einem 20:9-Run: 54:54.

In Halbzeit zwei zeigte DeRozan früh einen spektakulären Layup, auf den Jokic mit einem Rainbow-Dreier antwortete. Die Partie blieb ausgeglichen und intensiv. Nach einem Dreier mit ablaufender Shot-Clock von Craig führten die Nuggets mit 4 Punkten, dann hängte Jokic Jakob Pöltl sein viertes Foul an und erhöhte auf 6 (71:65).

Die Nuggets zwangen San Antonio zu schweren Würfen und trafen selbst hochprozentig, inklusive Monster-Slam von Murray (81:71). 5 Punkte von Monte Morris sorgten dafür, dass die Nuggets eine komfortable 12-Punkte-Führung mit ins Schlussviertel nahmen: 91:79.

Die Spurs gingen aggressiv ins letzte Viertel, aber Denver verfehlte aus der Distanz keinen Wurf mehr und führte plötzlich mit 15 Zählern. San Antonio kam etwas näher ran, mit einem 8:0-Lauf setzten sich die Nuggets dann aber vorentscheidend ab (111:92).

DeMar DeRozan fliegt raus, Nikola Jokic überragt

Bei DeRozan entlud sich der Frust, er warf den Ball nach einem Offensiv-Foul in Richtung von Referee Scott Foster und hatte frühzeitig Feierabend. Poovich leerte seine Bank und die Reservisten betrieben Ergebniskosmetik. Dies änderte jedoch nichts an der deutlichen 103:117-Niederlage der Texaner.

Die Nuggets wurden von ihrem serbischen Superstar angeführt. Jokic legte in 39 Minuten 29 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists auf. Ebenso stark spielten Murray (24, 8/14 FG) und Craig (18, 5/7 3FG). Von der Bank scorten zudem Barton und Morris zweistellig für die Nuggets, die heiß aus der Distanz waren (15/31, 48,4 FG) und von der Linie kaum etwas liegen ließen (22/24). Da fiel auch die Off-Night von Paul Millsap (2 Punkte, 1/7 FG) nicht ins Gewicht.

Anders sah es bei den Spurs aus, die nur 17 Dreier nahmen und davon nur 5 trafen (29,4 Prozent). Die guten Aldridge (24, 10/18 FG) und DeRozan (19, 7/13 FG) erhielten kaum Unterstützung, Derrick White steuerte nach seiner 36-Punkte-Explosion diesmal nur 8 Zähler bei. Pöltl verbuchte 8 Punkte und 9 Rebounds. In der Zone waren die Spurs deutlich überlegen (60:40 Punkte), schwächelten aber dafür bei den Freiwürfen (24/32, 75 Prozent).

Spiel 5 findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3.30 Uhr) statt. Die Serie wechselt dann wieder nach Denver.