NBA Finals: Golden State Warriors verlieren Spiel 3 gegen Toronto Raptors trotz Explosion von Stephen Curry

Die ersatzgeschwächten Golden State Warriors müssen in Spiel 3 der NBA Finals eine 109:123-Pleite gegen die Toronto Raptors hinnehmen. Zwar liefert Stephen Curry eine spektakuläre Performance ab, doch die One-Man-Show reicht nicht. Toronto sichert sich die 2-1-Führung.

Schon Stunden vor Spielbeginn wurde über den Status von Klay Thompson diskutiert. Angeblich wollte er trotz seiner Oberschenkelzerrung unbedingt spielen, der Coaching Staff hielt das allerdings für keine gute Idee und setzte sich schließlich durch: Nach 120 Partien verpasste er das erste Playoff-Spiel seiner Karriere.

An seiner Stelle rückte Shaun Livingston in die Starting Five, wie angekündigt standen den Warriors auch Kevin Durant und Kevon Looney nicht zur Verfügung. Vieles, wenn nicht gar alles, hing also von Stephen Curry ab. Der Chefkoch hielt sein Team trotz eines frühen 10-Punkte-Rückstands im ersten Viertel im Alleingang in der Partie, nur dank ihm blieben die Hausherren in Schlagdistanz (29:36).

Als Curry zu Beginn des zweiten Viertels eine Pause bekam, baute Toronto den Vorsprung allerdings wieder aus (+14). Die Raptors nahmen die wenigen Optionen Golden States gut aus dem Spiel, erwischten Mitte des Abschnitts aufgrund der deutlich verbesserten Dubs-Defense aber ebenfalls eine Durststrecke - 60:52 für die Gäste zur Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel fanden beide Offenses wieder besser in ihren Rhythmus. Andre Iguodala machte sich mit mehreren Triples und einem Alley-Oop bemerkbar, auf der anderen Seite taute Kawhi Leonard langsam aber sicher auf - und Danny Green fand in seine alte Finals-Form zurück!

NBA Finals: Toronto Raptors sichern sich 2-1-Führung

Mit zwei Dreiern in Folge startete er einen 8:0-Run der Raptors, wenige Minuten später legte er mit einem weiteren erfolgreichen Distanzwurf nach und erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 16 Zähler. Doch abschütteln ließen sich die Warriors davon noch lange nicht, Curry hatte da noch ein Wörtchen mitzureden.

Schon nach drei Viertel hatte der Chefkoch seinen Karrierebestwert in den Finals getoppt, auch zu Beginn des Schlussabschnitts brachte er sein Team erneut bis auf 7 Zähler heran. Doch das sollte nicht reichen. Toronto war offensiv nur noch schwer zu stoppen: Kyle Lowry setzte seinen exzellenten Abend mit einigen Buckets fort, Serge Ibaka blockte einen Wurf nach dem anderen (6 Punkte, 6 Blocks) und Kawhi stellte schließlich fünfeinhalb Minuten vor Schluss auf +17.

Auch wenn die Warriors weiterhin nicht aufgaben, der Rückstand war zu groß. Spätestens ein irrer Rainbow-Dreier von Fred VanVleet brachte die Oracle Arena (abgesehen von den vielen anwesenden Raptors-Fans) zum Schweigen. Der aufopferungsvoll kämpfende Curry kam am Ende auf 47 Zähler (14/31 FG, 6/14 Dreier), 8 Rebounds sowie 7 Assists in 43 Minuten. Entsprechend ausgelaugt war er am Ende der Partie.

Bei den Raptors war Kawhi mit 30 Punkten bester Scorer, doch auch Lowry (23, 8 Assists, 5/9 Dreier), Green (18, 6/10 Dreier) oder Gasol (17) machten einen sehr guten Job. Die Raptors schnappten sich damit gegen die ersatzgeschwächten Warriors die 2-1-Führung in den Finals. Spiel 4 der Serie findet in der Nacht auf Samstag ebenfalls in Oakland statt (um 3 Uhr live auf DAZN).

Die wichtigsten Statistiken

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors 109:123 (BOXSCORE), Serie: 1-2

Ohne Stephen Curry ging in der Anfangsphase der Partie bei den Warriors absolut nichts. Bis Mitte des ersten Viertels hatte kein anderer Krieger ein erfolgreiches Field Goals vorzuweisen - Curry dagegen war on fire. Mit 17 Punkten (die meisten in einem ersten Viertel der Finals von einem Spieler in den vergangenen 20 Jahren) und 3 Assists zeichnete er sich für 24 der 29 Zähler seines Teams verantwortlich. Am Ende gingen 43,1 Prozent Warriors-Punkte auf sein Konto.

Steph war quasi der einzige Akteur der Hausherren, der wirklich Gefahr von Downtown ausstrahlte. Ohne Klay und ohne KD fehlte es bei Golden State enorm an Shooting und damit an Spacing. Bei den Dubs fielen nur 12 von 36 von Downtown (Curry: 6/14). Dabei wurden die Rollenspieler oftmals recht offen stehen gelassen. Angeführt von Lowry und Green versenkte Toronto starke 44,7 Prozent der Dreier (17/38).

Nach einem extrem effizienten ersten Viertel (54,5 Prozent FG, 1 Turnover) hatte Toronto im zweiten Abschnitt deutlich mehr Probleme mit der verbesserten Warriors-Defense: 7 Turnover (darunter einige Charges) waren die Folge. Die Ballverluste bekamen sie aber wieder etwas besser unter Kontrolle, wodurch Toronto auch die Transition-Möglichkeiten der Dubs einschränkte. Die Warriors hatten dagegen zeitweise Probleme mit der Transition-Offense der Raptors (18:16 Fastbreak-Punkte).

Schon früh in der Partie wurde Marc Gasol in der Offense der Raptors mit einigen Post-Touches eingebunden. Die nutzte der Spanier im Duell mit Boogie Cousins gut aus und auch sonst attackierte Toronto immer wieder den gegnerischen Korb. Durch die teils fehlende Help-Defense kamen die Gäste dort zu einigen freien Abschlüssen, insgesamt kam Toronto auf 38 Punkte in der Zone (GSW: 36).

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Golden State Warriors im Überblick © getty 1/25 Die Warriors sind aktuell Mitten im Kampf um den dritten Titel in Folge, doch der Sommer 2019 wirft bereits seinen Schatten voraus. Verlässt Kevin Durant die Dubs in der Free Agency? Was passiert mit Klay? Die Offseason-Pläne der Dubs im Überblick. © getty 2/25 Free Agency - Unrestricted: Klay Thompson (Shooting Guard, 29). Sein Wert für die Warriors ist unbestritten. Beide Parteien haben Interesse an einer Verlängerung - oder zieht es den Splash Brother nach acht Jahren doch zu einem anderen Team? © getty 3/25 Free Agency - Unrestricted: Kevon Looney (Center, 23). Looney hat diese Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und überzeugte durch Effizienz an den Brettern. Der junge Big Man hat seinen Wert deutlich erhöht. © getty 4/25 Free Agency - Unrestricted: Jonas Jerebko (Power Forward, 32). Der Schwede konnte teilweise für Entlastung von der Bank sorgen. Die Warriors sind bereits seine vierte Station in zehn Jahren in der NBA. © getty 5/25 Free Agency - Unrestricted: DeMarcus Cousins (Center, 28). Eine schwierige Saison für Cousins nach seinem Comeback. Seine Quadrizeps-Verletzung im April könnte einige Teams abgeschreckt haben - und die Chancen auf einen Verbleib erhöhen? © getty 6/25 Free Agency - Unrestricted: Andrew Bogut (Center, 34). Den Australier wird es nach seinem Comeback spät in der Saison möglicherweise wieder zurück in seine Heimat ziehen. Fest steht allerdings noch nichts. © getty 7/25 Free Agency - Restricted: Jordan Bell (Power Forward, 24). Der junge Big Man hat eine Menge Potenzial und sah ab den Conference Finals vermehrt Spielzeit. Ein Verbleib für kleines Geld scheint möglich, sollte es keine hohen Angebote auf dem Markt geben. © getty 8/25 Free Agency - Restricted: Quinn Cook (Point Guard, 26). Der ehemalige G-League-Star wusste als Backup-Guard durchaus zu überzeugen. Die Warriors würden ihn gerne mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. © getty 9/25 Spieleroption: Kevin Durant (Small Forward, 30). Durant hat zwar die Möglichkeit, die Spieler-Option für 19/20 (31,5 Mio.) zu ziehen, doch es gilt als äußerst wahrscheinlich, dass er im Sommer vertragslos wird. Und dann? © getty 10/25 Salary Cap: Die Warriors sind knapp 12 Mio. Dollar über dem Salary Cap und dadurch in ihren Optionen für die Offseason 2019 eingeschränkt. Topverdiener kommende Saison ist Stephen Curry mit 40,2 Mio. Dollar Jahresgehalt. © getty 11/25 Dank der Bird-Rechte könnten die Warriors Durant sowie Thompson (und Looney) trotz Cap-Überschreitung aber halten - zumindest in der Theorie. Durant könnte einen Mega-Deal mit 220 Mio. Dollar, Thompson mit 190 Mio. Dollar angeboten bekommen. © getty 12/25 Gerüchte: Um Kevin Durant und seine Free Agency ranken sich so einige Gerüchte. Vor allem die Spekulationen um einen Wechsel zu den New York Knicks reißen nicht ab - die Warriors stehen im Sommer laut Woj vor einem "Erdbeben". © getty 13/25 Vieles deutet aktuell also auf einen Abgang von Durant in der Offseason 2019 hin. Wenn nicht in den Big Apple, dann vielleicht nach L.A.? Dort wird den Clippers großes Interesse nachgesagt, … © getty 14/25 … der Favorit sind aber dennoch die Knicks. Das liegt unter anderem auch an Rich Kleiman, seines Zeichens Geschäftspartner von Durant und großer Knicks-Fan. Angeblich macht sich Kleiman sogar Hoffnungen auf einen Posten im NY-Front-Office. © getty 15/25 Eine weitere spannende Frage: Was passiert mit Klay? Hauen die Warriors den 190 Mio./5 Jahres-Deal auf den Tisch oder lassen sie den Scharfschützen ziehen? In dem Fall würden wohl besonders die Clippers bei Thompson anklopfen. © getty 16/25 Neben den Clippers gelten auch die Lakers immer wieder als möglicher Interessent am Splash Brother. Immerhin wurde Thompson in der Stadt der Engel geboren und wuchs als Lakers-Fan auf. © getty 17/25 Am Wahrscheinlichsten ist aber dennoch ein Verbleib bei den Dubs. Eigentümer Joe Lacob hatte bereits verlauten lassen, dass Klay unbedingt gehalten werden soll. Und auch er selbst gab positive Signale zu einer potenziellen Verlängerung. © getty 18/25 Die Zukunft von DeMarcus Cousins ist ebenfalls ungewiss. Nach seinem Achillessehnenriss unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Warriors. Eigenwerbung konnte er nur bedingt betreiben, seine Zukunft scheint unklarer denn je. © getty 19/25 Deutete ursprünglich alles darauf hin, dass es Boogie zu einem anderen Team verschlägt, könnten sich durch den Gesundheitszustand von Cousins die Chancen auf einen Verbleib erhöht haben. Folgt ein weiterer Deal zu ähnlichen Konditionen? © getty 20/25 Draft: Gelingt den Warriors ein Draft-Steal? Die Dubs haben den 28. Pick in Runde 1 und einen späten Zweitrunden-Pick - in den vergangenen Jahren pickten die Warriors immerhin Bell und Looney relativ spät. © getty 21/25 Projizierte Starting Five (nach Kaderstand 05.06.2019): POINT GUARD: Stephen Curry (31; Stats 18/19: 27,3 Punkte, 5,2 Assists, 43,7 Prozent 3FG) © getty 22/25 SHOOTING GUARD: Shaun Livingston (33; Stats 18/19: 4,0 Punkte, 1,8 Assists, 51,9 Prozent FG) © getty 23/25 SMALL FORWARD: Andre Iguodala (35; Stats 18/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 50,0 Prozent FG) © getty 24/25 POWER FORWARD: Draymond Green (29; Stats 18/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 44,5 Prozent FG) © getty 25/25 CENTER: Damian Jones (23; Stats 18/19: 5,4 Punkte, 3,1 Rebounds, 71,6 Prozent FG)

Der Star des Spiels

Kyle Lowry. Der Point Guard der Raptors hatte vor der Partie angekündigt, dass er aggressiver auftreten möchte als noch in den vergangenen Partien - und er ließ seinen Worten Taten folgen. Vor allem von Downtown war er von Beginn an zur Stelle, dazu auch mit gutem Playmaking und guter Defense. Kawhi, Green und Gasol waren ebenfalls stark.

Der Flop des Spiels

DeMarcus Cousins. Nach seinem guten Auftritt in der zweiten Halbzeit von Spiel 2 machte Boogie an diesem Abend eher einen Schritt zurück. Defensiv wirkte er teilweise überfordert und zu langsam, am anderen Ende des Courts klappte ebenfalls wenig bis gar nichts (4 Punkte, 1/7 FG).

Coaching Move des Spiels

Ohne Klay fiel die Hauptlast in der Defense gegen Kawhi auf Iguodala und Green zurück. Doch vor allem wenn Draymond gegen die Klaue verteidigte, machte die Verteidigung der Dubs keinen besonders guten Eindruck, da seine Help-Defense schmerzlich vermisst wurde. Daher war im Laufe der Partie vor allem Iggy gegen Leonard zu sehen, der auch einen ordentlichen Job machte. Doch Toronto ließ immer wieder den Ball exzellent durch die eigenen Reihen laufen und im Gegensatz zu Spiel 2 versenkten Kawhis Teamkollegen auch die offenen Würfe.