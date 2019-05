NBA Playoffs: Bärenstarker Giannis Antetokounmpo führt die Bucks zum nächsten Sieg in Boston

Die Milwaukee Bucks haben mit dem 113:101-Sieg (BOXSCORE) bei den Boston Celtics einen großen Schritt in Richtung Conference Finals gemacht und die Führung in der Serie auf 3-1 ausgebaut. Giannis Antetokounmpo war mit 39 Punkten wieder einmal der überragende Akteur.

Die Celtics konnten erstmals seit dem 7. April wieder auf ihren Emotional Leader Marcus Smart setzen. Der Guard hat seine Bauchmuskelverletzung auskuriert und wurde bei seiner Einwechslung mit Standing Ovations empfangen.

Milwaukee dagegen muss weiterhin auf Point Guard Malcolm Brogdon (Faszienriss unter dem rechten Fuß) verzichten. Beide Coaches hielten an ihren Starting Fives aus Spiel 3 fest. Boston kam anfangs mit der richtigen Energie ins Spiel und gab den Ton an.

Offensiv setzten Kyrie Irving und Jaylen Brown die ersten Akzente und in der Defensive schafften sie es weitesgehend erfolgreich die Drives von Giannis Antetokounmpo zu unterbinden.

Die Celtics gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in das zweite Viertel. Dort versuchte der Greek Freak dann sich mehr Raum für seine Cuts in Richtung in Korb zu verschaffen, indem er zwei schnelle Dreier nahm. Während der erste fiel, fabrizierte er mit dem zweiten einen Airball.

Schwache Quoten vom Perimeter

Boston hielt an seiner Taktik fest und wirkte zudem aggressiver und entschlossener als Milwaukee. Zudem konnten die Bucks den Platz am Perimeter, der durch das Verdichten der Celtics-Zone entstand nicht nutzen. Ihre Dreierquote war unterirdisch. Und doch blieb Milwaukee im Spiel, weil Giannis eben nicht gänzlich auszubremsen ist und die Bucks es dann erfolgreich aus der Mitteldistanz probierten.

Rund drei Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte glichen sie mit einem Run aus. Die Partie war nun eng. Mit einem 49:47 für Boston ging es in die Pause. Und nun spielten auch Foul-Probleme eine Rolle. Brown kassierte direkt zu Beginn der zweiten Hälfte sein viertes Foul und wurde erst einmal auf die Bank beordert.

Nur wenig später erwischte es auch Antetokounmpo, auch der Superstar der Bucks wurde vorsorglich aus dem Spiel genommen. Als dann nur eine Minute später Middleton mit dem vierten Foul belegt war, blieb Bucks-Coach Mike Budenholzer nichts anderes übrig, als auch seinen Co-Star vom Feld zu nehmen.

Bucks trotzen Foulproblemen

Andere Bucks mussten in die Bresche springen und das taten vor allem Eric Bledsoe und George Hill. Ohne ihren Star auf dem Feld spielte Milwaukee bis zum Viertelende eine 8-Punkte-Führung heraus.

Mit Giannis zurück im Spiel bauten die Bucks die Führung auf zwölf Punkte aus, doch Boston antwortete mit einem 7:0-Run. Jetzt aber hatte Milwaukee das Momentum und zwang Boston häufiger unangenehme Mismatches auf. Antetokounmpo war nun gar nicht mehr zu stoppen und führte die Bucks zum Sieg.

Milwaukee holt sich aufgrund einer starken zweiten Hälfte Spiel 4 und kann nun zuhause den Einzug in die Conference Finals perfekt machen. Antetokounmpo war mit 39 Punkten bester Werfer der Bucks, Hill sorgte mit 15 Punkten für Entlastung von der Bank.

Bei den Celtics trafen alle Starter zweistellig. Irving erzielte mit 23 Zählern die meisten Punkte für Boston, Horford kam auf 20 Zähler. Daniel Theis blieb ohne Einsatzminuten.

NBA - Ranking: Die besten Point Guards aller Zeiten: Wer ist der GOAT auf der Eins? © getty 1/21 Chris Paul feiert heute seinen 34. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch! SPOX nutzt den Anlass, um einen Blick auf die 20 besten Point Guards aller Zeiten zu werfen. Wer ist der GOAT der Floor Generals? © getty 2/21 PLATZ 20: Tim Hardaway (Warriors, Heat, Mavericks, Nuggets, Pacers) - Teil der RunTMC-Ära in Golden State, Inhaber eines berühmt-berüchtigten Killer-Crossovers und fünfmaliger All-Star. Führte die Heat 1997 in die Conference Finals. © getty 3/21 PLATZ 19: Chauncey Billups (Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers) - Es dauerte eine Weile, bis Billups so richtig in der NBA ankam. Dann führte Mr. Big Shot die Pistons zum Titel 2004 und schaffte es in fünf All-Star-Teams. © getty 4/21 PLATZ 18: Lenny Wilkens (Hawks, SuperSonics, Cavaliers, Trail Blazers) - Der Hall of Famer schaffte es nicht umsonst unter die Top 50 der besten NBA-Spieler aller Zeiten zum 50. Geburtstag der Liga. Darüber hinaus auch ein hervorragender Coach. © getty 5/21 PLATZ 17: Dennis Johnson (SuperSonics, Suns, Celtics) - Berühmt für seinen Layup nach Birds Steal 1987 gegen die Pistons - und für seine Defense. Danny Ainge nannte DJ einmal "einen der unterschätztesten Spieler der Geschichte der Liga". © getty 6/21 PLATZ 16: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - Kaum einer polarisiert so sehr wie die Triple-Double-Maschine. Eine Championship steht (noch?) nicht in seinem Resümee, dafür aber drei Saisons in Folge, in denen er im Schnitt ein TD auflegt. © getty 7/21 PLATZ 15: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers, Boston Celtics) - Genau wie Westbrook kann Irving in dieser Liste noch ein ganzes Stück nach oben klettern. Schon heute ist er mit seinem Ballhandling und seiner Clutchness einer der besten seines Fachs. © getty 8/21 PLATZ 14: Nate "Tiny" Archibald (Royals, Kings, Nets, Celtics, Bucks) - Die Schnelligkeit war wohl die größte Waffe des dreimaligen All-NBA-First-Teamers. Archibald bereitete seinem Gegenüber vor allem in Sachen Scoring Kopfzerbrechen. © getty 9/21 PLATZ 13: Gary Payton (SuperSonics, Bucks, Lakers, Celtics, Heat) - An beiden Enden des Courts eine Macht. Payton ist der letzte Guard, der den Award als Defensive Player of the Year einstreichen konnte - selbst MJ verzweifelte teilweise an ihm. © getty 10/21 PLATZ 12: Allen Iverson (Sixers, Nuggets, Pistons, Grizzlies) - Seine Crossover sind mindestens genauso legendär wie sein Style abseits des Courts. High-Volume-Scorer, der die Liga vier Mal in Sachen Scoring anführte. © getty 11/21 PLATZ 11: Walt Frazier (New York Knicks, Cleveland Cavaliers) - Frazier verhalf den Knicks zu zwei Championships, die einzigen in der Franchise-Geschichte. Nicht nur als Floor General stark, sondern auch defensiv über jeden Zweifel erhaben. © getty 12/21 PLATZ 10: Jerry West (Los Angeles Lakers) - Bekannt als The Logo, seine sportlichen Errungenschaften geraten aber manchmal etwas in Vergessenheit. Als Combo-Guard schaffte er es in allen seiner 14 Saisons in der NBA ins All-Star-Team. © getty 13/21 PLATZ 9: Chris Paul (Hornets, Clippers, Rockets) - Ein Titel oder ein MVP-Award blieben CP3 (bisher) verwehrt. Seine Qualitäten als Floor General und Two-Way-Player sind aber unbestritten. © getty 14/21 PLATZ 8: Bob Cousy (Boston Celtics, Cincinnati Royals) - Nicht umsonst wird Cousy auch Houdini of the Hardwood genannt: Mit irrem Ballhandling und seinem Passing verzauberte er den Gegner. Zehnmal in Folge im All-NBA-First-Team! © getty 15/21 PLATZ 7: Jason Kidd (Mavericks, Suns, Nets, Knicks) - Es gibt wohl nur wenige bessere Floor Generals in der Liga-Historie. Kidd beendete seine Karriere mit den zweitmeisten Assists, 2011 neben Dirk ein Garant für die Mavs-Championship. © getty 16/21 PLATZ 6: Steve Nash (Suns, Mavericks, Lakers) - Die legendären Seven-Seconds-or-Less-Suns wären ohne Nash nicht möglich gewesen. Der Kanadier sah jede Lücke und bestrafte sie mit seinem exzellenten Passing - oder mit seinem gefährlichen Dreier. © getty 17/21 PLATZ 5: Isiah Thomas (Detroit Pistons) - Er führte die Bad-Boys-Pistons zu zwei Ringen, vor allem in der Postseason war er immer zur Stelle. Hervorragender Scorer und Passer. © getty 18/21 PLATZ 4: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Über sein Shooting und den Einfluss auf den Sport muss man gar nicht reden. In Verbindung mit der Fähigkeit, die Kollegen in perfekter Position zu bedienen, darf er in dieser Liste natürlich nicht fehlen. © getty 19/21 PLATZ 3: John Stockton (Utah Jazz) - Die Jazz-Legende hat gut 3.700 Assists mehr auf dem Konto als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA! Gemeinsam mit Karl Malone führte er eins der tödlichsten Pick'n'Roll-Combos der Liga-Historie. © getty 20/21 PLATZ 2: Oscar Robertson (Cincinnati Royals, Milwaukee Bucks) - The Big O war der erste Spieler, der über eine komplette Saison auf ein Triple-Double kam. Sechsmal führte er die Liga in Assists an, zwölfmal wurde er All-Star gewählt. Dazu der Titel 1971. © getty 21/21 PLATZ 1: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) - Der beste Point Guard aller Zeiten? Das kann eigentlich nur Magic sein. Der Mix aus Übersicht, Größe, Athletik und purem Talent des fünfmaligen Champions bleibt unerreicht.

Die wichtigsten Statistiken

Boston Celtics (4) vs. Milwaukee Bucks (1) 101:113 (BOXSCORE), Serie: 1-3

Nach Spiel 3 wurde viel über die 22 Freiwürfe gesprochen, die Antetokounmpo zugesprochen wurden. 50 Freiwürfe nach drei Spielen waren neuer Playoff-Rekord. Entsprechend schrieben sich die Celtics auf die Fahne, Giannis weniger häufig an den Charity Stripe zu schicken. Das funktionierte. Der Grieche stand nur zehn Mal an der Linie. Genützt hat es Boston dennoch wenig.

Boston versuchte in erster Linie die Drives von Antetokounmpo, Middleton und Bledsoe zu unterbinden, entsprechend Platz hatten die Bucks am Perimeter. Allerdings konnten sie daraus kaum Nutzen ziehen. Nur 8 von 37 Dreier-Versuchen landeten im Korb.

Allgemein waren die Quoten auf beiden Seiten recht schwach. Boston traf nur 37,1 Prozent aus dem Feld und sogar noch schlechter vom Perimeter (9/41) als die Bucks. Milwaukee lag am Ende immerhin bei 44 Prozent aus dem Feld, weil sie im vierten Viertel häufig erfolgreich in der Zone abschließen konnten. Die schwachen Quoten waren in erster Linie der hohen Intensität geschuldet, aber es wurde auch recht viel auf beiden Seiten liegengelassen.

Bereits in Spiel 3 bekam Milwaukee wichtige Entlastung von der Bank. Mit 42:16 ging da das Duell der Second Unit klar in die Bierstadt. Auch in Spiel 4 war die Bank der Bucks deutlich effektiver (32:7). Boston schafft es bisher nicht, ihre vermeintliche Tiefe aufs Feld zu bringen.

Lange Zeit waren die Celtics auf einem guten Weg, Milwaukee eine ihrer Stärken zu nehmen, doch mit fortlaufender Spieldauer brach die Festung unter dem Korb ein. Bledsoe, Hill und vor allem Giannis kamen in der zweiten Halbzeit letztlich doch zu Punkten in Korbnähe. 66 Zähler erzielte Milwaukee direkt am Ring.

NBA - All-Time Playoff-Scorer: Der Nächste! Kevin Durant wirft The Flash aus der Top 10 © getty 1/26 Er hat es schon wieder getan: Mit 46 Punkten in Spiel 3 kassierte Kevin Durant eine weitere Legende und enternte die Top 10 der Playoff-Scorer. Der nächste ist auch nicht weit ... © getty 2/26 PLATZ 25: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 3/26 PLATZ 24: Manu Ginobili - 3.054 Punkte in 218 Spielen - San Antonio Spurs © getty 4/26 PLATZ 23: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers © getty 5/26 PLATZ 22: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics © getty 6/26 PLATZ 21: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers © getty 7/26 PLATZ 20: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics © getty 8/26 PLATZ 19: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers © getty 9/26 PLATZ 18: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers © getty 10/26 PLATZ 17: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers © getty 11/26 PLATZ 16: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks © getty 12/26 PLATZ 15: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 13/26 PLATZ 14: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 14/26 PLATZ 13: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics © getty 15/26 PLATZ 12: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics © getty 16/26 PLATZ 11: Dwyane Wade - 3.954 Punkte in 177 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers © getty 17/26 PLATZ 10: Kevin Durant - 3.976 Punkte in 136 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 5. Mai 2019) © getty 18/26 PLATZ 9: Tony Parker - 4.045 Punkte in 226 Spielen - San Antonio Spurs, Charlotte Hornets (Stand 29. April 2019) © getty 19/26 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 20/26 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 21/26 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs © getty 22/26 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 24/26 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls © getty 26/26 PLATZ 1: LeBron James - 6.911 Punkte in 239 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 29. April 2019)

Der Star des Spiels

Giannis Antetokounmpo. Wie soll man dieses Phänomen nur aufhalten? Die Celtics schafften es wieder nicht. Zwar hielten sie den Forward größtenteils von der Linie fern und erschwerten ihm im ersten Durchgang den Weg zum Korb, doch letztlich hatten sie trotzdem kein Mittel, um den Greek Freak zu kontrollieren. Antetokounmpo führte sein Team trotz zwischenzeitlicher Foulprobleme mit einer beeindruckenden Stat Line (39 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists, 15/22 FGs) zum 3-1 in der Serie.

Der Flop des Spiels

Kyrie Irving. Es ist weiterhin nicht die Serie des Superstars. Auch in Spiel 4 blieb der Guard weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Irving versuchte zwar das Spiel an sich zu ziehen, aber sein Wurf wollte einfach nicht fallen. Zudem überdrehte er zeitweise, statt den offenen Mitspieler zu bedienen, wollte er es erzwingen. Zwar beendete er das Spiel mit 23 Punkten und 10 Assists, aber seine Quote (7/22) und das Decision-Making waren alles andere als optimal.

Coaching Move des Spiels

Bucks-Coach Budenholzer monierte zu Beginn die fehlende Entschlossenheit und Aggressivität seines Teams. Doch als es wirklich drauf ankam und Antetokounmpo und Middleton mit Foulproblemen auf der Bank saßen, bewies der Rest, dass sie die nötige Galligkeit und Intensität mitbringen. Budenholzer wurde dafür belohnt, beide Stars auf die Bank zu holen und seinen restlichen Spielern zu vertrauen. Hill, Bledsoe und Co. spielten in der Phase den Vorsprung heraus, der letztlich die Grundlage für den Sieg war.