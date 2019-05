NBA Playoffs: Golden State Warriors ringen Houston Rockets in Spiel 6 nieder und erreichen Western Finals

Die Golden State Warriors haben sich in Spiel 6 gegen die Houston Rockets mit 118:113 durchgesetzt und stehen damit in den Western Conference Finals. Stephen Curry erwischte eine katastrophale erste Halbzeit - dann dreht er aber so richtig auf. Die Rockets können am Ende nicht mehr dagegenhalten.

Kevin Durant stand den Warriors nach seiner Wadenzerrung aus Spiel 5 bekanntermaßen nicht zur Verfügung, stattdessen schickte Head Coach Steve Kerr Andrew Bogut von Beginn an aufs Parkett. Beide Teams leistete sich allerdings einen etwas schlampigen Start mit einigen Offensiv-Fouls und Ballverlusten.

Auch Stephen Curry fiel in der Anfangsphase vor allem mit unnötigen Fehlern auf. Als er James Harden bei einem Dreierversuch foulte, kassierte er früh sein zweites Foul und musste auf die Bank. Stattdessen war für die Warriors aber Klay Thompson zur Stelle, auf der anderen Seite hielt The Beard mit 14 Zählern im ersten Viertel, das die Rockets mit 28:27 für sich entschieden, dagegen.

Für Curry wurde es im Anschluss erst einmal nicht wirklich besser. Bis Mitte des zweiten Durchgangs blieb der Chefkoch ohne Punkte, dann ging er mit seinem dritten Foul auf die Bank. Doch auch ohne Durant und quasi ohne Curry ging es ausgeglichen in die Halbzeitpause (57:57) - in erster Linie dank der starken Bank und einiger Dreier von Thompson.

Nach etwas mehr als zwei Minuten nach dem Seitenwechsel war es dann soweit: Curry versenkte einen Layup für seine ersten Zähler des Abends. Eine Trendwende war dies aber nicht. Curry blieb weiterhin eiskalt, während die Rockets von Downtown Feuer fingen.

Warriors: Stephen Curry dreht im vierten Viertel auf

Doch Houston konnte sich nicht weiter als bis auf 6 Punkte absetzen. Ein Curry-Triple brachte GSW zwischenzeitlich sogar wieder in Front, bevor Houston angeführt vom stark aufspielenden Chris Paul das dritte Viertel mit einem 8:2-Lauf beendete - 87:82 für die Rockets.

Allzu lange hielt diese Führung allerdings nicht an. Dank eines weiteren Dreiers von Andre Iguodala (seit 2013 hatte er keine fünf Distanzwürfe mehr in einem Spiel versenkt) war Golden State wieder dran, es ging ausgeglichen in die Crunch Time.

Dann lief bei den Rockets aber immer weniger zusammen. Stattdessen schien Curry langsam aber sicher in Fahrt zu kommen: Mit seinem zweiten Dreier innerhalb von wenigen Minuten brachte er sein Team mit 107:102 gut eineinhalb Minuten vor dem Ende in Front.

Anschließend schaute ein weiterer Triple vom zweiten Splash Brother Thompson zwar in den Ring, fiel aber wieder raus. Auf der Gegenseite verkürzte Harden auf 3 Zähler - nur um kurz darauf mit ansehen zu müssen, wie Klay mit seinem nächsten Versuch aus der Distanz das Toyota Center zum Schweigen brachte (110:104).

Warriors schlagen Rockets und stehen in den West Finals

Immerhin: Die Rockets gaben sich nicht geschlagen. Harden, P.J. Tucker und Austin Rivers verkürzten nochmals von Downtown, doch das reichte nicht mehr. Golden State ließ von der Freiwurflinie nichts mehr anbrennen und holte sich schließlich den 118:113-Sieg in Spiel 6.

Trotz seiner absolut gebrauchten ersten Hälfte avancierte Curry am Ende zum Helden des Abends. Der 31-Jährige erzielte 23 seiner 33 Zähler im Schlussabschnitt, insgesamt versenkte er 9 von 20 aus dem Feld (4/11 Dreier) und war perfekt von der Linie (11/11 FT). Auch Thompson erwischte einen sehr guten Tag (27 Punkte, 7/13 Dreier), genau wie Iggy (17, 5/8 Dreier).

Auf Seiten der Rockets war James Harden mit 35 Punkten (11/25 FG, 6/15 Dreier) bester Scorer, Paul steuerte zudem 27 Zähler und 11 Rebounds. Für den Sieg reichte es am Ende aber nicht und so endet die Saison der Rockets nach sechs Spielen in der zweiten Runde der Playoffs.

Die Warriors können nun Kräfte sammeln, bevor es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Western Conference Finals gegen den Sieger aus Spiel 7 zwischen den Denver Nuggets und Portland Trail Blazers (Sonntag, ab 21.30 Uhr live auf DAZN und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX) geht.

Die wichtigsten Statistiken

Houston Rockets vs. Golden State Warriors 113:118 (BOXSCORE), Serie: 2-4

In der bisherigen Serie vertraute Warriors-Coach Kerr normalerweise auf eine 8- oder 9-Mann-Rotation. Durch den Ausfall von KD und die Foulprobleme von Curry und Draymond Green bekamen in Spiel 6 jedoch elf Akteure ausgiebig Einsatzzeiten. Die Reservisten zahlten das Vertrauen zurück, das Bank-Duell ging dank Kevon Looney (14) oder Shaun Livingston (11) mit 33:17 deutlich an die Dubs.

In Halbzeit eins switchte Houstons Defense nahezu alles, die Warriors nutzten die daraus resultierenden Größenvorteile unter dem Korb in erster Linie mit einer hervorragenden Arbeit an den Brettern aus. Allein in den ersten 24 Minuten hatten die Gäste 7 Offensiv-Rebounds auf dem Konto und holten sich dadurch 10 Second-Chance-Points (HOU: 6 Offensiv-Rebounds, 2 Second-Chance-Points). Am Ende war diese Kategorie jedoch wieder ausgeglichen.

Ein großes Problem der Dubs waren die zahlreichen Ballverluste. Golden State hatte am Ende der Partie 17 Turnover auf dem Konto, die Houston in 25 Zähler ummünzte. Allerdings leistete sich Houston vor allem im vierten Durchgang (5 TO) ebenfalls viele Ballverluste, sodass auch die Hausherren auf insgesamt 17 Turnover kamen, die die Warriors mit teils starkem Transition-Game (14:7 Fastbreak-Punkte) ausnutzten.

Erstmals in seiner Playoff-Karriere (102 Spiele) stand Steph Curry nach 24 Minuten noch bei mickrigen null Zählern. Umso beeindruckender, wie er in der zweiten Hälfte und vor allem im vierten Viertel reagierte. Im Schlussabschnitt versenkte er 6 von 8 aus dem Feld und 3 von 5 Dreier. Dazu blieb er in der Crunch Time perfekt von der Freiwurflinie (8/8).

Die Warriors stehen nun zum fünften Mal in Folge in den Western Conference Finals - Franchise-Rekord! Neben den Lakers (1982 bis 1989) sind die Dubs das einzige Team mit solch einer Serie.

Der Star des Spiels

Stephen Curry. In Halbzeit eins war die Suppe des Chefkochs noch gründlich versalzen. Mit teils dummen Fouls nahm er sich anfangs selbst aus der Partie, dementsprechend hatte er lange Zeit Probleme, in seinen Rhythmus zu finden. Doch im Schlussabschnitt drehte er dafür umso mehr auf! Mit mehreren wichtigen Dreiern zerstörte Curry schließlich alle Hoffnungen der Rockets-Fans.

Der Flop des Spiels

Clint Capela. Es war definitiv nicht die Serie des Schweizers. Auch in Spiel 6 war von Capela nicht viel zu sehen. Gegen Bogut in der Anfangsphase oder auch gegen Looney konnte er sich offensiv zu selten durchsetzen.

Coaching Move des Spiels

Die Rockets machten nahezu das komplette Spiel über einen hervorragenden Job gegen das Pick'n'Roll von Curry. Oftmals wurde der Warriors-Star getrapt, nach Switches dazu immer wieder gedoppelt. Damit hatte Curry lange Zeit arge Probleme. Als er im Schlussabschnitt aber Feuer fing, nahm er die Rockets-Defense mit einigen ansatzlosen Dreiern (mit Hand im Gesicht) oder hervorragenden Pässen aus dem Side-Pick'n'Roll mit Green auf der rechten Seite auseinander.