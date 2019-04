NBA Playoffs: Sweep! Boston Celtics ringen Pacers auch in Spiel 4 nieder

Die Boston Celtics gewinnen auch Spiel 4 gegen die Indiana Pacers und machen damit den Einzug in des Eastern Conference Semifinals per Sweep perfekt. Lange Zeit liefern sich beide Teams einen harten Fight, doch in der Schlussphase übernimmt die starke Celtics-Bank und führt Boston zum 110:106-Sieg.

Indiana Pacers (5) - Boston Celtics (4) 106:110 (BOXSCORE), Serie: 0-4

"In dieser Situation kannst du drei Dinge tun: Aufgeben, klein beigeben oder alles geben, was du hast", fasste Pacers-Coach Nate McMillan die Optionen seines Teams, das nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen gegen Boston bereits vor der Partie mit dem Rücken zur Wand stand, zusammen. Dennoch die Kampfansage: "Wir haben uns dazu entschieden, alles zu geben, was wir haben."

Danach sah es in den ersten Minuten allerdings nicht unbedingt aus. Die Kelten starteten mit einem 8:0-Lauf in die Partie, dementsprechend düster war auch die Stimmung im Bankers Life Fieldhouse, in dem zu Tip-Off noch einige Plätze frei waren. Nach einer schnellen Auszeit fingen sich die Hausherren jedoch.

Mit einem eigenen 13:0-Run übernahm Indiana die Führung, bis zum Ende des ersten Viertels blieb es jedoch eng. Daran änderte sich bis Zur Halbzeitpause auch nicht mehr viel. Zwar setzte sich Boston zwischenzeitlich bis auf 9 Zähler ab, doch Indiana kam erneut zurück und ging sogar mit 49:47 in die Pause.

Einen wirklichen Augenschmaus lieferten die beiden Teams ihren Fans jedoch nicht. Die Pacers trafen nur 39 Prozent aus dem Feld, die Celtics leisteten sich 11 Turnover (Season-High). Von Downtown ging auf beiden Seiten wenig bis gar nichts.

Celtics schlagen Pacers nach starker Schlussphase

Immerhin: Die Pacers konnten nach dem Seitenwechsel im eigentlich "verfluchten" dritten Viertel weiter Druck aufbauen und sich mit bis zu 7 Punkten absetzen. Doch allzu lange hatte auch diese Führung nicht bestand, unter anderem da Indy immer wieder leichte Zähler in direkter Ringnähe liegen ließ. Über die ersten 36 Minuten konnte sich keines der beiden Teams einen zweistelligen Vorsprung erspielen. Dementsprechend blieb es bis in die Schlussminuten enorm spannend.

Die letzten fünf Minuten der Partie leitete schließlich Morris mit einem eiskalten Dreier ein, anschließend legte Hayward mit mehreren Buckets nach und auf einmal zogen die Kelten mit einem 15:3-Lauf davon. Ein Steal von Kyrie Irving mit anschließendem krachenden Dunk von Jayson Tatum (18 Punkte) markierte das Ausrufezeichen auf den beeindruckenden Lauf.

Und damit noch nicht genug: Hayward setzte eine weitere Duftmarke in der Crunch Time, in der er insgesamt 9 Punkte erzielte. Sein Dreier 1:04 Minuten vor dem Ende zum 102:92 war der Dagger. Zwar gaben sich die Pacers noch nicht geschlagen und kämpften bis zum Schluss weiter, doch Boston ließ nichts mehr anbrennen.

NBA - Die besten Scorer der Playoff-Geschichte: Kevin Durant kassiert Magic Johnson © getty 1/26 Mit seinen 38 Punkten in Spiel 3 bei den Los Angeles Clippers hat Kevin Durant nicht nur die Warriors in der Serie in Führung gebracht, sondern auch eine Legende in der All-Time-Scoring-Liste der Playoffs überholt. SPOX präsentiert die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 3/26 PLATZ 24: Manu Ginobili - 3.054 Punkte in 218 Spielen - San Antonio Spurs © getty 4/26 PLATZ 23: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers © getty 5/26 PLATZ 22: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics © getty 6/26 PLATZ 21: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers © getty 7/26 PLATZ 20: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics © getty 8/26 PLATZ 19: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers © getty 9/26 PLATZ 18: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers © getty 10/26 PLATZ 17: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers © getty 11/26 PLATZ 16: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 19. April 2019) © getty 12/26 PLATZ 15: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 13/26 PLATZ 14: Kevin Durant - 3.738 Punkte in 130 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 19. April 2019) © getty 14/26 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 15/26 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics © getty 16/26 PLATZ 11: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics © getty 17/26 PLATZ 10: Dwyane Wade - 3.954 Punkte in 177 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers © getty 18/26 PLATZ 9: Tony Parker - 4.045 Punkte in 226 Spielen - San Antonio Spurs, Charlotte Hornets (Stand 19. April 2019) © getty 19/26 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 20/26 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 21/26 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs © getty 22/26 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 24/26 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls © getty 26/26 PLATZ 1: LeBron James - 6.911 Punkte in 239 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 19. April 2019)

NBA Playoffs: Boston Celtics feiern ersten Sweep seit 2011

Trotz der 22 Zähler von Bojan Bogdanovic oder den 21 Punkten von Tyreke Evans von der Bank ist damit bereits nach vier Spielen in der ersten Runde der Playoffs 2019 Schluss. Dabei erwischten die Stars der Celtics wie Irving (14 Punkte, 7 Assists, 4/13 FG) oder Al Horford (14, 12 Rebounds, 4/19 FG) nicht unbedingt ihren besten Abend.

Dafür sprang aber die überragende Bank in die Bresche. Insgesamt erzielten die Reservisten 49 der 110 Celtics-Punkte, Hayward war mit 20 Zählern (7/9 FG, 3/3 Dreier) sogar Topscorer seines Teams. Morris steuerte 18 Punkte bei (7/11 FG), Rozier kam auf 11 Zähler. Daniel Theis kam nur 6 Minuten zum Einsatz und sicherte sich immerhin einen Rebound.

Die Celtics feierten dank der starken Schlussphase den ersten Sweep seit 2011. In der zweiten Runde wird Boston nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Milwaukee Bucks treffen, denen nur noch ein Sieg gegen die Detroit Pistons fehlt.