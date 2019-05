NBA Finals 2019: 1-0! Pascal Siakam führt die Toronto Raptors zum Sieg über die Golden State Warriors

Auftakt nach Maß für die Toronto Raptors! Die Kanadier sicherten sich Spiel 1 der NBA Finals mit einem 118:109-Sieg über die Golden State Warriors. Dabei machte Pascal Siakam das wohl beste Spiel seiner bisherigen Karriere.

Auch wenn sich DeMarcus Cousins rechtzeitig fit gemeldet hatte, überraschte Warriors-Coach Steve Kerr mit einer anderen Lösung auf der Center-Position: Jordan Bell erhielt seinen zweiten Start der laufenden Postseason. Bei den Raptors wurde im Vergleich zu den vorigen Spielen nichts verändert.

Die Stimmung in Toronto war bereits Stunden vor Tip-Off mehr als aufgeladen vor dem ersten Finals-Spiel der Franchise-Geschichte. Als Danny Green dann in den Anfangsminuten per Dreier die ersten Finals-Punkte erzielte, gab es endgültig kein Halten mehr in der Scotiabank Arena. Die Raptors ließen sich ein Stück weit davon tragen und holten sich Mitte des ersten Viertels eine 18:11-Führung. Stephen Curry beantwortete dieser prompt mit zwei Dreiern, doch über die letzten 4:37 Minuten des Durchgangs scorte Golden State gar nicht mehr. 25:21 Raptors.

Nun durfte Cousins dann doch sein Comeback geben und gab seinem Team einige gute Minuten. Aufgrund von Fouls auf beiden Seiten wurde die Partie nun dennoch etwas zerfahrener, wobei beide Teams auf enorm hohem Niveau verteidigten. Pascal Siakam und Marc Gasol holten die Offense der Raptors dann wieder aus dem Treibsand heraus. Toronto ging mit einer 59:49-Führung in die Pause.

Pascal Siakam stellt bei Finals-Debüt neues Career High auf

Zum Start des dritten Viertels versuchten die Warriors zunächst einen Run zu starten, leisteten sich dann aber ein paar überflüssige Turnover - die vor allem der bärenstarke Siakam auf der Gegenseite ausnutzte, der im Durchgang 14 Punkte erzielte. Am Ende konnten die Warriors dennoch ein wenig verkürzen, kurz vor dem Viertelende traf dann Patrick McCaw einen ganz wichtigen Dreier mit Ablauf der Shotclock. 88:81 für die Raptors.

Die Dubs verkürzten ohne ihre Starter zunächst bis auf 3, aber Toronto hatte erneut vor allem in Siakam die Antwort und baute den Vorsprung wieder auf 10 aus, nachdem Lowry ein Offensiv-Foul von Cousins annahm. Danach beging der Point Guard aber bei noch acht Minuten auf der Uhr sein fünftes Foul und musste raus, doch im Gegenzug erhöhte Green auf 12 Punkte Führung. In der Folge konnten die Warriors nicht mehr signifikant verkürzen, die Raptors brachten den Sieg beeindruckend souverän über die Zeit. Ein Dreier von Lowry in der letzten Minute räumte die allerletzten Zweifel aus.

Topscorer der Kanadier war am Ende Siakam mit 32 Punkten (14/17 FG), womit er ein neues Playoff-Career High aufstellte, dazu kam der Kameruner auf 7 Rebounds, 5 Assists und 2 Blocks. Leonard lieferte 23, Gasol 20 Punkte, Fred VanVleet glänzte von der Bank mit 15. Bei den Warriors erzielte Curry 34 Punkte, Klay Thompson kam auf 21. Green legte ein Triple-Double auf (10 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists).

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Montag ebenfalls in Toronto statt (um 2 Uhr live auf DAZN).

NBA - Daten und Fakten zu den Finals: Kawhi die Maschine und Currys Dreierregen © getty 1/27 Die Finals stehen vor der Tür, in den kommenden Wochen entscheidet sich, ob die Warriors oder die Raptors die Larry O'Brien-Trophy mit nach Hause nehmen. SPOX wirft vor dem Start der Serie einen Blick auf die beeindruckendsten Daten und Fakten. © getty 2/27 Kawhi Leonard liefert eine überragende Postseason ab - das ist soweit nichts Neues. Die Zahlen liefern aber beeindruckende Details, wie dominant die Klaue in den Playoffs tatsächlich ist. © getty 3/27 In den kompletten Playoffs 2019 hat Leonard bisher 561 Punkte erzielt. Nur vier Spieler haben in der NBA-Historie mehr Zähler in einer Postseason vor den Finals erzielt: LeBron James, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan und Kevin Durant. © getty 4/27 Kawhi mit starken Playoffs? Das ist kein neues Phänomen. Er ist einer von nur drei Spielern, die in ihrer Karriere auf mehr als 3.000 Playoff-Minuten kommen, mindestens 50 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent aus der Distanz treffen (Dank an Zach Lowe). © getty 5/27 Der Raptors-Forward ist nicht der einzige, der derzeit für Furore sorgt. Seit dem Ausfall von Kevin Durant zaubert Stephen Curry wie am Fließband spektakuläre Auftritte aufs Parkett. In fünf Spielen ohne KD legte der Chefkoch 35,8 Punkte im Schnitt auf. © getty 6/27 In diesen fünf Partien hämmerte Curry 30 Dreier bei 72 Versuchen (41,7 Prozent) durch die Reuse. Dem Splash Brother fehlen nur zwei Triples, um zum ersten Spieler mit 100 Dreiern in den NBA Finals aufzusteigen. © getty 7/27 Übrigens: Mit derzeit 447 erfolgreichen Dreipunktewürfen führt er die Rangliste mit den meisten Dreiern in den Playoffs bereits an. © getty 8/27 Toronto und Curry verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Stephs Vater Dell verbrachte die letzten drei Jahre seiner Karriere bei den Raptors (1999 bis 2002). Schon damals an der Middle School sorgte Steph mit seinem Shooting für Staunen. © getty 9/27 Apropos Shooting: Auf Seiten der Raptors ist Fred VanVleet nach der Geburt seines zweiten Kindes vor wenigen Wochen absolut on fire. In den anschließenden drei Partien gegen die Bucks versenkte der Backup-Guard 14 seiner 17 Dreierversuche! © getty 10/27 Laut statmuse ist das ein Rekord: Noch nie hat jemand vor ihm über drei Spiele in der Playoff-Historie so gut von Downtown getroffen wie VanVleet (82,4 Prozent) bei mindestens 15 Versuchen. © getty 11/27 VanVleet hat aktuell also das heiße Händchen, bei Danny Green ist das Gegenteil der Fall. Der Shooting Guard der Raptors versenkte in den Conference Finals äußerst magere 17,4 Prozent aus dem Dreierland. © getty 12/27 Vielleicht helfen ihm seine guten Erinnerungen an die Finals, sich aus diesem Slump zu befreien? 2013 (damals noch im Trikot der Spurs) stellte er mit 27 erfolgreichen Triples einen neuen Finals-Rekord auf. © getty 13/27 Der wurde mittlerweile allerdings von Steph Curry - wem auch sonst - gebrochen (32 Dreier in 2016). Green hält aber immerhin noch den Rekord für die beste Dreierquote in der Finals-Geschichte (52,2 Prozent) unter Spielern mit mindestens 50 Versuchen. © getty 14/27 Ein wichtiger Faktor in der Serie zwischen den Raptors und Warriors wird die Defense sein. Insgesamt stehen drei ehemalige Defensive Player of the Year auf dem Parkett: Draymond Green, Kawhi Leonard und Marc Gasol. © getty 15/27 Zusätzlich hoffen die Dubs-Fans auch auf einen (oder mehrere) großen Auftritt des ehemaligen LeBron-Stoppers Andre Iguodala und auch Klay Thompson oder Danny Green genießen den Ruf als Edel-Verteidiger. © getty 16/27 Werfen wir einen Blick an die Seitenlinie: Raptors-Coach Nick Nurse ist der erste ehemalige G-League-Coach, der sein Team als Head Coach in die NBA Finals geführt hat. Das gelang ihm in seiner Premieren-Saison - übrigens genau wie Steve Kerr 2015. © getty 17/27 Das ist nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Head Coaches. Als Kerr 2014 seinen Posten bei den Dubs antrat, hatte er angeblich Interesse, Nurse in seinen Staff zu holen. Nurse blieb allerdings in Toronto als Assistent von Dwane Casey. © getty 18/27 Noch ein kleiner Fun Fact zu Nick Nurse: Er ist der einzige Head Coach in der Geschichte der G-League, der mit zwei verschiedenen Franchises den Titel holen konnte. © getty 19/27 In den diesjährigen NBA Finals stehen insgesamt 16 Spieler mit G-League-Erfahrung. Bei den Raptors handelt es sich dabei unter anderem um Danny Green, Jeremy Lin oder Pascal Siakam. Bei den Dubs gehören Shaun Livingston oder Kevon Looney dazu. © getty 20/27 Die Raptors stehen erstmals in ihrer Franchise-Geschichte (Gründung: 1995) in den NBA Finals. Damit ist Toronto auch der erste Finalist, der nicht in den USA beheimatet ist. © getty 21/27 Das ist nicht die einzige internationale Note in den Finals. Im Raptors-Kader finden sich sechs verschiedene Nationalitäten. Nimmt man die Assistant Coaches und GM Masai Ujiri noch dazu, kommt Toronto sogar auf acht. © getty 22/27 Die internationalen Spieler der Raptors sind folgende: Anunoby (England), Boucher (Kanada), Gasol (Spanien), Ibaka (Kongo/Spanien) und Siakam (Kamerun). Von den Warriors kommen Bogut (Australien) und Jerebko (Schweden) hinzu. © getty 23/27 Neben den Celtics sind die Warriors die einzige NBA-Franchise, die in der langen Historie der Association fünf Mal in Folge in die Finals einziehen konnte. Boston schaffte dies sogar zehn Mal in Folge (1957 bis 1966). © getty 24/27 Holt sich Golden State dieses Jahr den Titel, dann wären sie neben den Bill-Russell-Celtics das einzige Team, das vier Ringe in fünf Jahren holen konnte. Das wäre zudem gleichbedeutend mit dem ersten Threepeat seit den Lakers 2002. © getty 25/27 Damit noch nicht genug: Mit der dann siebten Championship der Franchise-Geschichte würden die Dubs an den Chicago Bulls (6) auf den alleinigen dritten Rang der Teams mit den meisten NBA-Titeln vorbeiziehen (LAL: 16, BOS: 17). © getty 26/27 Sollte Golden State die Serie tatsächlich für sich entscheiden, könnte Stephen Curry unter Umständen seinen ersten Finals-MVP einstreichen. Dieser Award fehlt ihm trotz dreier Ringe bisher noch im Trophäenschrank. © getty 27/27 Allerdings könnte Durant seinem Teamkollegen natürlich einen Strich durch die Rechnung machen, sollte er in Topform zurückkommen. Mit seinem dritten Finals-MVP in Folge stünde er in einer Reihe mit Michael Jordan (dem gelang das zweimal) und Shaq.

Die wichtigsten Statistiken

Toronto Raptors vs. Golden State Warriors 118:109 (BOXSCORE), Serie: 1-0

Die Warriors luden die Raptors zum Dreierwerfen ein und in den ersten Minuten ließen sich diese nicht lange bitten: Sage und schreibe acht der ersten neun versuchten Würfe waren Dreier. Nick Nurse forderte in seiner ersten Auszeit dann etwas mehr Balance und in der Folge sank die Dreier-Rate ein wenig. Natürlich waren die Dreier trotzdem sowohl für die Raptors (13/33) als auch für die Warriors (12/31) sehr wichtig.

Curry traf dabei im ersten Viertel alle drei Warriors-Dreier. Darunter war auch sein 100. Finals-Dreier - diese Marke hat vor dem zweimaligen MVP noch kein NBA-Spieler getoppt.

Golden State musste unheimlich hart für seine Punkte arbeiten, die Halfcourt-Defense der Raptors war sensationell. Offene Würfe gab es nahezu ausschließlich nach Offensiv-Rebounds. Abgesehen von den Freiwürfen (29/31) waren Broken Plays und 2nd Chance Points Golden States einzige effektive Offensiv-Optionen.

Auffällig dabei: Toronto erlaubte fast nichts in Korbnähe. Die Warriors erzielten in der ersten Hälfte lediglich mickrige 12 Punkte in der Zone, 32 insgesamt. Da waren die Raptors schon um einiges besser (40). Auch bei den Fastbreak-Punkten waren die Raptors im Vorteil (24:17).

Bei Toronto zeigte sich ein in den Playoffs ungewohntes Bild: Leonard fand offensiv in der ersten Hälfte kaum statt (8 Punkte, 2/7 FG), auch Lowry (4, 1/5) fiel nicht als Scorer auf. Dafür lieferte ansonsten der gesamte Supporting Cast ab. Speziell Gasol, Siakam und VanVleet spielten groß auf, aber auch Green meldete sich nach seiner Horror-Serie gegen die Bucks endlich zurück.

Der Star des Spiels

Pascal Siakam. Viel besser kann ein Finals-Debüt wohl nicht verlaufen. Siakam setzte sich mehrfach im 1-gegen-1 gegen Green durch und bestrafte konsequent jedes Aushelfen. In der zweiten Hälfte traf er unglaubliche elf Würfe am Stück, teilweise mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad. Starke Defense spielte er dazu auch noch. Das war eine 1+ vom Kameruner.

Der Flop des Spiels

Die Warriors-Center. Cousins zeigte im zweiten Viertel einige nette Aktionen und vor allem gutes Playmaking, zu Beginn des vierten Viertels hingegen tat er sich deutlich schwerer. Bell hatte grundsätzlich keinerlei Impact und schadete in Lineups mit limitierten Scoring-Optionen. Kevon Looney hinterließ noch den mit Abstand besten Eindruck - allerdings verlor das gesamte Center-Batallion das Duell mit Gasol und auch Ibaka deutlich.

Coaching Move des Spiels

Die Warriors hatten sich offensichtlich vorgenommen, den Ball aus den Händen von Leonard zu forcieren. Fast in jedem Angriff kamen Double-Teams, die seine primären Verteidiger unterstützen sollten. Leonard wurde dadurch tatsächlich mehr denn je in dieser Postseason abgemeldet - allerdings ergaben sich zwangsweise Lücken und Möglichkeiten für die anderen Raptors. Teilweise wurde auch mal nicht sauber rotiert, wodurch dann beispielsweise Gasol und Siakam unheimlich offene Würfe bekamen. Beide bestraften dies konstanter als in vielen Spielen der bisherigen Playoffs.