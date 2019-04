NBA Playoffs: Milwaukee Bucks gehen gegen die Detroit Pistons mit 3-0 in Führung - Blake Griffin überzeugt bei Comeback

Die Milwaukee Bucks haben auch Spiel 3 der Serie gegen die Detroit Pistons mit 119:103 für sich entschieden. Nachdem die Pistons in heimischer Halle einen guten Start erwischen, setzen sich die Bucks zum Ende des ersten Viertels ab und kontrollieren die Partie in der Folge. Blake Griffin feiert ein starkes Comeback, Milwaukee zeigt eine beeindruckende Teamleistung.

Detroit Pistons (8) - Milwaukee Bucks (1) 103:119 (BOXSCORE), Serie: 0-3

Der große Hoffnungsträger der Detroit Pistons war endlich zurück: Blake Griffin stand in der Starting Five, nachdem er die ersten beiden Spiele mit einer Knieverletzung verpasste. Ohne Griffin stehen die Pistons in dieser Saison bei 2-7, der letzte Playoff-Sieg von Motor City liegt schon elf Jahre zurück. Keine Umstellungen gab es bei Milwaukee. Der verletzte Malcolm Brogdon wird zur zweiten Runde zurückerwartet.

Die Zuschauer waren von Beginn an zur Stelle, nachdem Luke Kennard und Reggie Jackson mit fünf Punkten eröffneten und Giannis Antetokounmpo zu zwei Ballverlusten zwangen. Nach und nach kamen die Bucks aber im Spiel an. Brook Lopez räumte Andre Drummond ab und traf auf der anderen Seite den tiefen Dreier.

Detroit verfehlte acht Würfe in Folge, meldete sich aber mit Dreiern von Jackson und Wayne Ellington zurück. Ersan Ilyasova versenkte für die Bucks nach seiner Einwechslung gleich drei Distanzwürfe. In der Folge konnten die Pistons das Level nicht halten und lagen nach dem ersten Viertel mit acht Punkten hinten (24:32).

Nikola Mirotic erhöhte für die Bucks von Downtown, ehe auch Giannis seine ersten Punkte erzielte. Doch die Pistons blieben dran: Griffin wehrte sich nach Kräften und stand früh bei 13 Punkten. Nach einem Jumper von Jackson stand es plötzlich nur noch 38:39.

Blake Griffin spielt stark, Milwaukee ist stärker

Bevor sich die Teams in die Halbzeitpause verabschiedeten, zeigte Milwaukee jedoch, warum sie der klare Favorit in der Serie sind. Lopez dominierte das Duell mit Drummond weiter, hatte ihn in der Defense im Griff und haute ihm im Angriff Dreier um die Ohren. Starke Aktionen von Eric Blesdoe und Khris Middleton sorgten für ein beruhigendes Polster nach 24 Minuten:. 67:54 Milwaukee.

Die Bucks blieben am Drücker, der schwache Drummond holte sich früh sein viertes Foul ab, sodass auch Zaza Pachulia Minuten sah. Auch Antetokounmpo musste mit Foul Nummer vier auf die Bank, aber Bledsoe sorgte mit zwei Dunks für Furore und der Vorsprung wuchs auf 15 Punkte an.

Griffin hatte zwar schon 23 Punkte auf dem Konto, Unterstützung bekam er jedoch keine. Die Euphorie in der Halle war längst Ernüchterung gewichen. Offensiv wollte bei den Pistons überhaupt nichts mehr gelingen, vor dem letzten Abschnitt glaubte keiner mehr an ein Comeback: 100:78 Bucks.

NBA - Die besten Scorer der Playoff-Geschichte: Kevin Durant kassiert Magic Johnson © getty 1/26 Mit seinen 38 Punkten in Spiel 3 bei den Los Angeles Clippers hat Kevin Durant nicht nur die Warriors in der Serie in Führung gebracht, sondern auch eine Legende in der All-Time-Scoring-Liste der Playoffs überholt. SPOX präsentiert die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25: James Worthy - 3.022 Punkte in 143 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 3/26 PLATZ 24: Manu Ginobili - 3.054 Punkte in 218 Spielen - San Antonio Spurs © getty 4/26 PLATZ 23: Julius Erving - 3.088 Punkte in 141 Spielen - Philadelphia 76ers © getty 5/26 PLATZ 22: Dennis Johnson - 3.116 Punkte in 180 Spielen - Seattle Supersonics, Phoenix Suns, Boston Celtics © getty 6/26 PLATZ 21: Paul Pierce - 3.180 Punkte in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers © getty 7/26 PLATZ 20: Kevin McHale - 3.182 Punkte in 169 Spielen - Boston Celtics © getty 8/26 PLATZ 19: Wilt Chamberlain - 3.607 Punkte in 160 Spielen - Philadelphia und San Francisco Warriors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers © getty 9/26 PLATZ 18: Elgin Baylor - 3.623 Punkte in 134 Punkte - Minneapolis und Los Angeles Lakers © getty 10/26 PLATZ 17: Scottie Pippen - 3.642 Punkte in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers © getty 11/26 PLATZ 16: Dirk Nowitzki - 3.663 Punkte in 145 Spielen - Dallas Mavericks (Stand: 19. April 2019) © getty 12/26 PLATZ 15: Magic Johnson - 3.701 Punkte in 190 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 13/26 PLATZ 14: Kevin Durant - 3.738 Punkte in 130 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 19. April 2019) © getty 14/26 PLATZ 13: Hakeem Olajuwon - 3.755 Punkte in 145 Spielen - Houston Rockets, Toronto Raptors © getty 15/26 PLATZ 12: John Havlicek - 3.776 Punkte in 172 Spielen - Boston Celtics © getty 16/26 PLATZ 11: Larry Bird - 3.897 Punkte in 164 Spielen - Boston Celtics © getty 17/26 PLATZ 10: Dwyane Wade - 3.954 Punkte in 177 Spielen - Miami Heat, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers © getty 18/26 PLATZ 9: Tony Parker - 4.045 Punkte in 226 Spielen - San Antonio Spurs, Charlotte Hornets (Stand 19. April 2019) © getty 19/26 PLATZ 8: Jerry West - 4.457 Punkte in 153 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 20/26 PLATZ 7: Karl Malone - 4.761 Punkte in 193 Spielen - Utah Jazz, Los Angeles Lakers © getty 21/26 PLATZ 6: Tim Duncan - 5.172 Punkte in 251 Spielen - San Antonio Spurs © getty 22/26 PLATZ 5: Shaquille O'Neal - 5.250 Punkte in 216 Spielen - Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics © getty 23/26 PLATZ 4: Kobe Bryant - 5.640 Punkte in 220 Spielen - Los Angeles Lakers © getty 24/26 PLATZ 3: Kareem Abdul-Jabbar - 5.762 Punkte in 237 Spielen - Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers © getty 25/26 PLATZ 2: Michael Jordan - 5.987 Punkte in 179 Spielen - Chicago Bulls © getty 26/26 PLATZ 1: LeBron James - 6.911 Punkte in 239 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: 19. April 2019)

Bucks zeigen gute Teamleistung, Alleinunterhalter Griffin

Milwaukee ging anschließender nicht mehr mit voller Intensität zur Sache, Griffin wollte weiter nicht aufgeben, obwohl er immer wieder merklich humpelte. Als der Rückstand auch sechs Minuten vor Schluss nicht geschrumpft war, nahm Dwane Casey seinen Star aus dem Spiel, der die Partie mit 27 Punkten (10/27 FG), 7 Rebounds und 6 Assists beendete. Am 103:119-Endstand konnte auch er nichts ändern.

Kein anderer Pistons-Spieler zeigte eine gute Leistung: Drummond (12 und 12) war gegen Lopez komplett überfordert, von der Bank fehlte es an Unterstützung und die Wurfquoten waren katastrophal (37,9 Prozent aus dem Feld, 28,6 Prozent aus der Distanz).

Bei den Bucks verlebte Giannis einen ruhigen Abend und beließ es in 28 Minuten bei 14 Punkten und 10 Rebounds. Damit war er einer von sieben Spielern in Doule Digits. Middleton avancierte zum Topscorer (20, 9 Rebounds), besonders die Auftritte von Lopez (19 Punkte, 7 Rebounds, 5 Blocks) und Bledsoe (19) verdienen jedoch eine Erwähnung. Von der Bank lieferten Mirotic und Ilyasova (zusammen 6/9 3 FG) die nötige Firepower.

Spiel 4 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr in Milwaukee statt. Dann können die Bucks die Serie bereits für sich entscheiden.