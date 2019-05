NBA Playoffs: Überragender Kawhi sichert Raptors Spiel 4! Joel Embiid enttäuscht

Die Toronto Raptors haben sich Spiel 4 der Conference Semifinals gegen die Philadelphia 76ers gesichert und die Serie zum 2:2 ausgeglichen. Während bei den Kanadiern Kawhi Leonard erneut überragte, enttäuscht Joel Embiid auf Seiten der Sixers.

Die wichtigste Nachricht für alle Raptors-Fans zu Beginn: Pascal Siakam war fit und konnte spielen, nachdem er bis kurz vor Spielbeginn mit einer Wadenverletzung fraglich gewesen war. Davon beflügelt starteten die Raptors stark in die Partie, vor allem der zuletzt kritisierte Kyle Lowry zeichnete sich mit 5 frühen Punkten aus. Auch Torontos Defensive sah im Gegensatz zu Spiel 3 deutlich gefestigt aus. Joel Embiid bekam in den ersten Minuten gar keinen Touch in der Zone und ging Mitte des ersten Viertels ohne Punkte erstmals auf die Bank.

Auf der anderen Seite zeigte sich Philly von dem hohen Tempo der Raptors in der Anfangsphase überrascht und schlief einige Male in der Transition-Defense, wodurch sich die Kanadier vier Minuten vor der ersten Pause mit einem 13-2-Run auf 11 Punkte absetzen konnten. Weil aus dem Feld wenig fallen wollte, konzentrierten sich die Sixers auf harte Drives zum Korb und verkürzten den Rückstand am Charity Stripe auf -3 zur ersten Viertelpause (21:24).

Gleiches Bild Anfang des zweiten Viertels: Während Embiid weiter nicht so richtig in seinen Rhythmus fand, nagelte J.J. Redick den Raptors seinen zweiten Dreier um die Ohren und auch Jimmy Butler zeigte sich weiterhin in Playoff-Form. Auch auf der anderen Seite begann die Defensive des Heimteams langsam zu klicken. Ben Simmons machte seine Sache wie in Spiel 2 und 3 gegen Kawhi Leonard meistens stark und zwang ihn immer wieder, den Ball aus den Händen zu geben. Allerdings verpasste Philly auch immer wieder Switches, die in offenen Dreiern für die Raptors resultierten, was diese jedoch nur selten bestrafen konnten (5/21 Dreier in der ersten Halbzeit). Da bei den Sixers aber auch nicht viel fallen wollte, ging es mit 47:45 für Toronto in die Pause.

Kawhi Leonard führt die Toronto Raptors zum Sieg

Brett Brown schien jedoch motivierende Worte in der Halbzeit gefunden zu haben. Harris, Butler und Redick (von der Linie) steuerten jeweils drei Punkte zum 11:2-Run der Sixers bei, die Mitte des dritten Viertels ihre höchste Führung der Partie erspielten (60:54). Kawhi antwortete aber postwendend mit einem Triple und einem schnellen Jumpshot. Danach erlebten die Fans im Wells Fargo Center ein munteres Hin und Her, ohne dass sich ein Team merklich absetzen konnte. Dementsprechend ging es Unentschieden in den finalen Spielabschnitt (75:75).

Weil Embiid weiterhin nicht annähernd seine Form aus Spiel 3 an den Tag legte, lief die Offensive größtenteils über Butler, der erneut oft als Back-up Point Guard auftrat. Bei dem 29-Jährigen wollte mal wieder fast alles fallen, sodass er die Sixers mit einem Verzweiflungsdreier 8 Minuten vor Ende mit 3 in Front brachte, ehe Gasol auf der anderen Seite wieder ausglich. Da beide Teams früh im Bonus waren, sahen wir in der Folge viele Ausflüge zur Freiwurflinie, wobei Embiid 3 (!) hintereinander liegen ließ. Die Sixers trafen in der Folge fast 7 Minuten lang kein Field Goal mehr, ehe Redick mit einem Dreier 2 Minuten vor Ende auf 90:91 aus Philly-Sicht verkürzte.

Der Ball ging dann natürlich in die Hände von Kawhi, der nach einem verpassten Korbleger von Embiid per Dreier durch das Double-Team auf 94:90 erhöhte. Der folgende Dreier von Harris prallte nur auf den Ring, sodass Toronto an der Freiwurflinie das 2:2 in der Serie perfekt machte. Kawhi stand am Ende bei 39 Punkten (12/20 FG) und 14 Rebounds, gefolgt von Gasol (16) und Lowry (14). Bei den Sixers war Butler bester Scorer (29 Punkte, 9/18 FG) und Rebounder (11), gefolgt von Redick (19) und Harris (16). Embiid stand am Ende bei mageren 11 Zählern (2/7 FG).

Die wichtigsten Statistiken

Philadelphia 76ers (3) vs. Toronto Raptors (2) 96:101 (BOXSCORE), Serie: 2:2

Im ersten Viertel konnten sich die Raptors früh zweistellig absetzen, was sie vor allem ihren Plays aus den Fastbreaks heraus zu verdanken hatten. In diesem Bereich outscorten sie Philly im ersten Abschnitt 12 zu 3.

Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit große Probleme von Downtown. Während die Sixers nur 4/13 ihrer Dreier verwandelten (30,8 Prozent), waren die Raptors noch kälter von draußen (5/21, 23,8 Prozent).

Die knappe Halbzeitführung hatte Toronto vor allem Kawhi Leonard zu verdanken. Der Superstar erzielte in der ersten Spielhälfte 17 Zähler (6/10 FG) und schnappte sich starke 10 Boards. Allerdings leistet sich die Klaue auch ganze 4 Turnover. Bei den Sixers war dafür auf Jimmy Buckets Verlass, der nach 24 Minuten bei 14 Punkten (5/8 FG) und 6 Rebounds stand.

Die so hochgelobte Bank der Kanadier enttäuschte einmal mehr. Abgesehen von Serge Ibaka (12 Punkte, 9 Rebounds, 3 Blocks) konnte keiner einen Punkt beisteuern, vor allem Fred VanVleet entpuppte sich in seiner derzeitigen Verfassung erneut als nahezu unspielbar. Bei Philly überzeugten aus der zweiten Unit lediglich James Ennis (9 Punkte, 3/6 Dreier), Mike Scott (0) und Greg Monroe (2 Punkte, Plus-Minus von -18) erwischten keinen guten Tag.

Der Star des Spiels

Kawhi Leonard. Die Klaue zeigte erneut, warum er einer der besten und effizientesten Spieler der Welt ist - speziell in den Playoffs. Vor allem in der Crunchtime wanderte der Ball fast immer in Kawhis Hände, der eiskalt einen clutchen Shot nach dem anderen verwandelte und auf der Gegenseite seine Verteidigungskünste einmal mehr beeindruckend unter Beweis stellte. 39 Punkte (13/20 FG, 5/7 Dreier), 14 Rebounds und 5 Assists sprechen eine deutliche Sprache.

Der Flop des Spiel

Joel Embiid. Der Kameruner, der in Spiel 3 noch als der beste Center der Welt gefeiert wurde, war heute nur ein Schatten seiner selbst. Gegen Gasol wusste er gar kein Durchkommen und wirkte bei vielen Double-Teams überfordert. Zudem ließ er in der Endphase einen wichtigen Wurf liegen, der dem Spiel eventuell noch mal eine andere Wendung gegeben hätte. Zwar war er in der Defensive stark wie immer, sein fehlender Einfluss in der Offensive machte das Spiel der Sixers jedoch deutlich eindimensionaler und berechenbarer.

Coaching Move des Spiels

Nick Nurse hatte seinen Spielern wohl vor der Partie ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass sie Embiid Wirkungskreis um jeden Preis eindämmen müssten. Dementsprechend aggressiv gingen die Raptors in der Verteidigung gegen den Star-Center zur Sache, hielten ihn aus der Zone fern und trappten ihn immer wieder. Das Ergebnis spiegelte sich deutlich auf dem Statsheet wider. Der Kameruner stand am Ende bei mageren 11 Zählern.